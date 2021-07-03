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3 : 3
4 : 3 по пенальти
03 июля 2021, 00:00
суббота
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Стадион Олимпико Педро Людовико Тейшейра (Гойас)
|11’
|0:1
|Гомес Густаво
|Гомес Густаво
|1:1(А)
|21’
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Лападула Джанлука
ассистент Йотун Йосимар
|2:1
|40’
|54’
|2:2
|Алонсо Хуниор
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Йотун Йосимар
ассистент Каррильо Андре
|3:2
|80’
|90’
|3:3
|Габриэль Авалос
|Сантамария Андерсон
|15’
|42’
|Гомес Густаво
|45+3’
|Гомес Густаво
|49’
|Вилласанти Матиас
|Куэва Кристиан
|60’
|Каррильо Андре
|75’
|Каррильо Андре
|85’
|87’
|Эспинола Альберто
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Рохас Роберт
|Кардосо Анхель
|Орменьо Сантьяго
|Пенья Серхио
|60’
|68’
|Самудио Брайан
|Гонсалес Карлос
|79’
|Пирис Роберт
|Вилласанти Матиас
|83’
|Энсисо Хулио
|Арсамендия Сантьяго
|83’
|Габриэль Авалос
|Санчес Ричард
|Лора Карлос
|Корсо Альдо
|90+2’
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|12
|Удары по воротам
|14
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|6
|Удары в створ
|8
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|19
|Фолы
|13
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|3
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|3
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|5
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|1
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