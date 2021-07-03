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2021-07-11
Перу - Парагвай
Бразилия - Чили

Протокол матча Перу против Парагвай

Перу Логотип футбольный клуб Перу 3:3
4:3 		Логотип футбольный клуб Парагвай Парагвай
Перу
3 : 3
4 : 3 по пенальти
03 июля 2021, 00:00
суббота
Парагвай
Кубок Америки 2021, 1/4 финала
Стадион Олимпико Педро Людовико Тейшейра (Гойас)
Ставки на футбольные матчи
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    15' Сантамария Андерсон (4)
     
    40' (2:1) Лападула Джанлука (9) (Йотун Йосимар (19))
     
    2
    60' Куэва Кристиан (10)
    60' Пенья Серхио (8) уходит с поля, Орменьо Сантьяго (20) вышел на поле
     
    75' Каррильо Андре (18)
     
    80' (3:2) Йотун Йосимар (19) (Каррильо Андре (18))
     
    85' Каррильо Андре (18)
     
    90+2' Корсо Альдо (3) уходит с поля, Лора Карлос (26) вышел на поле
     
    11' (0:1) Гомес Густаво (15)
     
    21' (1:1) Автогол Гомес Густаво (15)
     
    42' Гомес Густаво (15)
     
    45+3' Гомес Густаво (15)
     
    46' Кардосо Анхель (16) уходит с поля, Рохас Роберт (2) вышел на поле
     
    49' Вилласанти Матиас (23)
     
    54' (2:2) Алонсо Хуниор (6)
     
    68' Гонсалес Карлос (7) уходит с поля, Самудио Брайан (18) вышел на поле
     
    79' Вилласанти Матиас (23) уходит с поля, Пирис Роберт (26) вышел на поле
     
    2
    83' Арсамендия Сантьяго (19) уходит с поля, Энсисо Хулио (28) вышел на поле
    83' Санчес Ричард (8) уходит с поля, Габриэль Авалос (9) вышел на поле
     
    87' Эспинола Альберто (13)
     
    90' (3:3) Габриэль Авалос (9)
    Голы
    11’ 0:1 Гомес Густаво
    Гомес Густаво 1:1(А) 21’
    Лападула Джанлука
    ассистент Йотун Йосимар     		2:1 40’
    54’ 2:2 Алонсо Хуниор
    Йотун Йосимар
    ассистент Каррильо Андре     		3:2 80’
    90’ 3:3 Габриэль Авалос
    Наказания
    Сантамария Андерсон 15’
    42’ Гомес Густаво
    45+3’ Гомес Густаво
    49’ Вилласанти Матиас
    Куэва Кристиан 60’
    Каррильо Андре 75’
    Каррильо Андре 85’
    87’ Эспинола Альберто
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Рохас Роберт Кардосо Анхель
    Орменьо Сантьяго Пенья Серхио 60’
    68’ Самудио Брайан Гонсалес Карлос
    79’ Пирис Роберт Вилласанти Матиас
    83’ Энсисо Хулио Арсамендия Сантьяго
    83’ Габриэль Авалос Санчес Ричард
    Лора Карлос Корсо Альдо 90+2’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 14
    		6 Удары в створ 8
    		19 Фолы 13
    		3 Угловые 6
    		0 Офсайды 3
    		55% Владение мячом 45%
    		5 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 4
    		1 Удаления 1
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    Все комментарии
    ATG
    ATG
    03 июля в 06:16
    Ай да красавчики
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    03 июля в 03:37
    Катали индейский договорняк
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    03 июля в 03:20
    Хорошо, что ставок не делал.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    03 июля в 03:17
    Индейцы победят !
    Belgie2020
    Belgie2020 ответ КАЗА4ИНА (раскрыть)
    03 июля в 02:21, ред.
      1bear
      1bear
      02 июля в 23:43
      Перуанцы очень сильно выступили на групповой фазе,думаю,что им по силам пройти дальше !
      VeniaminS
      VeniaminS
      02 июля в 23:10
      ТМ2.25
      swed27
      swed27
      02 июля в 22:11
      Х2
      zooveterinar
      zooveterinar
      02 июля в 08:15
      ТМ3.
      КАЗА4ИНА
      КАЗА4ИНА
      02 июля в 01:24
      перуанцы отстоят ворота, свой стандарт реализуют - много голов не будет
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