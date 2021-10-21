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Вест Хэм - Генк
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Локомотив - Галатасарай

Протокол матча Вест Хэм против Генк

Вест Хэм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) 3:0 Логотип футбольный клуб Генк Генк
Вест Хэм
3 : 0
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 226 - 94
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.5
Средний возраст: 26.4 - 23.9
Легионеров: 6 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
Генк
Лига Европы 2021/2022, 3 тур
Стадион Лондон Стэдиум
Вест Хэм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон) 3:0 Логотип футбольный клуб Генк Генк
92:07
Вест Хэм
Генк
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.448.92
Фонбет 1.40 5.05 7.30
BetBoom 1.42 4.99 7.42
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    45+1' (1:0) Доусон Крейг (15) (Крессуэлл Аарон (3))
     
    57' (2:0) Диоп Исса (23) (Крессуэлл Аарон (3))
     
    59' (3:0) Боуэн Джаррод (20)
     
    2
    67' Крессуэлл Аарон (3) уходит с поля, Фредерикс Райан (24) вышел на поле
    67' Райс Деклан (41) уходит с поля, Нобл Марк (16) вышел на поле
     
    2
    83' Влашич Никола (11) уходит с поля, Форнальс Пабло (8) вышел на поле
    83' Боуэн Джаррод (20) уходит с поля, Бенрахма Мохамед (22) вышел на поле
     
    89' Лансини Мануэль (10) уходит с поля, Честерс Даниэль (51) вышел на поле
     
    46' Куэста Карлос (46) уходит с поля, Садик Мухаид (3) вышел на поле
     
    2
    73' Онуачу Пол (18) уходит с поля, Угбо Ике (21) вышел на поле
    73' Бонгонда Тео (10) уходит с поля, Ндауишмиу Майк (11) вышел на поле
     
    2
    83' Торстведт Кристиан (42) уходит с поля, Тома Бастиан (14) вышел на поле
    83' Ито Джуня (7) уходит с поля, Ойен Лука (24) вышел на поле
    Голы
    Доусон Крейг
    ассистент Крессуэлл Аарон     		1:0 45+1’
    Диоп Исса
    ассистент Крессуэлл Аарон     		2:0 57’
    Боуэн Джаррод 3:0 59’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Садик Мухаид Куэста Карлос
    Фредерикс Райан Крессуэлл Аарон 67’
    Нобл Марк Райс Деклан 67’
    73’ Угбо Ике Онуачу Пол
    73’ Ндауишмиу Майк Бонгонда Тео
    Форнальс Пабло Влашич Никола 83’
    Бенрахма Мохамед Боуэн Джаррод 83’
    83’ Тома Бастиан Торстведт Кристиан
    83’ Ойен Лука Ито Джуня
    Честерс Даниэль Лансини Мануэль 89’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 2
    		10 Фолы 9
    		6 Угловые 5
    		2 Офсайды 2
    		63% Владение мячом 37%
    		2 Cэйвы 2
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    Все комментарии
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 21:46
    молотки хоть стараются играют Мойес верим!!!
    RUPRICHT
    RUPRICHT ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 09:55
    ВСЕ ПУТЕМ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ!!!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 05:32
    Вест Хем добился нужного результата.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:53
    С ПОБЕДОЙ ВЕСТ ХЭМ !!! УДАЧИ !!!
    Ironigor
    Ironigor ответ RUPRICHT (раскрыть)
    вчера в 23:52
    Дружище, извините пожалуйста, нечаянно нажал на жалобу. Спасибо за понимание.
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 22:17
    Соучек живой, халва небесам. Почти основной состав (где Антонио?)
    beefs
    beefs победа хозяев
    вчера в 19:20
    «Генк» проиграл три предыдущих поединка во всех турнирах и есть предположение, что эта неприятная для бельгийцев серия продлится. «Вест Хэм» выглядит очень уверенно и в чемпионате, и в еврокубках и по всем параметрам считается сильнее своего противника.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 1.5
    вчера в 18:34
    "Генк" видится лакомым кусочком для "Вест Хэма". К таким выводам приходишь, глядя на последние результаты бельгийского клуба – четыре поражения в пяти матчах. Общий счет за четыре проигрыша – 4:12. Победа со счетом 3:0 над "Сереном" выглядит как случайная нелепость. В это время у "Вест Хэма" всего одно поражение и четыре победы в пяти последних матчах (1:2 от "Брентфорда"). Английский клуб не пропустил в трех из пяти встреч. Кроме того, второй тур Лиги Европы подряд "Вест Хэм" доказывает, что относится к этому турниру с полной серьезностью. "Динамо" Загреб и "Рапид" были обыграны с одинаковым счетом 2:0.

    Пока что никто не забил "Вест Хэму" и есть сомнения, что это получится у "Генка". Бельгийский клуб забил один гол "Рапиду", а дома пропустил три от "Динамо" (0:3). Не удивлюсь, если серия из поражений продолжится, а "Вест Хэм" и дальше будет доминировать в своей группе.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 18:33
    самое милое дело это тут просто п1 и все! возможно тоже считаю матч сухим тут, гости очень слабо стало играть вообще в никакущий футбол, а тут такой боевой Английский клуб, который вообще мало пропускает в играх, я считаю 1-2 гола пробьют хозяева и все, на этом игра и разойдётся, согласен с некоторыми прогнозами на счет!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа хозяев
    вчера в 17:12
    В этой игре я буду ставить на то, что Вест Хэм победит и не пропустит, в двух прошлых играх хозяева встречи не пропускали и забили четыре мяча, а у Генка всё чуть хуже!
    Ironigor
    Ironigor Точный счет 3:1
    вчера в 01:11
    Просто не могу не поставить на этот матч. И думаю что команда хозяев поля Вест Хэм не оставит никаких шансов команде гостей в этом противостоянии. Победа будет за молотобойцами и разница в два мяча уж точно должна быть. ТБ 2.50.
    ДАША Д
    ДАША Д победа хозяев
    19 октября в 08:44
    Генк даже в своем чемпионате на выезде не блещет, а кж в еврокубках, да еще и в Англии ему мало что светит. Если Вест Хэм серьезно подойдет к игре, то легко победит.
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