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Бенфику тоже нужно хлопнуть и вернуть должок!
Фати выручил, красава! Хорошо приложился.
Бенфику тоже нужно хлопнуть и вернуть должок!
Фати выручил, красава! Хорошо приложился.
а игра придёт ... когда-нибудь
а игра придёт ... когда-нибудь
В каждой игре обязательно кто ломается, особенно страдают нападающие почему то..
Много молодёжи, вялые ветераны, сейчас вообще без главного тренера.
В каждой игре обязательно кто ломается, особенно страдают нападающие почему то..
Много молодёжи, вялые ветераны, сейчас вообще без главного тренера.
Не хватает уверенности и Апсни.
Не хватает уверенности и Апсни.
По поводу игры, вообще не хочется ничего говорить, она отстойная..
Сейчас важен только результат
По поводу игры, вообще не хочется ничего говорить, она отстойная..
Сейчас важен только результат
Игра отстой, это все знают)
Игра отстой, это все знают)