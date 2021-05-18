Брайтон энд Хоув Альбион

ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Евро-2020
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2021
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-05-18
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-21
2020-12-26
2020-12-27
2020-12-28
2020-12-29
2020-12-30
2021-01-01
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-12
2021-01-13
2021-01-14
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-23
2021-01-26
2021-01-27
2021-01-28
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-02
2021-02-03
2021-02-04
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-23
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-05
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-16
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-19
2021-04-20
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-23
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-04-30
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-14
2021-05-15
2021-05-16
2021-05-18
2021-05-19
2021-05-23
Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Фулхэм
Саутгемптон - Лидс
Челси - Лестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон энд Хоув Альбион против Манчестер Сити

Брайтон энд Хоув Альбион Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион 3:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 2
завершен
18 мая 2021, 21:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 111 - 573
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.3
Средний возраст: 25.2 - 25.5
Средний рост: 185.5 - 181.6
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 3-5-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 37 тур
Стадион Фалмер
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.064.571.48
Лига Ставок 6.80 4.70 1.47
BetBoom 7.20 4.71 1.47
    Еще
     
    27' Джаханбахш Алиреза (16)
     
    29' Уэлбек Дэнни (18) уходит с поля, Троссард Леандро (11) вышел на поле
     
    49' Джаханбахш Алиреза (16) уходит с поля, Лаллана Адам (14) вышел на поле
     
    50' (1:2) Троссард Леандро (11)
     
    65' Альзате Стивен (17) уходит с поля, Зекири Энди (29) вышел на поле
     
    72' (2:2) Уэбстер Адам (4) (Гросс Паскаль (13))
     
    76' (3:2) Берн Дэн (33)
     
    2
    90+3' Уэбстер Адам (4)
    90+5' Санчес Роберт (26)
     
    2' (0:1) Гюндоган Илкай (8) (Марез Рияд (26))
     
    10' Канселу Жоау (27)
     
    15' Торрес Ферран (21) уходит с поля, Гарсия Эрик (50) вышел на поле
     
    48' (0:2) Фоден Фил (47)
     
    56' Гюндоган Илкай (8) уходит с поля, Фернандиньо (25) вышел на поле
     
    73' Силва Бернарду (20)
     
    77' Силва Бернарду (20) уходит с поля, Жезус Габриэл (9) вышел на поле
     
    79' Родри (16)
     
    82' Фернандиньо (25)
    Голы
    2’ 0:1 Гюндоган Илкай
    ассистент Марез Рияд
    48’ 0:2 Фоден Фил
    Троссард Леандро 1:2 50’
    Уэбстер Адам
    ассистент Гросс Паскаль     		2:2 72’
    Берн Дэн 3:2 76’
    Наказания
    10’ Канселу Жоау
    Джаханбахш Алиреза 27’
    73’ Силва Бернарду
    79’ Родри
    82’ Фернандиньо
    Уэбстер Адам 90+3’
    Санчес Роберт 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    15’ Гарсия Эрик Торрес Ферран
    Троссард Леандро Уэлбек Дэнни 29’
    Лаллана Адам Джаханбахш Алиреза 49’
    56’ Фернандиньо Гюндоган Илкай
    Зекири Энди Альзате Стивен 65’
    77’ Жезус Габриэл Силва Бернарду
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 8
    		6 Удары в створ 4
    		13 Фолы 11
    		5 Угловые 3
    		3 Офсайды 1
    		63% Владение мячом 37%
    		2 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    112910415
    112910415
    26 мая в 10:41
    футбол без турнирных задач ...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Roman73 (раскрыть)
    19 мая в 10:11
    Невозможно играть на полную катушку, сознавая, что чемпионский титул от тебя уже никуда не уйдёт, а впереди - финал ЛЧ, к которому надо подойти в сберегающем силы режиме и без травм.
    протон1
    протон1
    19 мая в 02:24
    а мс щас плевать. там наверно школота вышла. а брайтон что на вылете чемпионата что ли?
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 мая в 00:15
    Чемпионам дали по носу.
    lobsterdam
    lobsterdam
    18 мая в 23:41
    вот и съездили "чемпионы" на курорт к чайкам!
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    18 мая в 23:38
    Игру не смотрел. Но думается мне что Сити сыграл достойно, исходя из того что надо сохранить лидеров на финал, потратить меньше сил, но и не упасть грязью лицом. Учитывая что почти всю игру сыграли в меншистве, счёт думаю достойный.

    Помнится мне в прошлом году после досрочного чемпионства игроки Ливерпуля ни то чтоб бегать а чуть-ли ходить даже не хотели, и крупно проиграли МС.
    vastudio
    vastudio
    18 мая в 23:21
      DXTK
      DXTK
      18 мая в 23:18
      Йохан Кройф как то сказал.....Вы видели чтобы мешок с деньгами на поле побеждал? почему более бедный клуб не может победить более богатый.

      в свое время Уиган вылетев из АПЛ выиграл кубок англии как раз у МС. а сегодня Брайтон делает разрыв супер состава.
      Roman73
      Roman73
      18 мая в 23:06, ред.
      Неудачный матч для Сити. Не столько в смысле счёта. Не удалось потренироваться в режиме лайт, не удалось просмотреть Зинченко и Конселу одновременно сравнить их игру он-лайн например. Неудачный матч для Зинченко, во втором тайме он часто оказывался в полу-позиции пытаясь покрыть полторы зоны. Не накрыл подачу с фланга во время второго пропущенного гола.
      Гвардиоле прибавилось вопросов.
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      18 мая в 23:05
      с победой Брайтон, молодцы!
      Viduka
      Viduka ответ allemz (раскрыть)
      18 мая в 23:00, ред.
      Риск потери основных игроков перед финалом тоже нельзя сбрасывать со счетов. Для подобных матчей есть дубль.
      allemz
      allemz
      18 мая в 22:54
      Уже какой матч после достижения результатов руки опускают, пора отходить от состояния "пофигизма" иначе привыкнут, потом в финале трудно будет перестроиться на "серьезные" рельсы
      Подобные психологические моменты нельзя не учитывать
      allemz
      allemz
      18 мая в 22:39
      Красавцы, разобрали оборону, браво Поттер
      allemz
      allemz
      18 мая в 22:37
      Брайтон атаковал и забил заслуженно
      А вообще это самая невезучая команда по реализации моментов, в АПЛ они лучшие по количеству и остроте созданных моментов, но уровень исполнителей и периодический не фарт умножает их усилия на ноль
      Little Caprice
      Little Caprice ответ Bom Bom (раскрыть)
      18 мая в 22:37
      Надо было брать "МС забьёт... на игру во втором тайме". Железобетон.
      allemz
      allemz ответ Bom Bom (раскрыть)
      18 мая в 22:16
      Поздравляю, ваши молитвы услышаны)
      волгодон 2
      волгодон 2 ответ Bom Bom (раскрыть)
      18 мая в 21:36
      аналогично
      Bom Bom
      Bom Bom
      18 мая в 21:21
      Обе забьют взял по рекомендации Елагина, с удалением шансы на успех чуточку подросли)
      allemz
      allemz
      18 мая в 21:18
      Бедняге Торресу не дали поиграть, из-за удаления пришлось выпустить заща для баланса
      Спасибо клоуну на Канселу
      allemz
      allemz
      18 мая в 21:16
      Канселу запарил со своими туринскими флэшбеками
      волгодон 2
      волгодон 2
      18 мая в 21:11, ред.
      Надо гол Брайтона. И будет счастье)
      allemz
      allemz
      18 мая в 21:03
      Пеп красава, в каждом матче по 3-4 игрока основы поочередно маленькими партиями выпускает для сэйва тонуса, так и непредвиденные риски минимизированы
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      18 мая в 20:43
      «Манчестер Сити» сделал то, что от него ожидали – завоевал «золото». Можно сделать сезон ещё более успешным, если выиграть Лигу чемпионов, именно к финалу против «Челси» «горожане» и продолжают готовиться. В прошлом туре подопечные Пепа Гвардиолы при содействии «Ньюкасла» провели очень яркий матч, в котором добились победы с хоккейным счётом. «Манчестер Сити» в последние годы успешно играет против «Брайтона» на его поле. Скорее всего, ближе к победе «горожане» будут и в этот раз, но отсутствие турнирной мотивации может как подарить шансы хозяевам, так и способствовать «верховому» футболу.Прогноз: тотал больше (2,5)
      Ironigor
      Ironigor
      18 мая в 12:24
      Игра в удовольствие. Никто ничем не обременнены .
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100