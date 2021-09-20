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ЦСКА - Спартак
Урал - Локомотив
Рубин - Зенит

Протокол матча ЦСКА против Спартак

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
ЦСКА
1 : 0
завершен
20 сентября 2021, 19:30
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 60.8 - 84.1
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.4
Средний возраст: 27.1 - 24.8
Средний рост: 183.7 - 182
Легионеров: 3 - 7
Схемы: 3-4-3 - 3-4-3
Спартак
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва), зрителей: 9023 +6 +8, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.503.592.86
Фонбет 2.70 3.50 2.70
Мелбет 2.41 3.54 3.00
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    43' Заболотный Антон (91)
     
    51' Бийол Яка (29) уходит с поля, Бистрович Кристиян (25) вышел на поле
     
    2
    65' Дзагоев Алан (10) уходит с поля, Бохинен Эмиль (88) вышел на поле
    65' Зайнутдинов Бактиёр (19) уходит с поля, Ахметов Ильзат (7) вышел на поле
     
    71' Бохинен Эмиль (88)
     
    75' Обляков Иван (98)
     
    81' (1:0) Заболотный Антон (91)
     
    2
    84' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Кучаев Константин (20) вышел на поле
    84' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Яковлев Владислав (46) вышел на поле
     
    90+1' Заболотный Антон (91)
     
    53' Умяров Наиль (18)
     
    71' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
     
    2
    87' Джикия Георгий (14) уходит с поля, Рассказов Николай (92) вышел на поле
    87' Литвинов Руслан (68) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
    Голы
    Заболотный Антон 1:0 81’
    Наказания
    Заболотный Антон 43’
    53’ Умяров Наиль
    Бохинен Эмиль 71’
    Обляков Иван 75’
    Заболотный Антон 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бистрович Кристиян Бийол Яка 51’
    Бохинен Эмиль Дзагоев Алан 65’
    Ахметов Ильзат Зайнутдинов Бактиёр 65’
    71’ Бакаев Зелимхан Ларссон Джордан
    Кучаев Константин Эджуке Чидера 84’
    Яковлев Владислав Чалов Фёдор 84’
    87’ Рассказов Николай Джикия Георгий
    87’ Игнатов Михаил Литвинов Руслан
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 15
    		1 Удары в створ 5
    		12 Фолы 6
    		2 Угловые 5
    		4 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		5 Cэйвы 0
    		4 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    24 сентября в 09:34
    Москва -- Красно- Синяя 🔴🔵🔴🔵🔴🔵🔴🔵
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    21 сентября в 15:36
    Красавцы, парни! Антон, ведь можешь, когда захочешь) Ему должно быть вдвойне приятно забить победный гол пупсикам как экс-футболисту Зенита и воспитаннику ЦСКА! Радует, что красно-синие победили и ничего не пропустили) Игорь совершил шикарный сейв в концовке матча!
    Всю красно-синюю семью с победой в Дерби!
    СПОРТ СПОРТ
    СПОРТ СПОРТ
    21 сентября в 13:36
      Храневец
      Храневец
      21 сентября в 11:07
      Леонид Арнольдович будет очень недоволен .
      Великолепный
      Великолепный
      21 сентября в 08:14
      «Победа в дерби всегда важна, а в нынешний момент была особенно нужна команде. С победой, армейцы!», — написал Акинфеев в Instagram.
      Кроликов
      Кроликов
      21 сентября в 07:11
      Не понимаю гона на Карасева. Отсудил на отлично. А вот команды - дно! Самое отстойное дерби за тридцать лет. Такое ощущение, что болельщикам команд главное тренеров своих поснимать, а не результат игры. Поэтому и алтмосфера нулевая.
      tims
      tims
      21 сентября в 02:54, ред.
        gentlewolf
        gentlewolf ответ Альфи (раскрыть)
        21 сентября в 02:47
        С победой коняги!
        Молодцы!
        Багров-брат
        Багров-брат ответ Эджуке (раскрыть)
        21 сентября в 02:20
        "...он завыл, рванулся из последних сил...
        Свисток судьи его добил."
        протон
        протон
        20 сентября в 23:36
        Видимо Федун когда говорил про чемпионство к 100 летию клуба(2022году) он имел ввиду... ФНЛ наверно. Спартак уверенно катится на дно!
        протон
        протон
        20 сентября в 23:35
        Великий Антонио Зе делает разницу, и тут же удаляется в конце в стиле Зидана. Ох, хоть бы ПСЖ или Барса не купили его после таких голов.
        Beekeeper
        Beekeeper ответ n272nm (раскрыть)
        20 сентября в 23:26
        С такой игрой, что-то не радуется, матч смотреть не возможно было, я его слушал в свернутом окне.
        цвпб23424
        цвпб23424
        20 сентября в 23:25
        Не понимаю болел Спама. Моментов море, комбинационный футбол есть 2 не удачные игры, а соплей про смену тренера море. Причем тут тренер когда команда создает отличные моменты? Ждите, если есть игра, значит и голы придут.
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        20 сентября в 23:24
          Brooklyn888
          Brooklyn888
          20 сентября в 22:50
          ЦСКА с победой!
          Ислам0926
          Ислам0926
          20 сентября в 22:36
          Ну если Заболотный умудрился забить Спартаку то пора в ФНЛ для очистки совести и владельца
          протон
          протон ответ Альфи (раскрыть)
          20 сентября в 22:33
          Фризская лошадь
          Порода лошадей, выведенная в Фрисландии, провинции на севере Нидерландов, «чёрное золото» Голландии. Фризская порода считается одной из самых красивых в мире. Её вывели в XVI–XVII веках в северной голландской провинции Фрисландия, когда Нидерланды находились под испанской оккупацией. Фризская лошадь появилась в результате скрещивания породы голландских тяжеловесов с испанскими конями.
          Эджуке
          Эджуке ответ цвпб23424 (раскрыть)
          20 сентября в 22:29
          "Но я успел в него воткнуть и там хоть разик провернуть своё оружье..." )))
          Александр Апалько
          Александр Апалько
          20 сентября в 22:29
          Кстати, может Глушаков сейчас бы и не помешал, особенно, если будет забивать как за Химки
          КАМЮ
          КАМЮ
          20 сентября в 22:28
          Плохо, что к трём травмированным защитникам в лазарет добавился ещё один
          протон
          протон ответ SpM_ (раскрыть)
          20 сентября в 22:28
          я то ставил на ничью)))
          Альфи
          Альфи ответ протон (раскрыть)
          20 сентября в 22:26
          Фризский жеребец Фридрих Великий!
          n272nm
          n272nm
          20 сентября в 22:23
          Коням спасибо за светлый праздник:)))) Вся Русь-матушка радуется!
          Эджуке
          Эджуке ответ КАМЮ (раскрыть)
          20 сентября в 22:22
          Хотелось бы верить, но терзают смутные сомнения. Следующий матч с НН - посмотрим насколько эта победа добавила им уверенности
          КАМЮ
          КАМЮ ответ Александр Апалько (раскрыть)
          20 сентября в 22:22
          Чего-то не хватает. Может пора их отправить в баню? К Глушаку...
          протон
          протон ответ Эджуке (раскрыть)
          20 сентября в 22:22
          как я понял ТАб переключился на другой канал)))
          КАМЮ
          КАМЮ ответ Альфи (раскрыть)
          20 сентября в 22:20
          Привет Аличка! В данном случае воспользуемся словами Федуна - нам нужна была победа, хотя бы тухленькая ))).
          Может добавит уверенности
          Александр Апалько
          Александр Апалько
          20 сентября в 22:16
          Ведь не сказать же, что Спартак плохо играл, но... Если бы была номинация "Самая невезучая команда года" Спартак был бы главным претендентом. Ну не слабее эта команда той,чемпионской 2017 года. Просто залетало и очень часто всего по одному голу за матч.
          протон
          протон ответ Альфи (раскрыть)
          20 сентября в 22:15
          видать арабский скакун
          Валерыч
          Валерыч
          20 сентября в 22:15
          Кошмар... Похоже это самое провальное начало сезона
          за всю историю Спартака. 11 матчей и 7 поражений (!)
          Статистика уже "впечатляет".
          А что будет дальше, с более сильными командами?
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