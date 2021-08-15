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Краснодар - Арсенал
Локомотив - Зенит
Рубин - Крылья Советов

Протокол матча Краснодар против Арсенал

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 3:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Краснодар
3 : 2
завершен
сегодня, 20:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 1
Средний возраст: 26.7 - 26.9
Средний рост: 182.7 - 183
Легионеров: 4 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 5-4-1
Серия побед: 0 - 1
Арсенал
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 4 тур
Стадион Стадион ФК "Краснодар" +20 +26, Ясно
Телетрансляция: Матч ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.474.806.95
Мелбет 1.52 4.47 6.73
1XBET 1.44 5.00 8.00
BetBoom 1.48 4.66 6.65
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    24' (1:1) Кабелла Реми (7) (Классон Виктор (16))
     
    29' (2:1) Газинский Юрий (8) (Кордоба Джон (9))
     
    37' (3:1) Кордоба Джон (9)
     
    56' Черников Александр (53)
     
    76' Кабелла Реми (7) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
     
    84' (3:1) Нереализованный пенальти Кордоба Джон (9)
     
    2
    85' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Литвинов Вячеслав (84) вышел на поле
    85' Ионов Алексей (11) уходит с поля, Ильин Владимир (29) вышел на поле
     
    10' (0:1) Луценко Евгений (48) (Суханов Артём (76))
     
    3
    46' Чаушич Горан (20) уходит с поля, Костадинов Георгий (70) вышел на поле
    46' Суханов Артём (76) уходит с поля, Панченко Кирилл (8) вышел на поле
    46' Пантелеев Владислав (21) уходит с поля, Гулиев Аяз (9) вышел на поле
     
    65' Бьорнстрём Аксель (16)
     
    68' Бьорнстрём Аксель (16) уходит с поля, Степанов Данил (25) вышел на поле
     
    82' Хлусевич Даниил (82) уходит с поля, Марков Евгений (7) вышел на поле
     
    86' (3:2) Луценко Евгений (48)
     
    88' Новосельцев Иван (99)
    Голы
    10’ 0:1 Луценко Евгений
    ассистент Суханов Артём
    Кабелла Реми
    ассистент Классон Виктор     		1:1 24’
    Газинский Юрий
    ассистент Кордоба Джон     		2:1 29’
    Кордоба Джон 3:1 37’
    86’ 3:2 Луценко Евгений
    Наказания
    Черников Александр 56’
    65’ Бьорнстрём Аксель
    88’ Новосельцев Иван
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Костадинов Георгий Чаушич Горан
    46’ Панченко Кирилл Суханов Артём
    46’ Гулиев Аяз Пантелеев Владислав
    68’ Степанов Данил Бьорнстрём Аксель
    Сулейманов Магомед-Шапи Кабелла Реми 76’
    82’ Марков Евгений Хлусевич Даниил
    Литвинов Вячеслав Газинский Юрий 85’
    Ильин Владимир Ионов Алексей 85’
    Статистика
    		 25 Удары по воротам 9
    		11 Удары в створ 4
    		10 Фолы 7
    		9 Угловые 3
    		1 Офсайды 1
    		63% Владение мячом 37%
    		3 Cэйвы 8
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    minai
    minai
    сегодня в 23:09, ред.
      VeniaminS
      VeniaminS
      сегодня в 23:08
      Обыграли,но с трудом.
      pomor45
      pomor45
      сегодня в 22:46
      Арсенал подарил очки Краснодару. После первого гола тулякам надо было играть, как во втором тайме, а не веселиться, решив, что соперник сегодня слабее, чем обычно.
      Не предвзятый
      Не предвзятый
      сегодня в 22:26
      Всех с победой ...выехали на кордобе и кабелле...нужно сыгрываться побыстрей взаимопонимания нет еще...и защиты тоже нет...
      Сергей Хостинский
      Сергей Хостинский
      сегодня в 22:18
      У меня такое ощущение, что скрытый спонсор фк Краснодара фирма которая изготавливает Валидол ))).
      Забивай пенальти и 4:1 до свидание Тула , ай нет мы не ищем легких путей
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 22:15
      Луценко в сборную
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 22:14
      можно порадоваться за фк КРАСНОДАР !!!
      gentlewolf
      gentlewolf
      сегодня в 22:12
      Привет Аджоевым. Что сынка то не выпустилипод конец хотя бы?
      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 22:11
      Вполне себе уверенную победу одержал "Краснодар", с которой болельщиков клуба и поздравляю. Не знаю уж насколько обязательно было пропускать быстрый гол в свои ворота, но ответили мощно, можно сказать смяли "Арсенал" в первом тайме. Во втором атаковали может и не так рьяно, но все равно играли с явным преимуществом. Кордоба хорошо положил с игры, но умудрился пенальти не забить, забей и четыре гола в четырех матчах. Ну и как же не создать себе проблемы в концовке. В целом в плане атакующих действий "быки" смотрелись неплохо, ну а в обороне традиционно, благо соперник не очень-то тревожил, но все равно двушку закинул. Ну а "Арсенал" пока выглядит не очень убедительно. Как всегда личное мнение.
      протон1
      протон1
      сегодня в 22:04
      Быки , конечно , имели большое преимущество !
      Но , игра команды , по-прежнему , какая-то неорганизованная и сыровата -)
      minai
      minai
      сегодня в 22:01
      Не стыдно за Арсенал.
      Ravshan878
      Ravshan878
      сегодня в 21:54
      Болельщики быков с ПОБЕДОЙ.
      протон1
      протон1
      сегодня в 21:20
      Давай быки! Сегодня судейкам некого тащить. Будет честная битва. Сегодня нужна только победа.
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      сегодня в 20:47
      Все таки проблема была не в ганчаренко, он поставил красивый быстрый футбол краснодару
      Alexnvr
      Alexnvr
      сегодня в 20:43
      Неужели старый быстрый Краснодар возвращается?
      Ministri Krasnodar
      Ministri Krasnodar
      сегодня в 20:40
      Кордоба пока отлично играет .
      Рязань 062
      Рязань 062
      сегодня в 20:20
      в арсенале уже не осталось спартаковцев арендованных... тяжело красно-белым будет в следующем туре. подыграть им, будет некому...
      протон1
      протон1
      сегодня в 20:20
      Краснодар не похож сам на себя. после отставки Мусаева думали что попрет. не тут то было..
      Vik_ont25
      Vik_ont25
      сегодня в 20:01
      Я что-то пропустил? Почему Сафонов в запасе?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ничья
      сегодня в 19:52
      Краснодар по составу сильнее Арсенала.
      И преимущество своего поля вроде бы должно сыграть на руку хозяевам. На мяч круглый, газон ровный, думаю что что гости отстоят ничью в этом матче...
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 19:51
      Витя во сне таких щёлкает,как орехи. Так что 2-0.
      Zenit_84
      Zenit_84 3:1
      сегодня в 16:36
      В личных встречах этих команд паритет сохраняется за краснодарской командой. В 70 процентах матчей выигрывали они (брал последние 10 встреч). Дважды выигрывал тульский Арсенал. И один раз была зафиксирована ничья.
      ermak6848
      ermak6848 победа хозяев
      сегодня в 14:18
      пора бы быкам одеть на рога кого угода и даже пушкарей...
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин Точный счет 3:0
      сегодня в 05:39
      Почему такой прогноз? Решил попробовать впервые сыграть на счёт. Несмотря на не очень уверенный старт, Краснодар является явным фаворитом в этом матче. Кроме того хозяева любят и умеют атаковать, а оборона туляков, в свою очередь, не является образцом надёжности. Кроме того, интересный статистический факт: в прошлых 6 матчах этих команд в Краснодаре, неизменно побеждали хозяева, а гости не сподобилась забить ни разу. Вобщем, я думаю, матч и на этот раз закончится традиционно - уверенной сухой победой хозяев. Поставлю 3:0.
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