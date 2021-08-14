В 30 Песьяков Сергей Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 55 Осипенко Максим Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 4 Терентьев Денис Ударов всего: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 5 Хаджикадунич Деннис Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 19 Байрамян Хорен Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 66

П 15 Глебов Данил Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Н 10 Мамаев Павел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 17 Норманн Матиас Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 42

П 18 Хашимото Кенто Ударов всего: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 78

Н 27 Комличенко Николай Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

Н 7 Полоз Дмитрий Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 1 Бабурин Егор

В 94 Лукьянов Вадим

З 16 Баштуш Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 45

З 92 Мелехин Виктор

З 29 Мухин Александр

П 8 Гигович Армин Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

П 87 Лангович Андрей

П 76 Сухомлинов Данила Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 48

П 23 Тугарев Роман

П 25 Фольмер Кирилл Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 24

Н 11 Алмквист Понтус Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45