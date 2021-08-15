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Забивай пенальти и 4:1 до свидание Тула , ай нет мы не ищем легких путей
Забивай пенальти и 4:1 до свидание Тула , ай нет мы не ищем легких путей
Но , игра команды , по-прежнему , какая-то неорганизованная и сыровата -)
Но , игра команды , по-прежнему , какая-то неорганизованная и сыровата -)
И преимущество своего поля вроде бы должно сыграть на руку хозяевам. На мяч круглый, газон ровный, думаю что что гости отстоят ничью в этом матче...
И преимущество своего поля вроде бы должно сыграть на руку хозяевам. На мяч круглый, газон ровный, думаю что что гости отстоят ничью в этом матче...