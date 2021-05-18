Брайтон энд Хоув Альбион

В 31 Эдерсон Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 35 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 96

З 3 Диаш Рубен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 8 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 96

З 27 Канселу Жоау Фолов совершено: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

З 5 Стоунз Джон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Выносы: 6 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 96

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 56

З 11 Зинченко Александр Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

П 16 Родри Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 96

П 20 Силва Бернарду Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 77

Н 47 Фоден Фил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 96

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 96

Н 21 Торрес Ферран Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 6 Аке Натан

З 50 Гарсия Эрик Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 81

З 14 Ляпорт Эмерик

З 22 Менди Бенжамен

П 17 Де Брюйне Кевин

П 80 Палмер Коул

П 25 Фернандиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 40