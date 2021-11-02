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Динамо - Барселона
Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург
Мальме - Челси
Бавария - Бенфика
Аталанта - Манчестер Юнайтед
Вильярреал - Янг Бойз
Севилья - Лилль
Ювентус - Зенит

Протокол матча Динамо против Барселона

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Киев) 0:1 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Динамо
0 : 1
завершен
вчера, 23:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.7 - 1.5
Средний возраст: 26.1 - 24.4
Легионеров: 2 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 0
Барселона
Лига чемпионов 2021/2022, 4 тур
Стадион НСК Олимпийский
Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Киев) 0:1 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
90:00
Динамо
Барселона
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.174.031.70
Мелбет 6.10 4.28 1.62
1XBET 6.10 4.28 1.62
BetBoom 6.16 4.07 1.59
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    41' Гармаш Денис (19)
     
    45+1' Буяльский Виталий (29)
     
    71' Гармаш Денис (19) уходит с поля, Витинью (22) вышел на поле
     
    2
    77' Де Пена Карлос (14) уходит с поля, Вербич Беньямин (7) вышел на поле
    77' Кендзера Томаш (94) уходит с поля, Тымчик Александр (24) вышел на поле
     
    2
    81' Шапаренко Николай (10) уходит с поля, Шепелев Владимир (8) вышел на поле
    81' Буяльский Виталий (29) уходит с поля, Леднев Богдан (17) вышел на поле
     
    20' Гарсия Эрик (24)
     
    46' Гави (30)
     
    50' Ленгле Клеман (15)
     
    65' Гави (30) уходит с поля, Дембеле Усман (7) вышел на поле
     
    70' (0:1) Фати Ансу (10)
     
    79' Ленгле Клеман (15) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
     
    87' Фати Ансу (10) уходит с поля, Бальде Алехандро (31) вышел на поле
    Голы
    70’ 0:1 Фати Ансу
    Наказания
    20’ Гарсия Эрик
    Гармаш Денис 41’
    Буяльский Виталий 45+1’
    46’ Гави
    50’ Ленгле Клеман
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Дембеле Усман Гави
    Витинью Гармаш Денис 71’
    Вербич Беньямин Де Пена Карлос 77’
    Тымчик Александр Кендзера Томаш 77’
    79’ Араухо Рональд Ленгле Клеман
    Шепелев Владимир Шапаренко Николай 81’
    Леднев Богдан Буяльский Виталий 81’
    87’ Бальде Алехандро Фати Ансу
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 14
    		3 Удары в створ 4
    		11 Фолы 15
    		1 Угловые 7
    		5 Офсайды 1
    		35% Владение мячом 65%
    		2 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 10:55
    Барса обязана была выиграть чтобы выйти из группы.
    Бенфику тоже нужно хлопнуть и вернуть должок!
    Фати выручил, красава! Хорошо приложился.
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 09:40
    Жаль конечно на своём поле - дома проигрывать - но это его Величество ФУТБОЛ..
    vik1974
    vik1974
    сегодня в 09:27
    Поражение ДК закономерно, нельзя так долго возится с мячом перед воротами соперника, лч-это не дворовой футбол
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 07:34
    Барсу с Победой!!!
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:27
    Барса продолжает бороться ,не смотря на кризис, и выцарапывает очки
    sir_Alex
    sir_Alex ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 06:17
    Общая школа футбола 😉
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:15
    нельзя было проигрывать, Барса и не проиграла
    а игра придёт ... когда-нибудь
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 03:43
    Ну надо же так и из группы выйти могут
    bonek
    bonek ответ Леха Малышев (раскрыть)
    сегодня в 01:49
    Читайте ответ чуть ниже))
    bonek
    bonek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:48
    Жди
    bonek
    bonek
    сегодня в 01:46, ред.
    На стадионе в Киеве..))) а в данный момент в дороге возвращаемся с матча)))
    bonek
    bonek
    сегодня в 01:37
    Ну что , поздравляю всех болельщиков Барсы с победой, был в Киеве на матче.. пока сыровато на мой взгляд..ну будем ждать более ярких побед
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 01:35
    Ну ты пойми ситуацию в клубе)
    В каждой игре обязательно кто ломается, особенно страдают нападающие почему то..
    Много молодёжи, вялые ветераны, сейчас вообще без главного тренера.
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:16
    а Барселона ещё барахтается
    allemz
    allemz
    сегодня в 01:10, ред.
    Жалко будет, если Бенфика со своей яркой игрой не выйдет в плей-офф. Барса вообще не нравится, да и каталонцам наверное уже страшно в плей-офф играть, без унизительных побоев домой не возвращаются как показывает практика последних лет
    протон
    протон
    сегодня в 01:04
    Теперь Барсе нужно обыграть Бенфику и выходить из группы. Хоть и со скрипом, но хоть так.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 01:03
    Застой пройдет по любому,главное Куман ушел а то и сегодня проиграли бы.
    Не хватает уверенности и Апсни.
    ATG
    ATG
    сегодня в 01:03
      протон
      протон
      сегодня в 01:03
      0 голов в 7 матчах у ДК и Шахты. Тоже ребята достойно выступают.
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:01, ред.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        сегодня в 00:56
        С очень важной победой!)
        По поводу игры, вообще не хочется ничего говорить, она отстойная..
        Сейчас важен только результат
        Dauletbek
        Dauletbek
        сегодня в 00:55
        Барсу с победой
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ Mourinho22 (раскрыть)
        сегодня в 00:51
        Сейчас, главное результат..
        Игра отстой, это все знают)
        Mourinho22
        Mourinho22
        сегодня в 00:42, ред.
        Убогая Барселона,завтра жду разгрома от Реала
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        сегодня в 00:35
        Пожалуйста, не пропустите сразу, как это было с Алавесом🙏
        Stalker-ato
        Stalker-ato
        сегодня в 00:31
        Как всегда сами себе привезли,стоит у штрафной не знает куда пасс давать,отдал ровно в ноги игроку барселоны выход три в три и гол,Динамо молодцы :(
        Леха Малышев
        Леха Малышев ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
        сегодня в 00:27
        В Реале такая же ситуация была после ухода Роналду, но в гораздо меньшей степени. Зато появилось много с детства за Юве😀
        BOSSHUGOBOSS
        BOSSHUGOBOSS ответ Леха Малышев (раскрыть)
        сегодня в 00:25
        массовая миграция
        youtomee
        youtomee ответ Леха Малышев (раскрыть)
        сегодня в 00:13
          Мысыктар
          Мысыктар ответ Леха Малышев (раскрыть)
          сегодня в 00:03
          а все) нетюююю
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