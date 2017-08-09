Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2017/2018

Юсупов: «Если бы не лимит, то в „Зените“ сейчас играли бы 11 аргентинцев»

09 августа 2017, 12:42

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, права на которого принадлежат «Зениту», порассуждал на тему лимита на легионеров. По мнению Юсупова, в его карьере лимит особую помощь не оказывал.

«В „Динамо“ стабильно играло семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в „Зените“... Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.

Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за „Зенит“ играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за „Спартак“ – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Марио Фернандес: «Против ЦСКА всегда играют с еще большим рвением и желанием»
09 августа 2017
Фурсенко: «Кокорин раскрылся, когда к нему отнеслись по-человечески»
09 августа 2017
Алексей Миранчук: «Будем привыкать к лидерству»
09 августа 2017
Р. Билялетдинов: «Приход Сигурдссона означает, что Наваса ждать в „Рубине“ уже не стоит»
09 августа 2017
Нигматуллин: «„Рубин“ точно будет играть на победу в матче с „Локомотивом“»
09 августа 2017
Уткин: «Ошибка Реброва – это не то же самое, когда вратарь сборной роняет мяч на ЧМ»
09 августа 2017
Сортировать
Все комментарии
Valeron_hbk
Valeron_hbk ответ maldalik (раскрыть)
10 августа 2017 в 22:43
Бердыев Барселону обыгрывал, Зенит еще до денежных мешков баварию громил, цска возил всех подряд когда лигу брал! А сборная СССР европу брала (если не путаю ничего). Так что было бы желание!
Агъдауджын
Агъдауджын ответ Hasselby (раскрыть)
10 августа 2017 в 12:58
    aNOOBis
    aNOOBis ответ maldalik (раскрыть)
    10 августа 2017 в 10:49
    Там были молодые топовые бразильцы, типа, Ромарио...
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Sem25 (раскрыть)
    10 августа 2017 в 10:30
    Ну, так, а он заранее конкуренцию проиграл в своей голове, я же привел пример, что не от географии места рождения зависит результат
    ckori
    ckori ответ neukomm (раскрыть)
    09 августа 2017 в 23:20
    А какая тут гордость-если не тянешь?Нужно умение играть в футбол!
    ckori
    ckori
    09 августа 2017 в 23:18
    Думаю не только в Зените!
    Gunslinger
    Gunslinger
    09 августа 2017 в 22:43
    Если б не было лимита, то на все команды хватило бы Европы, Латинской Америки, Африки, наконец!!! :)))
    Алекс Болельщик
    Алекс Болельщик
    09 августа 2017 в 21:45
    не было бы лимита, ты убожество не играл бы. Как и полчемпионата впрочем.
    OLS
    OLS ответ neukomm (раскрыть)
    09 августа 2017 в 21:38
    Нельзя не согласиться
    Дед Мазая
    Дед Мазая ответ stachel (раскрыть)
    09 августа 2017 в 21:03
    Прудникову как раз давали море шансов...
    Vik_ont25
    Vik_ont25 ответ halfbeek (раскрыть)
    09 августа 2017 в 20:58
    Мы получим команды, подобные фк "Краснодар".
    neukomm
    neukomm ответ nice (раскрыть)
    09 августа 2017 в 20:53
    Мы ратуем за то, чтобы лимит сделали адекватным, например, из 18 в заявке 6 российских игроков, и пусть все 11 на поле будут иностранцы, а лавку протирать будут "россияне". Тогда всякие дзюбы да набабкины из матча в матч будут смотреть футбол с лавки, может тогда у них проснется гордость и капля самоуважения и они будут показывать Игру!
    machulka
    machulka
    09 августа 2017 в 20:29, ред.
      halfbeek
      halfbeek
      09 августа 2017 в 19:47, ред.
      Наши клубы практически не занимаются подготовкой молодых и юниорских команд и если отменить лимит, то эта работа будет заброшена. Примеры можно и не приводить. Понятно, что мы получим в итоге.
      Vincent Vega 1
      Vincent Vega 1
      09 августа 2017 в 19:28
      Если бы не лимит ты точно в фнл играл
      Hasselby
      Hasselby ответ Агъдауджын (раскрыть)
      09 августа 2017 в 19:02
      у нас полный есть только российские и все остальные, если для тебя это "почти нет" то для вас и онанизм - секс, и уровень жизни в России - выше европейских. Если бы у нас, хотя бы, из стран снг не считались бы легами, можно было бы говорить, про "почти нет".
      niker_666
      niker_666
      09 августа 2017 в 18:57
      "Но что бы это дало?"
      такие бездари как ты получали бы копейки. Копеечные умения играть - копеечные зарплаты.
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответ Sem25 (раскрыть)
      09 августа 2017 в 18:49
      Сергей,иногда ты меня поражаешь своим не знанием )

      Илья Жигулев и Шапи Сулейманов, Жигулев вообще
      выпускник первого набора академии,Шапи позже,
      когда от нас в 2013 с родоками переехал в Краснодар.
      самуил кац
      самуил кац
      09 августа 2017 в 18:47
      А если ужесточить его ( лимит), то в Зените будут играть 11 юсуповых ! Ну и что это даст? Мне кажется, ничего хорошего".
      MIvan
      MIvan ответ NAZAR 007 (раскрыть)
      09 августа 2017 в 18:29
      Финансовая составляющая понятна, а перспектива какая? Пять лет "топтания" на одном месте. .....
      Sem25
      Sem25 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
      09 августа 2017 в 18:27
      Ни одного "плода" пока нет. А проблемы с лимитом у Галицкого есть...не зря же у Краснодара в еврокубках 3-4 россиянина в составе.
      NAZAR 007
      NAZAR 007
      09 августа 2017 в 18:12
      Яркий показатель в лице Галицкого. И академия плоды приносит,
      и с финансами порядок,и лимит команде никоим образом не мешает,
      а у кого академии не работают толком,зато денег валом,те против лимита....
      А у Галицкого - грамотный пример,финансовая составляющая+перспектива.
      Агъдауджын
      Агъдауджын ответ Hasselby (раскрыть)
      09 августа 2017 в 18:07
      Это хорошая статья, но почитайте её сами внимательно. "Лимита почти нет, если бы не: ...." и пошло-поехало. Так и у нас тогда его почти нет...
      koldynnoga
      koldynnoga
      09 августа 2017 в 18:06
      про Динамо забудь!
      теперь твоё место на скамейках других команд
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответ Kostya_Kostya (раскрыть)
      09 августа 2017 в 18:04
      Мне надоело переливать из пустого порожнее,
      пройдись по тексту,я об этом уже писал. Одно уточню :
      в таком виде,как вы махом сейчас предлагаете такое
      сделать у нас,просто не сделают,и не надейтесь,
      врагов поставить полный крест на сборной не много.
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответ Hasselby (раскрыть)
      09 августа 2017 в 18:02
      Именно про немцев и как это у них было,
      и почему их пример у нас не уместен,
      ниже подробно написал....
      Kostya_Kostya
      Kostya_Kostya ответ NAZAR 007 (раскрыть)
      09 августа 2017 в 18:01, ред.
      Для чего нужен этот лимит?Его сделали чтобы русские игроки гарантировано имели место в стартовом составе,тем самым улучшив свои игровые качества.Но ведь если ты Комбаров,то ты будешь Комбаровым с лимитом и без))).А если ты реально талант то будешь в хорошем клубе с лимитом или без.Тогда вопрос.Для чего он нужен?Кому лимит реально помог так это игрокам типа Дзюбы,Юсупова.Теперь это состоятельные люди хотя в футболе не бум бум
      Hasselby
      Hasselby ответ NAZAR 007 (раскрыть)
      09 августа 2017 в 17:58
      ну раскрой же нам тайну, о просвященный. это единая статья с чемпионата.
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответ Hasselby (раскрыть)
      09 августа 2017 в 17:56
      Германию мог бы и не гуглить,тем более если не знаешь подоплеки и сути.....
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответ stachel (раскрыть)
      09 августа 2017 в 17:53
      Уже один раз написал,что это бред......выдирать локальные примеры.
      которых наберется не фиг.и под этим соусом вести речь о вреде лимита....
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       