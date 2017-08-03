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Мутко: «Граждане из КНДР не работают на объектах ЧМ-2018»

03 августа 2017, 13:32

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отреагировал на письмо сенаторов США в ФИФА, в котором они призвали провести расследование из-за сообщений об эксплуатации северокорейских рабочих на стройках объектов чемпионата мира 2018 года.

«ФИФА наняла независимую мониторинговую организацию. Никаких нарушений [при строительстве объектов] нет, пора закрыть эту тему, они [рабочие из Северной Кореи] не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, ФИФА это им [сенаторам] разъяснит.

Мы каждую неделю на связи с ФИФА, проводятся телефонные конференции, обсуждаем любые вопросы. И вопросов касательно использования рабочей силы при строительстве объектов со стороны ФИФА нет. Говорю вам как председатель оргкомитета.

Если же есть какие-либо вопросы, то мы готовы к любому обсуждению. Мы мониторим все — в том числе блогосферу. Я лично изучаю заявления любого блогера, сделанные в любом уголке нашей страны, какого бы города оно ни касалось».

Ранее сообщалось, что самый дешевый билет на матч чемпионата мира 2018 года будет стоить 1280 рублей.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ fczpkossidspb (раскрыть)
04 августа 2017 в 08:27
"...Их из страны то не выпускают..."

Когда не знаешь, то лучше молчать!
Узкоглазые по всей стране впахивают. В РФ завозят по с.корейской гос. программе заключённых, в основном политических, которые здесь работают на проблемных стройках, где денег платить приходится очень мало ввиду разных причин. Живут они прямо там же в вагончиках. Часть з/п получают налом на пропитание, остальное - перевод в казну кндр на содержание тюрем и минимальную социалку нищему населению. Таким образом Ыновцы убивают 2-х корейский зайцев: и не тратятся на ЗКов, и получают регулярные безвозмездные субсидии.
galem72
galem72
04 августа 2017 в 08:17
Конечно не из кндр. Только монголы! ))
форева
форева
03 августа 2017 в 19:49
Какой же таджик отдаст такую работу каким то северокорейцам?)))
мяч квадратный
мяч квадратный
03 августа 2017 в 16:45
    Serg3.12
    Serg3.12
    03 августа 2017 в 16:37
    А кто же газон с Крестовского после каждого матча вывозит?
    мяч квадратный
    мяч квадратный
    03 августа 2017 в 16:35
    А в СССР секса не было.
    АГЕНТ ВАЛУЕВА
    АГЕНТ ВАЛУЕВА
    03 августа 2017 в 16:25
    Господин министр спорта, можно коротко.. "ихтамнет", только добровольцы, по путёвкам партии КНДР
    mat73
    mat73
    03 августа 2017 в 16:12
    Забодали уже эти англосаксы!
    Знатог
    Знатог
    03 августа 2017 в 16:10
    Корейцам нельзя а всем остальным можно?
    Viduka
    Viduka
    03 августа 2017 в 16:08, ред.
    США защищают права коммунистов... Вот это поворот.
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    03 августа 2017 в 15:58
      sir_Alex
      sir_Alex
      03 августа 2017 в 15:32
      С Мутко не поспоришь!
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      03 августа 2017 в 15:30
      Зачем они нам? Для этого у нас есть молдоване, узбеки, таджики и люди других национальностей)
      fczpkossidspb
      fczpkossidspb
      03 августа 2017 в 15:19
      Их из страны то не выпускают просто так,не то,что бы работать!!!
      Dominators
      Dominators
      03 августа 2017 в 15:19
      Чемодан ,чебуреки , Чебоксары есть - Чебурашки нет .Биосфера ,атмосфера есть -блогосфера что то новое .И причем тут эта блогосфера и корейцы ,как всегда наговорил кучу умных слов и никто и даже сам Мутко , не понял , что сказал Мутко .
      ДАША Д
      ДАША Д
      03 августа 2017 в 14:22
      Так они там все на одно лицо, что китайцы, что корейцы. Не разберешь.
      Полевой Командир
      Полевой Командир
      03 августа 2017 в 14:17
      правильно. Они все работают на даче Витали Мутко...
      Vincent Vega 1
      Vincent Vega 1
      03 августа 2017 в 14:11
      Даже если работали бы кого эт е...т
      Alex-96
      Alex-96
      03 августа 2017 в 14:01
      Мне мутко напомнил коменданта аэродрома из хорошего старого фильма " Особенности национальной охоты"
      Он говорил: " "Так что же я коровью мочy, с чье й то другой мoчей перепутать могу?"
      Так и наш "великий рфс-ник" про кндр и про таджиков.
      вованыч 80
      вованыч 80
      03 августа 2017 в 14:00
      Он им уже российское гражданство сделал)))натурализировал
      GooSe25
      GooSe25
      03 августа 2017 в 13:59
      Ахах , к чему бы ещё придраться думают ..)) мы лишим вас чм из-за северокорейских рабочих ... такой чуши я не ожидал , посмеялся от души
      Sem25
      Sem25
      03 августа 2017 в 13:54
      Также сенаторы призвали президента ФИФА Джанни Инфантино рассмотреть возможность лишения России права проведения чемпионата мира-2018, если нарушения прав человека будут доказаны.
      ______________________________________________________________________

      Совершенно не понимаю, кто консультирует штатников и дает им информацию из России? Уровень информаторов - уровень "борцов с режимом" на Соккере)))

      Правда, какие граждане КНДР? Откуда они здесь взялись? Это просто смешно.
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      03 августа 2017 в 13:51
      Какой Виталий Леонтьевич оказывается продвинутый в сфере информационных технологий,каждого блогера в лицо знает. Даже страшно иной раз его имя всуе упоминать,мало ли по ай пи вычислит )
      Сантус
      Сантус
      03 августа 2017 в 13:51
      Ключевое слов-не работают(настоящее время).Думаю уже все подчистили....)
      RUSTY8
      RUSTY8
      03 августа 2017 в 13:45
      Мутко: «Строители-марсияне не работают на объектах ЧМ-2018»
      Андрей Аршавин 1
      Андрей Аршавин 1
      03 августа 2017 в 13:36
      да их просто прячат когда ты с комиссией приезжаешь)
      Гость
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