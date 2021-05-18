В 1 Стракоша Томас Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 98

З 77 Марушич Адам Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Пасы: 109 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 98

З 26 Раду Штефан Ударов всего: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 76

З 3 Фелипе Луис Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 68

П 92 Акпа Акпро Жан-Даниэль Отборы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 76

П 10 Альберто Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 98

П 29 Лаццари Мануэль Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 98

П 6 Лейва Лукас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 68

П 96 Фарес Мохаммед Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 62

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пенальти не забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 98

Н 94 Мурики Ведат Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Офсайды: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 98

Запасные игроки

В 71 Алиа Марко

В 25 Рейна Пепе

З 13 Армини Николо

З 4 Габаррон Патрик Хиль Всего навесов: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 30

П 32 Катальди Данило

П 19 Лулич Сенад Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 8 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 36

П 16 Пароло Марко Ударов всего: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 22

П 7 Перейра Андреас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 22