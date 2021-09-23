В 1 Патрисиу Руй Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 94

З 13 Калафьори Риккардо Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 69

З 2 Карсдорп Рик Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 94

З 23 Манчини Джанлука Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 72 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 94

З 3 Роджер Ибаньес Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 77 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 94

П 17 Верету Жордан Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 67 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 94

П 22 Дзаньоло Николо Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 74

П 4 Кристанте Бриан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 94

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 5 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 89

Н 9 Абрахам Тэмми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 63 Боэр Пьетро

В 87 Фузато Даниэль

З 24 Кумбулла Мараш

З 19 Рейнольдс Брайан

З 6 Смоллинг Крис Выносы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 25

П 55 Дарбо Эбрима

П 42 Диавара Амаду

П 59 Залевски Никола

Н 21 Майораль Борха

Н 11 Перес Карлес

Н 14 Шомуродов Элдор Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

Н 92 Эль-Шаарави Стефан Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 20

Пропускают