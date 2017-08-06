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Ляказетт — в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Челси»

06 августа 2017, 15:21
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился после серии пенальти

Стали известны стартовые составы на матч за Суперкубок Англии между «Арсеналом» и «Челси». Отметим появление в «старте» «канониров» новичка Александра Ляказетта, тогда как новый нападающий лондонцев Альваро Мората остался в запасе, как и Антонио Рюдигер.

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Джака, Эль-Ненни, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Ляказетт, Айвоби.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Педро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
06 августа 2017 в 19:44
Ничего особенного сегодня не показал
Шмавон
Шмавон ответ Санчо Панса (раскрыть)
06 августа 2017 в 18:38
Ну как он ответил тебе?
FC RSM
FC RSM
06 августа 2017 в 16:42
Скорее всего так и до ничьи все основное время и дотянут.
Санчо Панса
Санчо Панса
06 августа 2017 в 16:39
Венгер будет играть в три центральных защитника? Арсен играет с огнем! Без Уолкотта, Рэмси, Озила, Санчеса и Косьельни канонирам будет крайне не просто что-то противопоставить синим.
Bubnotello
Bubnotello
06 августа 2017 в 16:36
ну давай покажи класс, не зря там за тебя дали 50 миллионов.
drug01
drug01
06 августа 2017 в 16:23
Это сложно будет видеть,
Elves
Elves
06 августа 2017 в 16:02
У Арсенала нет Озила, Санчеса, Косельни, Мустафи, Коласинака. Пол основы нет.
У Челси нет разве что Азара и Мораты.
Думаю, в этом матче все ясно еще до стартового свистка.
mphuZ
mphuZ
06 августа 2017 в 16:01
Етить у нас защита...
Какой-то несбалансированный состав :(
Romeo 777
Romeo 777
06 августа 2017 в 16:00
Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Кристенсен, Скот, Мусонда, Бога, Мората.
новыйгод
новыйгод ответ Абуязид Ибрагимов (раскрыть)
06 августа 2017 в 15:44
В запасе.
nnb199O
nnb199O
06 августа 2017 в 15:39
Удачи канонирам
Vizor
Vizor
06 августа 2017 в 15:38
Вэлбэк, Эль-Ненни, Мерт(при всём уважении), Ивоби... крутяк... У Челси Педро косячник и насчёт Мозеса не особо в теме. Прогноз следующий - прос.ём) Вот только лучше, чтоб слили основой, и на Венгера было больше давление перед закрытием ТО. А так, скажет, у нас состав был не оптимален, а так мы полностью укомплектованы... Но можем и выиграть(всякое бывает), тогда Венгер ещё Санчеса решит продать за ненадобностью))
Абуязид Ибрагимов
Абуязид Ибрагимов
06 августа 2017 в 15:33
А где Мората?
Медив
Медив
06 августа 2017 в 15:27
Ну это будет честная битва, составами обеих команд не напугаешь и Хаддерсфилд, так что пусть победит менее отстойный
h666d
h666d
06 августа 2017 в 15:27
удачи Челси
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