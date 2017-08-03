Мутко: «Граждане из КНДР не работают на объектах ЧМ-2018»

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03 августа 2017, 13:32

Вице-премьер РФ отреагировал на письмо сенаторов США в ФИФА, в котором они призвали провести расследование из-за сообщений об эксплуатации северокорейских рабочих на стройках объектов чемпионата мира 2018 года.

«ФИФА наняла независимую мониторинговую организацию. Никаких нарушений [при строительстве объектов] нет, пора закрыть эту тему, они [рабочие из Северной Кореи] не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, ФИФА это им [сенаторам] разъяснит.

Мы каждую неделю на связи с ФИФА, проводятся телефонные конференции, обсуждаем любые вопросы. И вопросов касательно использования рабочей силы при строительстве объектов со стороны ФИФА нет. Говорю вам как председатель оргкомитета.

Если же есть какие-либо вопросы, то мы готовы к любому обсуждению. Мы мониторим все — в том числе блогосферу. Я лично изучаю заявления любого блогера, сделанные в любом уголке нашей страны, какого бы города оно ни касалось».

Ранее сообщалось, что самый дешевый билет на матч чемпионата мира 2018 года будет стоить 1280 рублей.