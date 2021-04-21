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2021-05-12
Ахмат - Крылья Советов
Локомотив - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат против Крылья Советов

Ахмат Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) 0:1
1:4 		Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара) Крылья Советов
Ахмат
0 : 1
1 : 4 по пенальти
21 апреля 2021, 16:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 15.3 - 12.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2.3
Средний возраст: 26.6 - 24.4
Средний рост: 187.4 - 181.4
Легионеров: 4 - 2
Схемы: 3-4-2-1 - 4-1-4-1
Серия побед: 1 - 14
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Крылья Советов
Россия. Кубок 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +4 +6, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 15:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.073.88
Лига Ставок 2.34 3.00 3.60
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Мелбет 2.29 3.34 3.38
1XBET 2.30 3.32 3.56
BetBoom 2.28 2.95 3.45
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    44' Ненахов Максим (24)
     
    46' Ильин Владимир (29)
     
    51' Вилькер Анхель (4)
     
    53' Алмаси Ладислав (18) уходит с поля, Бериша Бернард (7) вышел на поле
     
    60' Семёнов Андрей (15)
     
    66' Швец Антон (23)
     
    67' Харин Евгений (59) уходит с поля, Мелкадзе Георгий (3) вышел на поле
     
    5
    90+4' Швец Антон (23) уходит с поля, Пуцко Александр (55) вышел на поле
    90+5' Ильин Владимир (29) уходит с поля, Янку Габриэль (9) вышел на поле
     
    5' Алвеш Рикарду (16)
     
    45+2' Ежов Роман (11)
     
    74' Горшков Юрий (5)
     
    82' Сарвели Владислав (10) уходит с поля, Голенков Егор (69) вышел на поле
     
    86' Ежов Роман (11) уходит с поля, Кабутов Дмитрий (77) вышел на поле
     
    7
    90+2' Витюгов Максим (8) уходит с поля, Комбаров Дмитрий (23) вышел на поле
    90+2' Ломаев Иван (1) уходит с поля, Фролов Евгений (39) вышел на поле
    90+3' Кабутов Дмитрий (77)
    Послематчевые пенальти
    0:1 Сергеев Иван
    Пуцко Александр 1:1
    1:2 Алвеш Рикарду
    1:3 Голенков Егор
    1:4 Комбаров Дмитрий
    Наказания
    5’ Алвеш Рикарду
    Ненахов Максим 44’
    45+2’ Ежов Роман
    Ильин Владимир 46’
    Вилькер Анхель 51’
    Семёнов Андрей 60’
    Швец Антон 66’
    74’ Горшков Юрий
    90+3’ Кабутов Дмитрий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бериша Бернард Алмаси Ладислав 53’
    Мелкадзе Георгий Харин Евгений 67’
    82’ Голенков Егор Сарвели Владислав
    86’ Кабутов Дмитрий Ежов Роман
    90+2’ Комбаров Дмитрий Витюгов Максим
    90+2’ Фролов Евгений Ломаев Иван
    Пуцко Александр Швец Антон 90+4’
    Янку Габриэль Ильин Владимир 90+5’
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    Все комментарии
    Знатог
    Знатог
    22 апреля в 11:32
    Матч ничего не решал, кубок у Локомотива.
    AlVi77
    AlVi77
    21 апреля в 23:09
    Берише конечно спасибо, что доиграл до конца. Мнение об игроках КС конечно у вас предвзятое. А насчет игра была бы сделана, бабка надвое. На контратаках мы поинтереснее многих в ПЛ сейчас это раз и не факт что 0-0 бы не закончили. Вот одного бы никто точно не оценил - замену вратаря на последних минутах
    Муслим90
    Муслим90
    21 апреля в 21:20
    Берише надо было падать на 57мин., как поступил бы любой игрок КС, тогда вратарь получил кк и игра была бы сделана. А так в целом сыграли бездарно. Талалаев прогадал с составом.
    Палыч82
    Палыч82 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    21 апреля в 21:16
    Ну это не про Крылья. Они одни из лучших команд страны на данный момент, но между сезонами у них полсостава поменяется. И возможности комплектования у них далеко не такие, как у Керимовского Анжи, и даже не как у Бердыевского Ростова, который бился в еврокубках. У отечественных команд одна из основных проблем, что нет стабильного развития, всё время какие-то катаклизмы, увольнения, скандалы и перестановки. А так дали бы хотя бы тройку сезонов какому-нибудь клубу с грамотными руководством и тренерским штабом поразвиваться - глядишь и получили б хотя бы крепкого европейского середняка.
    VeniaminS
    VeniaminS
    21 апреля в 20:37
    Ребята молодцы!!! Так держать.
    Roger Young
    Roger Young
    21 апреля в 20:18
    Крылья молодцы, с выходом в финал
    galem72
    galem72
    21 апреля в 20:08
    Какие же Крылышки молодчаги!
    Bom Bom
    Bom Bom
    21 апреля в 20:02
    Самарцы красавцы!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    21 апреля в 19:55
    Крылышки красавцы! Не ожидал. Теперь надо брать кубок, но это будет, конечно, не легко.
    Алексей Ступников 1
    Алексей Ступников 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    21 апреля в 19:53
    Да, если победитель отобрался через чемпионат р.
    Эдмон
    Эдмон
    21 апреля в 19:21, ред.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      21 апреля в 18:57
      Пусть Талалаев теперь тренирует своих ребят пробивать пенальти. Хоть это им и пригодится не скоро. Пусть два штатных потренируются.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Алексей Ступников 1 (раскрыть)
      21 апреля в 18:53
      Ааа, и финалист туда попадает, даже если не выиграет?
      Little Caprice
      Little Caprice ответ Алексей Ступников 1 (раскрыть)
      21 апреля в 18:52
      В ЛЕ только победитель кубка идёт.
      Petergoff
      Petergoff
      21 апреля в 18:48
      Вы просто красавцы!!!!! Питер с Вами.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      21 апреля в 18:45
      Кто сказал что Крылья в 63 - Крылья лучший клуб в Европе ! !!!
      Теперь болеем за Локомотив и при любом результате в финале Самара в Европе !
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      21 апреля в 18:45
      Почему то даже не сомневался, что Крылья будут в финале, с чем КС и поздравляю!
      Алексей Ступников 1
      Алексей Ступников 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      21 апреля в 18:44
      Крылья уже, можно сказать, в еврокубках. Локо и Цска в европу попадают через чемпионат.
      Палыч82
      Палыч82
      21 апреля в 18:44
      Кубковые матчи последних стадий с участием небогатых команд предсказуемо перетекают в овертайм,) Ну что дополнительный заработок футболистам никогда не претил,)
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      21 апреля в 18:42
      Финал кубка России 2004
      Терек 1-0 Крылья Советов

      Полуфинал кубка России 2021
      Ахмат 0(1)-0(4) Крылья Советов
      🤔🤔🤔🤔
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      21 апреля в 18:37
      С победой Крылья Советов!!! Ахмат вообще ни о чём!!! Даже если пройти самарцев, Ахмату абсолютно нечего ловить в финале, если не могут обыграть Крылья Советов, да что там Крылья Советов, они даже против Уфы опозорились. Сегодня ещё сильнее опозорились, потому что играли на своём поле.
      Пусть Крылья Советов и выиграет этот Кубок!!! ЦСКА и Локомотив и так могут выйти в еврокубки.
      А то надоело, что постоянно одни и те же клубы выходят туда и позорятся на весь мир. Ведь в России есть такая тенденция, что если какой-то простой клуб поднимает голову, то сразу на место из ставят по разным причинам, к примеру, Анжи. Как они начали наводить шороху в Лиге Европы и РПЛ, так сразу у Сулейманова проблемы возникли. Политика не даёт футболу нормально развиваться.
      Волжская защепка
      Волжская защепка
      21 апреля в 18:25
      Есть Бог на свете! Наш тренер переиграл "летуна" Талалаева и команда больше хотела победить, поэтому все закономерно! На счёт эпизода с Беришей и Ломаевым, нарушение, скорее было, чем нет, но почему все молчат, что с начала мяч попал в руку албанцу. Это момент один раз только показали и чётко было видно, что плечом сыграл нап грозненцев. Удачи нам в финале, всех наших с Победой!
      Ironigor
      Ironigor
      21 апреля в 18:24
      Мои поздравления молодой ,амбициозной команде КС, представляющей самую лучшую лигу мира ФНЛ !!! Молодцы, они это сделали, не смотря на то что во втором тайме уже видно было, что Ахмат начал брать игру в свои руки. Был ещё момент когда Бериша просто доиграл этот момент, который мог бы стать решением судьи показать красную карточку вратарю самарцев . Но судя дал доиграть момент и не показал даже жёлтую карточку вратарю КС , что у всех оказалось шоком . Ладно, то что было осталось в прошлом. Теперь пенальти, лотерея в которой КС переиграли Ахмат и вышли достойно в финал кубка России!!! Теперь ждём соперника Крылышек, в матче Локомотив - ЦСКА . Удачи ЦСКА !!! Ждём развязки !!! Финал кубка России ЦСКА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ !!! Всем Добра !!!
      nautilus163
      nautilus163
      21 апреля в 18:18
      А еще и ставка сыграла! Урааааааааааааа!!!!!!!!!
      ildar_3871
      ildar_3871
      21 апреля в 18:18
      Рамзан в печали !)
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      21 апреля в 18:16
      Игра равная, разве что в первом тайме "Ахмат" был точнее в ударах в створ ворот. "Крыльям" повезло, что Бериша не упал, а продолжил доигрывать эпизод, иначе точно была бы красная. Блестящая замена - высший пилотаж от Осинькина - замена Ломаева на Фролова и Витюгова на Комбарова перед серией пенальти, а Бериша, который мог стать героем матча в результате при помощи своей паненки примерил образ антигероя.
      nautilus163
      nautilus163
      21 апреля в 18:14
        За адекватность
        За адекватность
        21 апреля в 18:10
        В целом равный матч. временами поактивнее был "Ахмат", временами "КС", результат наверное безусловно над командами. Наверное про такие матчи и говорят "игра до гола". Но на этот самый гол не сподобились ни одни, ни другие, да и по большому счету убойных моментов не создали. В итоге пришлось все выяснять при помощи лотереи и счастливый билет достался Самаре. Ну и замена вратаря сработала. Как обычно личное мнение.
        Сп62
        Сп62
        21 апреля в 18:07
        Фролов показал мастер-класс.
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        ЦСКА ПЕРВЫЙ
        21 апреля в 18:07
        Вот это даа! С победой самарцев!
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