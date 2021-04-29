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Вильярреал - Арсенал
Манчестер Юнайтед - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал против Арсенал

Вильярреал Логотип футбольный клуб Вильярреал 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
Вильярреал
2 : 1
завершен
29 апреля 2021, 22:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 178.5 - 308
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.5
Средний возраст: 27.7 - 24.7
Средний рост: 182.4 - 183.5
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
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Арсенал
Лига Европы 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Эстадио де ла Серамика (Вильярреал)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:50
Ставки на футбольные матчи
 
5' (1:0) Тригерос Мануэль (14) (Чуквуэзе Самуэль (11))
 
29' (2:0) Альбиоль Рауль (3) (Морено Жерар (7))
 
37' Торрес Пау (4)
 
46' Алькасер Пако (17) уходит с поля, Коклен Франсис (19) вышел на поле
 
68' Капу Этьенн (25)
 
70' Фойт Хуан (8) уходит с поля, Гаспар Марио (2) вышел на поле
 
3
80' Капу Этьенн (25)
80' Педраса Альфонсо (24) уходит с поля, Морено Альберто (18) вышел на поле
80' Тригерос Мануэль (14) уходит с поля, Гомес Мойзес (23) вышел на поле
 
44' Себальос Даниэль (8)
 
57' Себальос Даниэль (8)
 
58' Партей Томас (18)
 
63' Эдегор Мартин (11) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
 
73' (2:1) Пепе Николя (19)
 
85' Сака Бакайо (7) уходит с поля, Обамеянг Пьер-Эмерик (14) вышел на поле
 
3
90' Обамеянг Пьер-Эмерик (14)
90+5' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
90+5' Пепе Николя (19) уходит с поля, Виллиан (12) вышел на поле
Голы
Тригерос Мануэль
ассистент Чуквуэзе Самуэль 		1:0 5’
Альбиоль Рауль
ассистент Морено Жерар 		2:0 29’
73’ 2:1(П) Пепе Николя
Наказания
Торрес Пау 37’
44’ Себальос Даниэль
57’ Себальос Даниэль
58’ Партей Томас
Капу Этьенн 68’
Капу Этьенн 80’
90’ Обамеянг Пьер-Эмерик
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Коклен Франсис Алькасер Пако 46’
63’ Мартинелли Габриэл Эдегор Мартин
Гаспар Марио Фойт Хуан 70’
Морено Альберто Педраса Альфонсо 80’
Гомес Мойзес Тригерос Мануэль 80’
85’ Обамеянг Пьер-Эмерик Сака Бакайо
90+5’ Эль-Нени Мохамед Смит-Роу Эмиль
90+5’ Виллиан Пепе Николя
Статистика
 9 Удары по воротам 9
6 Удары в створ 2
11 Фолы 14
3 Угловые 3
1 Офсайды 3
47% Владение мячом 53%
1 Cэйвы 4
3 Предупреждения 4
1 Удаления 1
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Все комментарии
galem72
galem72
30 апреля в 11:38
Мне кажется, баску всё равно на внутренние чемпионаты. Ему нужна только ЛЕ. ))
112910415
112910415
30 апреля в 07:19
карма у Арсенала
Valeron112
Valeron112
30 апреля в 01:50
Бывает... Лондон пускает.,..
mortid
mortid
30 апреля в 01:17
Унаи Эмери приворожил что ли кубок УЕФА? Если выиграет это капец какой-то. А сколько раз играл в финале ЛЕ "великий нападающий" Дзюба, который обозвал тренеришкой испанца?
azkan
azkan
30 апреля в 01:17
Да все нормалёк. Пусть один, но выездной гол есть. В Лондоне отыграются.
Удачи пушкарям!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
30 апреля в 00:29
Мои поздравления Вильярреалу! Порадовал, наряду с Гранадой сегодня. Удачи взять Кубок!
dimagas2
dimagas2 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
30 апреля в 00:25, ред.
Артетяныч канешна завяз в болоте.По идее нужно летом менять тренера.А то будет еще хуже.
Рангника еще никто себе не урвал.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
30 апреля в 00:17
Если кратко, Нольтета подарил Эмери победу, но Эмери ее не взял) Типичные кроенковские тренеры "Арсенала". Один тупо-самоуверен, другой неуверен и готов упустить победу даже из рук.
dzvinka
dzvinka
30 апреля в 00:09, ред.
зашол експрес, победа Вильяриала и победа МЮ, Артета не подвел
но у Арсенала есть шансы, вполне могут выиграть дома 2-0 или 3-1
da da da
da da da
30 апреля в 00:04
пенка левая конечно,откровенно)зачем ВАР тогда нужен))
dimagas2
dimagas2
30 апреля в 00:02
Шанс на финал у Арсенала в ответке еще есть.2-1 это не приговор.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
29 апреля в 23:58
Что можно сказать? Эмери нужно было при 2-0 в большинстве не осаживать команду, а спокойно давить дальше, там много кому есть косячить в защите "Арсенала", да так и шанс красную меньше пропустить.

Но Эмери такой Эмери, в итоге после судейской ошибки у провалившего матч (а это очередная проваленная именно тренером игра, не надо копировать любые движения Пепа и заставлять игроков играть без нападающего, у нас не МС) Артеты еще полно шансов пройти дальше.

Очередной серый матч "Арсенала", и я удивился бы, если бы было по-другому.
aNOOBis
aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
29 апреля в 23:55
Ушел бы в своё время и кризис был бы мягче, скорее всего. А так подписал Ходила и убежал
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Тристан (раскрыть)
29 апреля в 23:53
Именно так и есть
Тристан
Тристан
29 апреля в 23:52
Поймал себя на мысли, что к играющим на поле Чамберсу, Холдингу и удаленному Себальесу не хватает бывших игроков Арсенала Дженкинсона и Джуру, полный комплект обороны из клоунов был бы на поле. Это камешек в огород тех, кто ностальгирует по Венгеру. Ему нужно было уходить раньше, не загоняя канониров яму. Эмери и Артета лишь следствие, причина Венгер.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
29 апреля в 23:51
Он не бывший, а настоящий, просто одолжен. Вернется к вам.
95-shishani-95
95-shishani-95
29 апреля в 23:51
Бывший игрок Реала приносит победу Вильярреалу!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
29 апреля в 23:50
Лол, Обаме дали желтую за то, что он навернулся и случайно подкосил защитника. Забавно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ aNOOBis (раскрыть)
29 апреля в 23:49
Да там все такие. Помню, недавно Казанский комментировал, так он просто спал весь матч. Шнобель просто отвратителен. Генич всех с Месси сравнивает)
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
29 апреля в 23:48
Да, пойдет Журавель.
Хоть не орёт.
aNOOBis
aNOOBis
29 апреля в 23:47, ред.
Надо 10 Мартинелли
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
29 апреля в 23:46
Комментаторы Матч - отдельное явление. Ничего и не знают, и не видят. Удивляются, почему Обама на лавке сидит, не видят, как Пепе рукой нибивает. Откуда таких слепых и тупых находят?
DVL
DVL
29 апреля в 23:45
Абсолютно левый пенальти, скорее Сака сам нашёл ногу соперника. Надеюсь этих слепых клоунов за монитором больше не допустят к ВАР
A.S.A
A.S.A ответ aNOOBis (раскрыть)
29 апреля в 23:44
К сожалению уже давно...но он хотя бы нап...хуже бы точно небыло выйдя он в старте)
aNOOBis
aNOOBis
29 апреля в 23:44
Петр! Малярию победитель
aNOOBis
aNOOBis
29 апреля в 23:42
Парти - табурет эбонитовый...про Джаку все и так всё знают, хотели привезти
A.S.A
A.S.A
29 апреля в 23:40
Ну тут не нужно обобщать...я стал болельщиком Арсенали именно благодаря Венгеру...а точнее тому стилю,который привил Арсен команде...так что не все болельщики были настроины против Венгера...
Ну и Венгер бы не был бы вечным....рано или поздно и его время все равно бы подошло к концу...просто после его ухода посыпалась вся структура клуба,т.к безмозглые отец с сыном Кронке не разбираются в футболе и устроили целую чехарду с большим количеством увольнений в структуре клуба и назначениями совершенно неопытных специалистов (те же самые Эду и Артета к примеру)
aNOOBis
aNOOBis
29 апреля в 23:37
Даешь 2:3! Чё?!
aNOOBis
aNOOBis
29 апреля в 23:36
просто цирк (с конями)
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
29 апреля в 23:34
Контакт был.
Но его инициировал сам Сака, а всем пофиг
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