В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 95

П 6 Айртон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

З 14 Джикия Георгий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 87

З 2 Жиго Самуэль Фолов заработано: 2 Перехваты: 5 Выносы: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

З 3 Кофрие Максимилиано Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 95

П 68 Литвинов Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 87

П 8 Мозес Виктор Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

Н 24 Промес Квинси Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Офсайды: 1 Перехваты: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

П 18 Умяров Наиль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 95

Н 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 71

Н 9 Понсе Эсекель Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 32 Ребров Артем

В 57 Селихов Александр

З 38 Ещенко Андрей

З 29 Кутепов Илья

З 92 Рассказов Николай Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 8

П 10 Бакаев Зелимхан Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 24

П 97 Денисов Даниил

П 22 Игнатов Михаил Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

П 17 Ломовицкий Александр

Пропускают