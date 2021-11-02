В 1 Тер Штеген Марк-Андре Спасений: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 96

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 96

З 24 Гарсия Эрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 94 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 96

З 15 Ленгле Клеман Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 94 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 79

З 22 Мингеса Оскар Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 10 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 96

П 5 Бускетс Серхио Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 96

Н 30 Гави Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 65

П 28 Гонсалес Николас Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

П 21 Де Йонг Френки Отборы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 96

Н 9 Депай Мемфис Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

Н 10 Фати Ансу Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 4 Араухо Рональд Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 17

З 31 Бальде Алехандро Фолов совершено: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

З 2 Дест Сержиньо

З 23 Умтити Самюэль

П 14 Коутиньо Филиппе

П 6 Пуч Рикард

П 34 Санс Альваро

Н 17 Де Йонг Люк

Н 7 Дембеле Усман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 31

Н 11 Демир Юсуф

Пропускают

(Н) - Проблемы с сердцем

Не играл с 30.10.21 , с ним 4 из 16 очков в нац. чемпионате Агуэро Серхио (Н) - Проблемы с сердцем

(Н) - Травма колена

Не играл с 29.08.21 , с ним 7 из 16 очков в нац. чемпионате Брейтуэйт Мартин (Н) - Травма колена

(П) - Травма колена

Не играл с 29.09.21 , с ним 4 из 16 очков в нац. чемпионате Педри (П) - Травма колена

(З) - Травма колена

Не играл с 30.10.21 , с ним 13 из 16 очков в нац. чемпионате Пике Жерар (З) - Травма колена