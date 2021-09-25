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Даже близко не было пенальти. Эта Нача сама напрыгнула на Альбиоля.
Даже близко не было пенальти. Эта Нача сама напрыгнула на Альбиоля.
Ладно,пока что ничего страшного не произошло-Мадрид лидер чемпионата,ждём лч!
Ладно,пока что ничего страшного не произошло-Мадрид лидер чемпионата,ждём лч!
Эмери молодец. Карьера у него еще долгая. Может порулит топ-клубом еще когда-нибудь. Может в том же Реал оказаться в будущем.
Результат справедлив, хотя во втором тайме Вилльяреал был даже опаснее. Очень раздражал Камавинга - 5 простых потерь за тайм
Эмери молодец. Карьера у него еще долгая. Может порулит топ-клубом еще когда-нибудь. Может в том же Реал оказаться в будущем.
Результат справедлив, хотя во втором тайме Вилльяреал был даже опаснее. Очень раздражал Камавинга - 5 простых потерь за тайм
Винисиус когда нибудь научится бить по воротам нормально, но это будет уже другая история.
Винисиус когда нибудь научится бить по воротам нормально, но это будет уже другая история.
От одного предполагаемого объявления об их выходе, в одном слоте, по стадиону - уже страшно становиться!
От одного предполагаемого объявления об их выходе, в одном слоте, по стадиону - уже страшно становиться!
Нет, не Манди.
Нет, не Манди.