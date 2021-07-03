В 1 Сильва Антони Голов пропущено: 3 Перехваты: 1 Спасений: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 95

З 6 Алонсо Хуниор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 95

П 19 Арсамендия Сантьяго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 83

З 15 Гомес Густаво Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 48

З 24 Мартинес Эктор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

З 13 Эспинола Альберто Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

П 23 Вилласанти Матиас Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 79

П 16 Кардосо Анхель Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45

Н 8 Санчес Ричард Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 83

Н 7 Гонсалес Карлос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 68

П 11 Ромеро Анхель Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 12 Агилар Альфредо

В 22 Ортис Херардо

З 3 Альдерете Омар

З 2 Рохас Роберт Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 50

П 14 Кубас Адриан

П 25 Ожеда Брайан

П 26 Пирис Роберт Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 16

П 17 Ромеро Алехандро

П 21 Ромеро Оскар

П 28 Энсисо Хулио Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Минут сыграно: 12

Н 9 Габриэль Авалос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12