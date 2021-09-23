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Местного Соника с победой!)
Местного Соника с победой!)
Рому с трудной победой! Абрахама с голом! Очень заметен в каждом матче.
Пелегрини жаль. С Лацио его будет очень не хватать.
Рому с трудной победой! Абрахама с голом! Очень заметен в каждом матче.
Пелегрини жаль. С Лацио его будет очень не хватать.
Кроме того Удинезе показал неумение защищаться от постоянных атак, а Волки должны принципиально забрать эти гребаные 3 очка в этом туре, так как травм никаких нету и соперник им по силе духа и физики, тактики и по глубине состава.
Победа Ромы - 1.6
или же можете забрать к себе куда то в экспрессик победу ударов в створ Ромы с форой -1.5
Всем удачи!!!
Кроме того Удинезе показал неумение защищаться от постоянных атак, а Волки должны принципиально забрать эти гребаные 3 очка в этом туре, так как травм никаких нету и соперник им по силе духа и физики, тактики и по глубине состава.
Победа Ромы - 1.6
или же можете забрать к себе куда то в экспрессик победу ударов в створ Ромы с форой -1.5
Всем удачи!!!
"Удинезе", в прочем, начали сезон также неплохо, но и соперники у них были как на подбор - Венеция, Специя, Ювентус. В матче с действительно серьёзным соперником - Наполи - матч прошел без шансов для "Удинезе".
Можно вспомнить и личные встречи команд, где в последних десяти встречах - 8 побед за "Ромой".
"Удинезе", в прочем, начали сезон также неплохо, но и соперники у них были как на подбор - Венеция, Специя, Ювентус. В матче с действительно серьёзным соперником - Наполи - матч прошел без шансов для "Удинезе".
Можно вспомнить и личные встречи команд, где в последних десяти встречах - 8 побед за "Ромой".