|Ахмат
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0:1
1:4
|Крылья Советов
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0 : 1
1 : 4 по пенальти
21 апреля 2021, 16:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 15.3 - 12.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2.3
Средний возраст: 26.6 - 24.4
Средний рост: 187.4 - 181.4
Легионеров: 4 - 2
Схемы: 3-4-2-1 - 4-1-4-1
Серия побед: 1 - 14
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Стадион Ахмат-Арена (Грозный) +4 +6, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 15:55
|0:1
|Сергеев Иван
|Пуцко Александр
|1:1
|1:2
|Алвеш Рикарду
|1:3
|Голенков Егор
|1:4
|Комбаров Дмитрий
|5’
|Алвеш Рикарду
|Ненахов Максим
|44’
|45+2’
|Ежов Роман
|Ильин Владимир
|46’
|Вилькер Анхель
|51’
|Семёнов Андрей
|60’
|Швец Антон
|66’
|74’
|Горшков Юрий
|90+3’
|Кабутов Дмитрий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бериша Бернард
|Алмаси Ладислав
|53’
|Мелкадзе Георгий
|Харин Евгений
|67’
|82’
|Голенков Егор
|Сарвели Владислав
|86’
|Кабутов Дмитрий
|Ежов Роман
|90+2’
|Комбаров Дмитрий
|Витюгов Максим
|90+2’
|Фролов Евгений
|Ломаев Иван
|Пуцко Александр
|Швец Антон
|90+4’
|Янку Габриэль
|Ильин Владимир
|90+5’