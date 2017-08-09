Юсупов: «Если бы не лимит, то в „Зените“ сейчас играли бы 11 аргентинцев»

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09 августа 2017, 12:42

Полузащитник «Ростова» , права на которого принадлежат «Зениту», порассуждал на тему лимита на легионеров. По мнению Юсупова, в его карьере лимит особую помощь не оказывал.

«В „Динамо“ стабильно играло семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в „Зените“... Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.

Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за „Зенит“ играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за „Спартак“ – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего».