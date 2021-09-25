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Реал - Вильярреал
Алавес - Атлетико
Валенсия - Атлетик
Севилья - Эспаньол

Протокол матча Реал против Вильярреал

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 0:0 Логотип футбольный клуб Вильярреал Вильярреал
Реал
0 : 0
завершен
25 сентября 2021, 22:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 445 - 140
Очков за игру в нац. чемп.: 2.7 - 1.4
Средний возраст: 27.2 - 27.8
Легионеров: 9 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 5 - 1
Вильярреал
Испания. Примера 2021/2022, 7 тур
Стадион Сантьяго Бернабеу, зрителей: 23985
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.886.32
Мелбет 1.45 4.86 7.23
1XBET 1.54 4.88 6.20
    Еще
     
    40' Винисиус Жуниор (20)
     
    46' Родриго (21) уходит с поля, Камавинга Эдуардо (25) вышел на поле
     
    73' Модрич Лука (10) уходит с поля, Азар Эден (7) вышел на поле
     
    81' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
     
    55' Коклен Франсис (19)
     
    2
    58' Коклен Франсис (19) уходит с поля, Гомес Мойзес (23) вышел на поле
    58' Алькасер Пако (9) уходит с поля, Диа Булайе (16) вышел на поле
     
    70' Гомес Мойзес (23)
     
    2
    84' Пино Йереми (21) уходит с поля, Тригерос Мануэль (14) вышел на поле
    84' Груневельд Арно (15) уходит с поля, Пенья Рубен (20) вышел на поле
     
    86' Фойт Хуан (8) уходит с поля, Гаспар Марио (2) вышел на поле
    Наказания
    Винисиус Жуниор 40’
    55’ Коклен Франсис
    70’ Гомес Мойзес
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Камавинга Эдуардо Родриго 46’
    58’ Гомес Мойзес Коклен Франсис
    58’ Диа Булайе Алькасер Пако
    Азар Эден Модрич Лука 73’
    Иско Асенсио Марко 81’
    84’ Тригерос Мануэль Пино Йереми
    84’ Пенья Рубен Груневельд Арно
    86’ Гаспар Марио Фойт Хуан
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 6
    		2 Удары в створ 2
    		10 Фолы 12
    		6 Угловые 3
    		3 Офсайды 3
    		49% Владение мячом 51%
    		2 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    26 сентября в 15:14
    Так из-за судьи Реал получается не выиграл? 😂
    Ми Ша
    Ми Ша
    26 сентября в 07:26
    Не всегда получается побеждать, бывают и такие тяжелые матчи. Главное к предстоящим играм собраться и продолжить победный путь.
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    26 сентября в 04:44
    АХАХАХАХАХАХА

    Даже близко не было пенальти. Эта Нача сама напрыгнула на Альбиоля.
    амурец
    амурец
    26 сентября в 01:04
    Осечка Реала очень жаль, в конце сезона эта потеря очков может сказаться
    eleven LC
    eleven LC
    26 сентября в 00:38
    Вот из-за таких домашних ничьих Реал не стал чемпионом в прошлом сезоне
    Ладно,пока что ничего страшного не произошло-Мадрид лидер чемпионата,ждём лч!
    протон
    протон
    26 сентября в 00:27
    Эта игра называлась обломайте все ставки и обогатите букмекеров которые с вами поделятся.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ УЕСКА (раскрыть)
    26 сентября в 00:23
    С игры не всегда получается. Но если игрок нарушает правила в своей штрафной в эпоху ВАР, то должен быть назначен пенальти.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    26 сентября в 00:22, ред.
    В таких играх, хотелось бы посмотреть и на Мариано. Хотя бы на 10-15 минут в конце. Возможно, он бы вытаскивал, как это делал когда-то Мората.
    УЕСКА
    УЕСКА ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    26 сентября в 00:22
    А кто лишил его возможности забить гол с игры?
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ УЕСКА (раскрыть)
    26 сентября в 00:21
    А если честно, то судья его сегодня лишил возможности продолжить свою результативную серию, не назначив пенальти на Начо.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    26 сентября в 00:17, ред.
    В первой 6-ке 3 мадридских клуба. А если Райо выиграет у Кадиса, и Реал Сосьедад проиграет завтра, то в 4-ке будет 3 мадридских клуба.
    УЕСКА
    УЕСКА
    26 сентября в 00:16
    Молодцы Вильярреал. Приехали на Сантьяго Бернабеу, навязали реалу свою игру и добились нужного результата. Сдержали Бензема. До матча с Вильярреалом он в каждом туре отмечался результативными действиями но сегодня защитники Вильярреала надежно его прикрыли. Браво Вильярреал! Браво Эмери! Тренеришка снова всем показал.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ y-ago (раскрыть)
    26 сентября в 00:14
    А Вильярреалу помог Мансано (судья)!!!
    y-ago
    y-ago
    26 сентября в 00:12
    Что называется - отскочили. Эмери, увы, переиграл сегодня Анчелотти тактически. Плюс Вини и Карим были не в лучшей форме, Модрич был просто слаб. Сэйвы Тибо и немного везения спасли Реал от первого поражения! Надо сделать серьезную работу над ошибками. Удачи Реалу!
    Леха Малышев
    Леха Малышев
    26 сентября в 00:09
    Камавинга очень сырой игрок, очень! Столько брака в передачах и обработке мяча. Сказывается волнение. Ему надо брать себя в руки, иначе уйдёт в аренду.
    протон
    протон
    26 сентября в 00:07
    Отличный был шанс упрочить лидерство.Тревожно за защиту Реала,много свободных пространств.не самый яркий матч,но результат удовлетворительный
    Эмери молодец. Карьера у него еще долгая. Может порулит топ-клубом еще когда-нибудь. Может в том же Реал оказаться в будущем.
    Результат справедлив, хотя во втором тайме Вилльяреал был даже опаснее. Очень раздражал Камавинга - 5 простых потерь за тайм
    протон
    протон
    26 сентября в 00:07
    Удивительно насколько надо бояться что будучи Вилльяреалом тянуть время весь второй тайм пытаясь удержать ничью, даже не победу. Ни ладно ничего страшного, главное какие-то очки набрала команда.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ протон (раскрыть)
    26 сентября в 00:02
    Судьи против основателей Супер Лиги. Получили чёткие установки от президентов федераций. Ну ничего, добро всегда побеждает зло, пусть и не сразу.
    Gelious
    Gelious
    26 сентября в 00:02
    Ничего нового. Все та же структурная проблема, что появилась после ухода Роналду - в Реале практически некому забивать. И проблему так и не решили. Зидан просто своим мастерством все выжимал, да и у него проскакивало. Без него это обречено на провал
    Metz57100
    Metz57100
    26 сентября в 00:00
    Справедливости ради ничья в этом матче был справедливый результат, но судя вообще был мертвый!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    26 сентября в 00:00, ред.
    Заряженный судья сделал своё дело. Именно из-за него Реал Мадрид и не выиграл. На Начо 100% пенальти был. Много свистел против Реала. В итоге, Винисиус не выдержал это и высказал судье. За что сразу же и получил жёлтую карточку. А так, Вильярреал неудобный соперник для Реала. Плюс у Реала проблемы в обороне, нет ни Карвахаля, ни Менди. Интересно, почему Анчелотти не пробует поставить Вальехо в центр обороны, Алабу слева и Начо справа, когда нет Карвахаля и Васкеса?! Именно в таких матчах не хватает Роналду и Рамоса! Но всё равно, Реал смотрелся неплохо. Этот матч уже в прошлом. Теперь ждём игру в Лиге Чемпионов. Успехов Реалу.
    Belgie2020
    Belgie2020
    25 сентября в 23:56
    Вильярреал очень прилично сыграл. У Реала дыра в обороне на флангах.
    Винисиус когда нибудь научится бить по воротам нормально, но это будет уже другая история.
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ протон (раскрыть)
    25 сентября в 23:55
    Это игроки Реала играют против Реала. А судья ошибался в обе стороны, правда в сторону вильяреала больше. Все равно игра убогая. Возможно на Начо был пенальти
    протон
    протон
    25 сентября в 23:49
    Судья явно свистит против Реала пока.
    Леха Малышев
    Леха Малышев
    25 сентября в 23:02
    Первый раз смотрю игру Реала в том сезоне. Вообще ничего не изменилось, единственное - стало меньше навесов. И то потому что Реал мяча не видит. Состав убог как никогда. На правом фланге обороны ужас. Кто додумался продать всех защитников? Родриго вообще не уровень Реала, в аренду, а лучше продать
    протон
    протон
    25 сентября в 23:01
    Мадридский "Реал" находится в потрясающей форме, выиграв пять матчей подряд, включая разгром "Мальорки" со счетом 6-1 дома в течение недели.
    УЕСКА
    УЕСКА
    25 сентября в 22:53
    Пока что все все хорошо складывается для Вильярреала. Даже мяч держится у команды и имеют игровое преимущество. Реал моментов не создает. Пока все спокойно и матч закономерно катится к нулевке.
    протон
    протон
    25 сентября в 22:52
    Реал Мадрид принимает Вильярреал. У Реала еще не было ни 1 поражения в этом сезоне, была 1 ничья с Леванте: 3-3, но это был 2 тур, с того момента Реал набрал форму и щас у него 16 очков и находится он на 1 месте в турнирной таблице, с отрывом от Атлетико Мадрид в 2 очка. У Атлетико сегодня есть шанс обогнать Реал Мадрид и Реал это понимает, он не даст этого сделать, тем более на своем стадионе. У Вильярреала дела хуже, занимает 12 место с 7 очками, но эта победа поднимет их на 7,а то и на 6 место, тем самым они обгонят даже Барселону, у которой сейчас дела не очень хорошо идут. У меня лежит глаз все таки на Реал Мадрид, они победят и это будет для них не самый тяжелый матч. Моя ставка: победа Реала.
    gentlewolf
    gentlewolf
    25 сентября в 22:22, ред.
    Главное оружие Вильяреала - грозная Тригерос в запасе: Гомес, Манди, Педраса
    От одного предполагаемого объявления об их выходе, в одном слоте, по стадиону - уже страшно становиться!
    gentlewolf
    gentlewolf
    25 сентября в 22:19
    Кто забил? Айсса?
    Нет, не Манди.
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