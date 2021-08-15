В 58 Агкацев Станислав Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

З 86 Корнюшин Даниил Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 51 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 94

З 6 Рамирес Кристиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 94

З 2 Сорокин Егор Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 94

П 8 Газинский Юрий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 95 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 85

П 11 Ионов Алексей Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 85

П 7 Кабелла Реми Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 76

П 16 Классон Виктор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 94

П 3 Крыховяк Гжегож Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 98 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 94

З 53 Черников Александр Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 94

Н 9 Кордоба Джон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Пенальти не забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 1 Городов Евгений

В 39 Сафонов Матвей

З 84 Литвинов Вячеслав Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

З 98 Петров Сергей

П 88 Кривцов Никита

П 89 Стоцкий Дмитрий

Н 29 Ильин Владимир Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9