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Барса сейчас с такой игрой и в Испании уже не претендент на титул, не говоря про ЛЧ.
Ну и Ювентусу пока ловить нечего.
Барса сейчас с такой игрой и в Испании уже не претендент на титул, не говоря про ЛЧ.
Ну и Ювентусу пока ловить нечего.