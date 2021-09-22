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Специа - Ювентус
Салернитана - Верона
Кальяри - Эмполи
Милан - Венеция

Протокол матча Специа против Ювентус

Специа Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа) 2:3 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Специа
2 : 3
завершен
22 сентября 2021, 19:30
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 29.4 - 380.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1 - 0.5
Средний возраст: 24.5 - 26.3
Средний рост: 182.8 - 184.8
Легионеров: 8 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 0
Ювентус
Италия. Серия А 2021/2022, 5 тур
Стадион Альберто Пикко, зрителей: 5700
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.045.401.37
Фонбет 9.00 5.30 1.33
Мелбет 8.83 5.13 1.38
1XBET 8.00 5.25 1.42
BetBoom 7.82 5.34 1.38
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    33' (1:1) Гьяси Эмануэль (11)
     
    49' (2:1) Антисте Янис (22) (Маджоре Джулио (25))
     
    3
    77' Верде Даниэле (10) уходит с поля, Манай Рей (9) вышел на поле
    77' Антисте Янис (22) уходит с поля, Н'Дзола Мбала (18) вышел на поле
    77' Бурабиа Мехди (6) уходит с поля, Сала Джакопо (7) вышел на поле
     
    2
    85' Николау Димитриос (43)
    85' Маджоре Джулио (25) уходит с поля, Сальседо Эдди (29) вышел на поле
     
    90+4' Н'Дзола Мбала (18)
     
    28' (0:1) Кин Моизе (18) (Рабьо Адриен (25))
     
    2
    46' Де Шильо Маттиа (2) уходит с поля, Сандро Алекс (12) вышел на поле
    46' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Локателли Мануэль (27) вышел на поле
     
    59' Кин Моизе (18) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
     
    66' (2:2) Кьеза Федерико (22)
     
    67' Рабьо Адриен (25) уходит с поля, Бернардески Федерико (20) вышел на поле
     
    72' (2:3) де Лигт Матийс (4)
     
    84' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
     
    90+2' Мората Альваро (9)
    Голы
    28’ 0:1 Кин Моизе
    ассистент Рабьо Адриен
    Гьяси Эмануэль 1:1 33’
    Антисте Янис
    ассистент Маджоре Джулио     		2:1 49’
    66’ 2:2 Кьеза Федерико
    72’ 2:3 де Лигт Матийс
    Наказания
    Николау Димитриос 85’
    90+2’ Мората Альваро
    Н'Дзола Мбала 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Сандро Алекс Де Шильо Маттиа
    46’ Локателли Мануэль Бентанкур Родриго
    59’ Мората Альваро Кин Моизе
    67’ Бернардески Федерико Рабьо Адриен
    Манай Рей Верде Даниэле 77’
    Н'Дзола Мбала Антисте Янис 77’
    Сала Джакопо Бурабиа Мехди 77’
    84’ Кулусевски Деян Кьеза Федерико
    Сальседо Эдди Маджоре Джулио 85’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 26
    		5 Удары в створ 9
    		14 Фолы 10
    		5 Угловые 15
    		40% Владение мячом 60%
    		6 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Бак5
    Бак5
    22 сентября в 23:53
    Ну хоть выйграли у главного конкурента
    БиллиБоб
    БиллиБоб ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    22 сентября в 23:34
    Рабьо может принести пользу если будет сидеть на банке. Бездарный игрок. Из-за таких кадров как он и Бентанкур Ювентус играет плохо.
    Муслим90
    Муслим90
    22 сентября в 23:22, ред.
    Давненько я так не нервничал)) Кьеза как всегда порадовал своей самоотдачей...второй гол его заслуга. Это наверное лучшее приобретение за последние несколько лет. Ну и наверное пора уже покупать кипера.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ juvenale (раскрыть)
    22 сентября в 22:59
    Сказать, извини парень, есть у нас получше вратарь. Для такого разговора нужно было руководителям купить Долларуму.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ juvenale (раскрыть)
    22 сентября в 22:57
    А то, что он эмоциональнее, моложе. И тоже дважды выходил в финал ЛЧ.
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga........ (раскрыть)
    22 сентября в 22:47
    а куда деть поляка с зп в 7.5 млн?Барселона вот не предложила обмен с Тер Штегеном
    juvenale
    juvenale ответ Agamaga........ (раскрыть)
    22 сентября в 22:46
    А что Симеоне?Аллегри этого Симеоне вертел
    протон
    протон
    22 сентября в 22:39
    Выстрадали
    А вы думаете мы без Роналду не сможем победить!??
    Фанатов Юве с первой и долгожданной победой, фрагментарно команда играла здорово, но в целом - ещё куча проблем и много работы для Аллегри
    VeniaminS
    VeniaminS
    22 сентября в 22:26
    Ювентус ели выиграл матч.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    22 сентября в 22:22
    Щас Аллегри еще слабее. Даже с таким составом нужно обыгрывать Эмполи, Удинезе, Милан. От Специи отскочили и то Де Лигт спас.)
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    22 сентября в 22:16
    С победой Юве ,в таком непростом матче ,зубами вырвали победу!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ David Young (раскрыть)
    22 сентября в 22:13
    Сезон покажет. Люди известные, потенциал тоже знаем.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    22 сентября в 22:12
    В Аллегри я не верю. Он прошёл не малый путь с Ювентусом. Любой клуб мечтает выиграть ЛЧ, он два раза оступился в финале. Винить судей можно вечно.
    Да и кипера среднего уровня держать на воротах не стал бы топовый тренер. Поляк стабильно ошибается, стоит только задать темп сопернику.
    David Young
    David Young ответ Agamaga........ (раскрыть)
    22 сентября в 22:09
    Пока мало оснований так полагать, на мой взгляд.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    22 сентября в 22:08
    Тренер изжил себя) из него уже песок сыпится, нужен как Симеоне, Клопп, Тухель.
    Дибала превратился в ДУБалу, и многих нужно отправить в Специи и Венеции))
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    22 сентября в 22:02
    Да ничего не проще. Хейтить и троллить можно хоть сколько, но Месси мыслитель, забивал голов 30+, раздавал ассистов много. А финансовые проблемы создали руководители, которые покупали игроков от 100 млн с бонусами, и зарплатный фонд был очень сильно раздут. Ладно, если одного Месси кормили, он то и генерировал много.
    Барса сейчас с такой игрой и в Испании уже не претендент на титул, не говоря про ЛЧ.
    Ну и Ювентусу пока ловить нечего.
    David Young
    David Young ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    22 сентября в 21:52, ред.
    Про молодильные яблоки Вы изящно заметили. Думаю что возвращение великого Ювентуса к его привычному статусу не так уж далеко от нынешнего момента.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    22 сентября в 21:50
    Год-два это ещё хорошо. Я вот смотрю на Барсу, ну повторяют тот путь с голландцами, которые они проходили в начале нулевых, когда за пять лет у них было - 0 титулов.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    22 сентября в 21:43
    Ювентусу нужен тренер. Челси уволил Лэмпарда и пригласили Тухеля и они выиграли ЛЧ, команда сразу изменилась в лучшую сторону.
    Тренеру нужно давать не больше полугода.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Agamaga........ (раскрыть)
    22 сентября в 21:43
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ juvenale (раскрыть)
      22 сентября в 21:40
      А вы как хотели?) циклические спады никто не отменял.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      22 сентября в 21:39
      Ювентус стал на победные рельсы)
      Поздравляю болельщиков Юве с первой победой в чемпионате.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      22 сентября в 21:39, ред.
      на морально-волевых. Кьеза конечно трудяга сам по себе,а на общем фоне вообще настоящий вол. Вот ему бы капитанскую надо давать. Ну и Де Лигт просто спас от шквала критики Масяню.
      Харламов опять творит чудеса, сейв и Третий гол - подождёт,так бы вообще проиграли.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
      22 сентября в 21:34
      А у остальных Шмесси украл яйца?)) Вас кинул великий и ужасный криш по ходу сезона, и ему замену не успели найти.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ juvenale (раскрыть)
      22 сентября в 21:33
      Он хоть и забивает но все равно деревянный ,это не нападающий уровня Ювентуса
      Igo0rek
      Igo0rek
      22 сентября в 21:32
        Рауль-Зидан
        Рауль-Зидан ответ juvenale (раскрыть)
        22 сентября в 21:32
        Я и говорю в разы сильнее ))
        dimagas2
        dimagas2
        22 сентября в 21:31
        Сражались равные команды,одной чуть больше повезло))))
        pomor45
        pomor45
        22 сентября в 21:31
        Старая Синьора толк в Специях знает. Пришлось, правда, повозиться, но с приправой справилась.
        juvenale
        juvenale ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
        22 сентября в 21:31
        в серии б у Ювентуса в полузащите играл Недвед и Каморанези хахаха
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