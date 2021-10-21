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Пока что никто не забил "Вест Хэму" и есть сомнения, что это получится у "Генка". Бельгийский клуб забил один гол "Рапиду", а дома пропустил три от "Динамо" (0:3). Не удивлюсь, если серия из поражений продолжится, а "Вест Хэм" и дальше будет доминировать в своей группе.
Пока что никто не забил "Вест Хэму" и есть сомнения, что это получится у "Генка". Бельгийский клуб забил один гол "Рапиду", а дома пропустил три от "Динамо" (0:3). Не удивлюсь, если серия из поражений продолжится, а "Вест Хэм" и дальше будет доминировать в своей группе.