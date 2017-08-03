Мутко: «Граждане из КНДР не работают на объектах ЧМ-2018»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отреагировал на письмо сенаторов США в ФИФА, в котором они призвали провести расследование из-за сообщений об эксплуатации северокорейских рабочих на стройках объектов чемпионата мира 2018 года.
«ФИФА наняла независимую мониторинговую организацию. Никаких нарушений [при строительстве объектов] нет, пора закрыть эту тему, они [рабочие из Северной Кореи] не работают на объектах чемпионата мира. Надеюсь, ФИФА это им [сенаторам] разъяснит.
Мы каждую неделю на связи с ФИФА, проводятся телефонные конференции, обсуждаем любые вопросы. И вопросов касательно использования рабочей силы при строительстве объектов со стороны ФИФА нет. Говорю вам как председатель оргкомитета.
Если же есть какие-либо вопросы, то мы готовы к любому обсуждению. Мы мониторим все — в том числе блогосферу. Я лично изучаю заявления любого блогера, сделанные в любом уголке нашей страны, какого бы города оно ни касалось».
Ранее сообщалось, что самый дешевый билет на матч чемпионата мира 2018 года будет стоить 1280 рублей.
Когда не знаешь, то лучше молчать!
Узкоглазые по всей стране впахивают. В РФ завозят по с.корейской гос. программе заключённых, в основном политических, которые здесь работают на проблемных стройках, где денег платить приходится очень мало ввиду разных причин. Живут они прямо там же в вагончиках. Часть з/п получают налом на пропитание, остальное - перевод в казну кндр на содержание тюрем и минимальную социалку нищему населению. Таким образом Ыновцы убивают 2-х корейский зайцев: и не тратятся на ЗКов, и получают регулярные безвозмездные субсидии.
Когда не знаешь, то лучше молчать!
Узкоглазые по всей стране впахивают. В РФ завозят по с.корейской гос. программе заключённых, в основном политических, которые здесь работают на проблемных стройках, где денег платить приходится очень мало ввиду разных причин. Живут они прямо там же в вагончиках. Часть з/п получают налом на пропитание, остальное - перевод в казну кндр на содержание тюрем и минимальную социалку нищему населению. Таким образом Ыновцы убивают 2-х корейский зайцев: и не тратятся на ЗКов, и получают регулярные безвозмездные субсидии.
Он говорил: " "Так что же я коровью мочy, с чье й то другой мoчей перепутать могу?"
Так и наш "великий рфс-ник" про кндр и про таджиков.
Он говорил: " "Так что же я коровью мочy, с чье й то другой мoчей перепутать могу?"
Так и наш "великий рфс-ник" про кндр и про таджиков.
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Совершенно не понимаю, кто консультирует штатников и дает им информацию из России? Уровень информаторов - уровень "борцов с режимом" на Соккере)))
Правда, какие граждане КНДР? Откуда они здесь взялись? Это просто смешно.
______________________________________________________________________
Совершенно не понимаю, кто консультирует штатников и дает им информацию из России? Уровень информаторов - уровень "борцов с режимом" на Соккере)))
Правда, какие граждане КНДР? Откуда они здесь взялись? Это просто смешно.