|Вильярреал
|2:1
|Арсенал
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2 : 1
завершен
29 апреля 2021, 22:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 178.5 - 308
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.5
Средний возраст: 27.7 - 24.7
Средний рост: 182.4 - 183.5
Легионеров: 4 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
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Стадион Эстадио де ла Серамика (Вильярреал)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:50
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Тригерос Мануэль
ассистент Чуквуэзе Самуэль
|1:0
|5’
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Альбиоль Рауль
ассистент Морено Жерар
|2:0
|29’
|73’
|2:1(П)
|Пепе Николя
|Торрес Пау
|37’
|44’
|Себальос Даниэль
|57’
|Себальос Даниэль
|58’
|Партей Томас
|Капу Этьенн
|68’
|Капу Этьенн
|80’
|90’
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Коклен Франсис
|Алькасер Пако
|46’
|63’
|Мартинелли Габриэл
|Эдегор Мартин
|Гаспар Марио
|Фойт Хуан
|70’
|Морено Альберто
|Педраса Альфонсо
|80’
|Гомес Мойзес
|Тригерос Мануэль
|80’
|85’
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|Сака Бакайо
|90+5’
|Эль-Нени Мохамед
|Смит-Роу Эмиль
|90+5’
|Виллиан
|Пепе Николя
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|9
|Удары по воротам
|9
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|6
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|3
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|1
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|1
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Но что бы не произошло будем верить и поддерживать команду!!!
Но что бы не произошло будем верить и поддерживать команду!!!
Ну и Венгер бы не был бы вечным....рано или поздно и его время все равно бы подошло к концу...просто после его ухода посыпалась вся структура клуба,т.к безмозглые отец с сыном Кронке не разбираются в футболе и устроили целую чехарду с большим количеством увольнений в структуре клуба и назначениями совершенно неопытных специалистов (те же самые Эду и Артета к примеру)
Ну и Венгер бы не был бы вечным....рано или поздно и его время все равно бы подошло к концу...просто после его ухода посыпалась вся структура клуба,т.к безмозглые отец с сыном Кронке не разбираются в футболе и устроили целую чехарду с большим количеством увольнений в структуре клуба и назначениями совершенно неопытных специалистов (те же самые Эду и Артета к примеру)