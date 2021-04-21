0 : 1 1 : 4 по пенальти Стартовый состав Цена (млн. €): 15.3 - 12.2 Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2.3 Средний возраст: 26.6 - 24.4 Средний рост: 187.4 - 181.4 Легионеров: 4 - 2 Схемы: 3-4-2-1 - 4-1-4-1 Серия побед: 1 - 14 Смотреть трансляцию