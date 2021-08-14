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Ростов - ЦСКА
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Нижний Новгород - Уфа
Ахмат - Динамо

Протокол матча Ростов против ЦСКА

Ростов Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) 1:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Ростов
1 : 3
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 35.7 - 93
Очков за игру в нац. чемп.: 0.3 - 1
Средний возраст: 27.4 - 24.1
Средний рост: 183.1 - 182
Легионеров: 3 - 3
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 4 тур
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону) +21 +24, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    42' Норманн Матиас (17) уходит с поля, Сухомлинов Данила (76) вышел на поле
     
    2
    46' Полоз Дмитрий (7) уходит с поля, Баштуш (16) вышел на поле
    46' Комличенко Николай (27) уходит с поля, Алмквист Понтус (11) вышел на поле
     
    54' (1:2) Глебов Данил (15)
     
    66' Байрамян Хорен (19) уходит с поля, Фольмер Кирилл (25) вышел на поле
     
    79' Хашимото Кенто (18) уходит с поля, Гигович Армин (8) вышел на поле
     
    90+3' Терентьев Денис (4)
     
    8' (0:1) Бийол Яка (29) (Влашич Никола (8))
     
    36' (0:2) Чалов Фёдор (9) (Эджуке Чидера (11))
     
    61' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Бохинен Эмиль (88) вышел на поле
     
    2
    62' Кучаев Константин (20) уходит с поля, Марадишвили Константин (22) вышел на поле
    62' Фернандес Марио (2) уходит с поля, Набабкин Кирилл (14) вышел на поле
     
    68' Влашич Никола (8) уходит с поля, Дзагоев Алан (10) вышел на поле
     
    78' Бохинен Эмиль (88)
     
    89' (1:3) Марадишвили Константин (22) (Ахметов Ильзат (7))
    Голы
    8’ 0:1 Бийол Яка
    ассистент Влашич Никола
    36’ 0:2 Чалов Фёдор
    ассистент Эджуке Чидера
    Глебов Данил 1:2 54’
    89’ 1:3 Марадишвили Константин
    ассистент Ахметов Ильзат
    Наказания
    78’ Бохинен Эмиль
    Терентьев Денис 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Сухомлинов Данила Норманн Матиас 42’
    Баштуш Полоз Дмитрий 46’
    Алмквист Понтус Комличенко Николай 46’
    61’ Бохинен Эмиль Эджуке Чидера
    62’ Марадишвили Константин Кучаев Константин
    62’ Набабкин Кирилл Фернандес Марио
    Фольмер Кирилл Байрамян Хорен 66’
    68’ Дзагоев Алан Влашич Никола
    Гигович Армин Хашимото Кенто 79’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 8
    		4 Фолы 4
    		5 Угловые 3
    		0 Офсайды 2
    		48% Владение мячом 52%
    		5 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    сегодня в 01:32
    Хороший матч. ЦСКА с победой, реализация в этом матче хорошая
    RUONE
    RUONE
    сегодня в 01:06
    оно живое! (цска)
    1-я конная
    1-я конная ответ Wolf77785 (раскрыть)
    вчера в 23:57
    Ну если для вас это фавориты, то жду недождусь первую игру Зенита в чужом для него кубке ЛЧ
    Wolf77785
    Wolf77785
    вчера в 23:55
    Плохой день, фавориты проигрывают. Что Урал, что Ростов.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:43
    Ростов что то не блещет...
    3 домашние игры - поражения...
    Конечно и соперники не подарок ...Динамо,Зенит и ЦСКА....но...

    ЦСКА с Победой...
    Лучший ответ критикам нового тренера....
    blitz
    blitz
    вчера в 23:37
    Вновь стоит похвалить работу над стандартными положениями. Второй гол в чемпионате после углового! Нацеленная подача Николы Влашича, безупречный удар Яки Бийола в дальний угол. Кстати, словенец все увереннее чувствует себя на позиции центрального защитника. Можно сказать, это находка.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 23:33, ред.
    Странно ! Три поста - а значисления 50 очков Нет!?
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 23:31
    Игра для рабора Работа над ошибками..
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 23:30
    С Поабедой армейцы!!!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 23:29
    что - то не сложилось в комнде
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:27
    100 % победа ЦСКА....все 4 гола в матче забили армейцы....у Чалова дубль, один гол пяточкой в свои ворота.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 23:23
    Три очка есть и это главное сейчас.
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 23:20
    Армейцев с победой!
    mike60
    mike60
    вчера в 23:18
    Смотрел я этот матч.Влашич уже как инородное тело смотрится.В простых эпизодах не может забить.Отлично с мячом двигается Эджуке.А в целом,не впечатлила меня игра ни армейцев,ни Ростова.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 23:14
    ЦСКА заслуженная победа!!!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 23:13
    Березуцкий переиграл Шпалыча.
    Absinthe2
    Absinthe2
    вчера в 22:58
    Палыч не тот. Проиграть можно, но не видно рисунка игры.
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas... ответ compka (раскрыть)
    вчера в 22:40
    Кафанов в сборной, киперов отсматривает! А КББ - я ЗА!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 22:35
    Меня сегодня порадовала игра Баштуша. Как будто и не уходил из команды на долгие годы
    Я уверен что он будет играть в основе. Но тогда на лавку сядет кто-то из пары Осипенко-Хаджикадунич
    kts99
    kts99
    вчера в 22:35
    Маразматика в топку. Даже тупой Леша его делает.
    compka
    compka
    вчера в 22:34
    Лучше бы Бердыев вернулся в Ростов, тем более что Кафанов уже там.
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas... ответ 161регион (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Это были мои мысли!!!!!! Давай будем ВЕРИТЬ! Валера приучил )))
    Альфи
    Альфи
    вчера в 22:26, ред.
    ладно договорились закопаем топор войны...до поры до времени.
    161регион
    161регион ответ Рourquoi pas... (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Хотелось бы верить, но что то мне кажется что мы будем телипаться в первой пятерке с заду..... Норман не хочет играть с тренером Семиным.... Еще Хашимото получил травму, короче все авно....
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 22:23
    у человека травма. наберет форму и будет не заменим...
    makkie
    makkie ответ Альфи (раскрыть)
    вчера в 22:22
      Николай Еремеев
      Николай Еремеев ответ cska59 (раскрыть)
      вчера в 22:21, ред.
      Да пускай сидит с отрешенным лицом . лишь бы команда наша выигрывала.Ну если серьезно , по характеру от природы Алексей более спокоен ,чем Василий .Не всем же быть эмоциональными.
      Рourquoi pas...
      Рourquoi pas... ответ 161регион (раскрыть)
      вчера в 22:21, ред.
      Давай надеяться, что мы ошибаемся )))
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 22:20
      Не однозначная, но победа. Много передач назад, мало обостряющих передач, забили и стали осторожничать. Другая команда могла бы и наказать за такую тактику. АВБ надо менять стиль игры. Второй гол заслуга Эджуке.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 22:18
      Не понимаю зачем ЦСКА купил у Ростова Зайнутдинова за 2 евроляма если он в глубоком запасе сидит и вообще на поле не выходит?
      В Ростове он был одним из лидеров и сейчас играл бы в основе. А у ЦСКА слишком много хороших атакующих игроков
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