Вильярреал

В 13 Рульи Херонимо Голов пропущено: 1 Выносы: 3 Спасений: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 3 Альбиоль Рауль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 4 Торрес Пау Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 8 Фойт Хуан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 70

П 25 Капу Этьенн Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 4 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 80

П 5 Парехо Даниэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 24 Педраса Альфонсо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 80

П 14 Тригерос Мануэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 81

П 11 Чуквуэзе Самуэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Н 17 Алькасер Пако Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 45

Н 7 Морено Жерар Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Асенхо Серхио

З 2 Гаспар Марио Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 20

З 21 Коста Хауме

З 18 Морено Альберто Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 10

З 6 Фунес Мори Рамиро

З 15 Эступиньян Первис

П 32 Баэна Алекс

П 23 Гомес Мойзес Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

П 19 Коклен Франсис Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

П 30 Пиньо Йереми

Н 9 Бакка Карлос