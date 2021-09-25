В 1 Куртуа Тибо Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

З 4 Алаба Давид Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 80 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 94

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 53 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 94

З 6 Начо Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 94

З 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 94

П 14 Каземиро Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

П 10 Модрич Лука Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 73

П 11 Асенсио Марко Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 81

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 94

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

Н 21 Родриго Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 13 Лунин Андрей

В 40 Фуидиас Тони

З 5 Вальехо Хесус

З 35 Гутьеррес Мигель

П 27 Бланко Антонио

П 17 Васкес Лукас

П 22 Иско Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

П 25 Камавинга Эдуардо Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 49

Н 7 Азар Эден Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 21

Н 24 Диас Мариано

Н 16 Йович Лука

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 08.09.21 , с ним 7 из 17 очков в нац. чемпионате Бэйл Гарет (Н) - Травма бедра

(З) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 19.09.21 , с ним 10 из 17 очков в нац. чемпионате Карвахаль Даниэль (З) - Травма икроножной мышцы