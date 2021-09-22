В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

З 6 Данило Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 2 Де Шильо Маттиа Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

П 30 Бентанкур Родриго Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 45

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 67

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

Н 18 Кин Моизе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 59

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Всего навесов: 13 Точные навесы: 6 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 36 Перин Маттиа

В 23 Пинсольо Карло

З 17 Пеллегрини Лука

З 24 Ругани Даниэле

З 12 Сандро Алекс Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

П 11 Куадрадо Хуан

П 44 Кулусевски Деян Фолов заработано: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 13

П 27 Локателли Мануэль Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 45

П 8 Рэмзи Аарон

Н 20 Бернардески Федерико Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 23

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 31

Пропускают

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 3 из 11 очков в нац. чемпионате Жорже Кайо (Н) - Мышечная травма