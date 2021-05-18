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0 : 0
завершен
18 мая 2021, 21:30
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 183.5 - 99
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1
Средний возраст: 28.4 - 27.6
Средний рост: 183.5 - 183.8
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
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Стадион Олимпико
|Стракоша Томас
|28’
|Альберто Луис
|50’
|Фелипе Луис
|61’
|Перейра Андреас
|81’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лулич Сенад
|Фарес Мохаммед
|61’
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|68’
|Габаррон Патрик Хиль
|Фелипе Луис
|68’
|Пароло Марко
|Раду Штефан
|75’
|Перейра Андреас
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|75’
|86’
|Базелли Даниэле
|Ринкон Томас
|86’
|Дзадза Симоне
|Санабрия Антонио
|90+3’
|Верди Симоне
|Белотти Андреа
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|24
|Удары по воротам
|6
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|7
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|12
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|4
|Угловые
|0
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|4
|Офсайды
|0
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|71%
|Владение мячом
|29%
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|3
|Cэйвы
|7
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|4
|Предупреждения
|0
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