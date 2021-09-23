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Рома - Удинезе
Сампдория - Наполи
Торино - Лацио

Протокол матча Рома против Удинезе

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 1:0 Логотип футбольный клуб Удинезе Удинезе
Рома
1 : 0
завершен
23 сентября 2021, 21:45
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 263.5 - 68
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 1.8
Средний возраст: 25.6 - 25.8
Легионеров: 6 - 9
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Удинезе
Италия. Серия А 2021/2022, 5 тур
Стадион Олимпико, зрителей: 29593
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.416.37
Фонбет 1.47 4.70 7.50
Мелбет 1.50 4.66 6.74
1XBET 1.48 4.78 7.60
BetBoom 1.45 4.80 7.10
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    36' (1:0) Абрахам Тэмми (9) (Калафьори Риккардо (13))
     
    56' Пеллегрини Лоренцо (7)
     
    65' Кристанте Бриан (4)
     
    66' Калафьори Риккардо (13)
     
    69' Калафьори Риккардо (13) уходит с поля, Смоллинг Крис (6) вышел на поле
     
    74' Дзаньоло Николо (22) уходит с поля, Эль-Шаарави Стефан (92) вышел на поле
     
    86' Абрахам Тэмми (9) уходит с поля, Шомуродов Элдор (14) вышел на поле
     
    90' Пеллегрини Лоренцо (7)
     
    32' Уолес (11)
     
    2
    62' Молина Науэль (16) уходит с поля, Соппи Брэндон (93) вышел на поле
    62' Пуссетто Игнасио (23) уходит с поля, Бето (9) вышел на поле
     
    79' Удогие Лиенома (13) уходит с поля, Ларсен Йенс (19) вышел на поле
     
    80' Нейтинк Брам (17) уходит с поля, Самарджич Лазар (24) вышел на поле
     
    85' Макенго Жан-Виктор (6) уходит с поля, Арслан Толгай-Али (5) вышел на поле
    Голы
    Абрахам Тэмми
    ассистент Калафьори Риккардо     		1:0 36’
    Наказания
    32’ Уолес
    Пеллегрини Лоренцо 56’
    Кристанте Бриан 65’
    Калафьори Риккардо 66’
    Пеллегрини Лоренцо 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Соппи Брэндон Молина Науэль
    62’ Бето Пуссетто Игнасио
    Смоллинг Крис Калафьори Риккардо 69’
    Эль-Шаарави Стефан Дзаньоло Николо 74’
    79’ Ларсен Йенс Удогие Лиенома
    80’ Самарджич Лазар Нейтинк Брам
    85’ Арслан Толгай-Али Макенго Жан-Виктор
    Шомуродов Элдор Абрахам Тэмми 86’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 8
    		2 Удары в створ 3
    		22 Фолы 8
    		6 Угловые 6
    		1 Офсайды 2
    		51% Владение мячом 49%
    		2 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    allemz
    allemz
    24 сентября в 00:11
    Рома крайне симпатична, желаю им чемпионства.
    Местного Соника с победой!)
    azkan
    azkan
    24 сентября в 00:10, ред.
    Был Шома, но слишком поздно. Когда целью Мавра было скорее сохранить счет, чем увеличить.
    Рому с трудной победой! Абрахама с голом! Очень заметен в каждом матче.
    Пелегрини жаль. С Лацио его будет очень не хватать.
    allemz
    allemz
    24 сентября в 00:10
    Жозе нахапал денег и это занятие его изрядно наскучило, решил наконец взяться за работу))
    протон
    протон
    23 сентября в 23:40
    мои поздравления . и Эльдару. хотя его не было на поле...но все же. одна команда. !!!
    протон
    протон
    23 сентября в 23:22
    победа выводит на чистое 4 -е место Рому
    протон
    протон
    23 сентября в 22:29
    Как же не хотел что бы Абрахам уходил из Челси.
    Gahi
    Gahi Европ. гандикап хозяев (0:1)
    23 сентября в 21:25
    В этом матче между командами Ромой и Удинезе явным фаворитом является команда Рома, тем более зная как Моуриньо может настраивать команду когда она позволяет себе расслабиться и терять очки. Эта игра и победа в ней важна команде чтобы не отпускать далеко от себя конкурентов. Прогноз на этот матч победа хозяев. Европейский гандикап хозяев (0:1). Удачи
    sv_1969
    sv_1969 победа хозяев
    23 сентября в 20:22
    В матче Рома - Удинезе фаворит очевиден и это Рома . Кэф небольшой дают но думаю за 1,52 можно взять победу Ромы . Тем более они будут злые после потери очков в пррошлом туре
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа хозяев или ничья
    23 сентября в 19:21
    В этом противостоянии двух команд, будет борьба, Рома в этом году уже громила Удинезе и те захотят отыграться, или хотябы не проиграть так крупно как в прошлый раз, но я поставлю на фаворита!
    beefs
    beefs победа хозяев
    23 сентября в 18:03
    Рома в прошлом туре доволь-но неожиданно уступила «Ве-роне», но в целом римляне смотрелись неплохо, по игре могли, как минимум, избежать поражения. Сегодня «волки» наверняка будут стремиться реабилитироваться и шансы на успех весьма высоки.
    Сидор новый
    Сидор новый 2:1
    23 сентября в 16:47
    Свои очки “Удинезе” набрал против поникшего “Юве”, “Специи” и “Венеции” — так себе набор. В Риме у команды из Удине традиционные проблемы — семь поражений в восьми последних играх. Просматривается ставка на Ф1 (-1).
    Ironigor
    Ironigor Точный счет 3:1
    23 сентября в 16:11
    Я думаю в этом противостоянии явным фаворитом на победу является клуб Рома . Рома сейчас находит свою игру и очень эффективно себя проявляет там Шомуродов . И ещё последний матч который Рома уступила в гостях с Вероной , придаст злости и я думаю Победа будет с разницей в два мяча.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше хозяев 2
    23 сентября в 16:07
    ! Подопечные Моуриньо в прошлой игре отдали свои 3 очка Вероне, а Удинезе в прошлой игре выступили очень печально и прервали беспроигрышную серию в лиге.
    Кроме того Удинезе показал неумение защищаться от постоянных атак, а Волки должны принципиально забрать эти гребаные 3 очка в этом туре, так как травм никаких нету и соперник им по силе духа и физики, тактики и по глубине состава.
    Победа Ромы - 1.6
    или же можете забрать к себе куда то в экспрессик победу ударов в створ Ромы с форой -1.5
    Всем удачи!!!
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    23 сентября в 16:02
    Поговорим о "волках". Подопечные одного из самых провокационных тренеров современности начали сезон довольно уверенно (если отбросить последний матч). Уверенно можно сказать, что у "Ромы" нет проблем с атакой и, по крайней мере, не было проблем с обороной.
    "Удинезе", в прочем, начали сезон также неплохо, но и соперники у них были как на подбор - Венеция, Специя, Ювентус. В матче с действительно серьёзным соперником - Наполи - матч прошел без шансов для "Удинезе".
    Можно вспомнить и личные встречи команд, где в последних десяти встречах - 8 побед за "Ромой".
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт победа хозяев
    23 сентября в 12:28
    Почему такой прогноз? Рома стартовала весьма уверенно, и является явным фаворитом в этом матче. Удинезе в стартовавшем сезоне крайне неудачно играет с командами превосходящими их классом, не считая ничьи с проваливающимся Ювентусом.
    ДАША Д
    ДАША Д победа хозяев
    23 сентября в 10:45
    Удинезе вроде бы удачно стартовало в чемпионате Италии, но поражение ноль-четыре от Наполи опустило их на землю. Типичный середняк чемпионата. Рома стартовала еще лучше, но неожиданно проиграла последний матч Вероне. Это должно их разозлить и привести к победе.
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