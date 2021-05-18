Брайтон энд Хоув Альбион

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3 : 2
завершен
18 мая 2021, 21:00
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 111 - 573
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 2.3
Средний возраст: 25.2 - 25.5
Средний рост: 185.5 - 181.6
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 3-5-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Фалмер
|2’
|0:1
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Гюндоган Илкай
ассистент Марез Рияд
|48’
|0:2
|Фоден Фил
|Троссард Леандро
|1:2
|50’
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Уэбстер Адам
ассистент Гросс Паскаль
|2:2
|72’
|Берн Дэн
|3:2
|76’
|10’
|Канселу Жоау
|Джаханбахш Алиреза
|27’
|73’
|Силва Бернарду
|79’
|Родри
|82’
|Фернандиньо
|Уэбстер Адам
|90+3’
|Санчес Роберт
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|15’
|Гарсия Эрик
|Торрес Ферран
|Троссард Леандро
|Уэлбек Дэнни
|29’
|Лаллана Адам
|Джаханбахш Алиреза
|49’
|56’
|Фернандиньо
|Гюндоган Илкай
|Зекири Энди
|Альзате Стивен
|65’
|77’
|Жезус Габриэл
|Силва Бернарду
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|19
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|11
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|5
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|2
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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Гвардиоле прибавилось вопросов.
Гвардиоле прибавилось вопросов.