Ляказетт — в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Челси»

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06 августа 2017, 15:21

Стали известны стартовые составы на матч за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Челси». Отметим появление в «старте» «канониров» новичка Александра Ляказетта, тогда как новый нападающий лондонцев Альваро Мората остался в запасе, как и Антонио Рюдигер.

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Джака, Эль-Ненни, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Ляказетт, Айвоби.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Педро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.