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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Время итогов:
1) Матч скучный - ни те, ни другие не хотят проявлять активность и осторожничают.
2) Атака Спартака только по именам интересная, а по факту один удар от Ларссона и Промеса - на этом всё. Понсе передерживает, Мозес путается в ногах, Промес не может выйти на ударную позицию.
3) Литвинов старается, но для РПЛ он очень зелёный - всю борьбу физически проигрывает, да и в пасах ошибается часто. Кофрие хвалить не буду, поскольку рано. С Химками похвалили его - а он тут же опасный штрафной привёз, с которого соперник и забил.
4) Во втором тайме Спартак скорее всего подсядет. И тут вылезут ошибки. Очень плохо, что в центр поля даже некого выпустить на замену (Зобнин травма, Хендрикс повреждение). Если только Кофрие туда отрядить, а направо Рассказова. Скорее всего так и будет. Вряд ли Умяров и Литвинов все 90 минут осилят.
5) Вероятнее всего, игра идёт до гола. На большее команды вряд ли сподобятся, а если и сподобятся - будет чудом и подарком для болельщиков. Ибо такую игру смотреть скучно и пресно.
Ждём второй тайм и активности от команд. Хотя бы чуть-чуть...
Время итогов:
1) Матч скучный - ни те, ни другие не хотят проявлять активность и осторожничают.
2) Атака Спартака только по именам интересная, а по факту один удар от Ларссона и Промеса - на этом всё. Понсе передерживает, Мозес путается в ногах, Промес не может выйти на ударную позицию.
3) Литвинов старается, но для РПЛ он очень зелёный - всю борьбу физически проигрывает, да и в пасах ошибается часто. Кофрие хвалить не буду, поскольку рано. С Химками похвалили его - а он тут же опасный штрафной привёз, с которого соперник и забил.
4) Во втором тайме Спартак скорее всего подсядет. И тут вылезут ошибки. Очень плохо, что в центр поля даже некого выпустить на замену (Зобнин травма, Хендрикс повреждение). Если только Кофрие туда отрядить, а направо Рассказова. Скорее всего так и будет. Вряд ли Умяров и Литвинов все 90 минут осилят.
5) Вероятнее всего, игра идёт до гола. На большее команды вряд ли сподобятся, а если и сподобятся - будет чудом и подарком для болельщиков. Ибо такую игру смотреть скучно и пресно.
Ждём второй тайм и активности от команд. Хотя бы чуть-чуть...