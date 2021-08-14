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А так Ростов трусцой бегая, был гораздо быстрее наших во втором тайме, у нас также отсутствует выход из обороны, раньше он был по схеме, через Фернандеса, сейчас как получится, но чаще всего тупо куда нибудь вынести, игроки какие.то плюшевые, миллениалы
Единственное белое пятно на черном это Мухин, идет и борется как мужик, несмотря на не самые выдающиеся габариты, Эджуке довольно неплохой футбол показывает, ну Фернандес плохо наверное вообще редко играет.
Остальные просто манекены.
А так Ростов трусцой бегая, был гораздо быстрее наших во втором тайме, у нас также отсутствует выход из обороны, раньше он был по схеме, через Фернандеса, сейчас как получится, но чаще всего тупо куда нибудь вынести, игроки какие.то плюшевые, миллениалы
Единственное белое пятно на черном это Мухин, идет и борется как мужик, несмотря на не самые выдающиеся габариты, Эджуке довольно неплохой футбол показывает, ну Фернандес плохо наверное вообще редко играет.
Остальные просто манекены.