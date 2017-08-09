Юсупов: «Если бы не лимит, то в „Зените“ сейчас играли бы 11 аргентинцев»

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, права на которого принадлежат «Зениту», порассуждал на тему лимита на легионеров. По мнению Юсупова, в его карьере лимит особую помощь не оказывал.
«В „Динамо“ стабильно играло семь русских в составе, проблема лимита там вообще не стояла. А в „Зените“... Мне сложно судить. Может, какую-то помощь мне это и оказало. Пусть каждый считает так, как он хочет. У меня свое мнение.
Скажу одно: если бы не ограничения на легионеров, то за „Зенит“ играли бы сейчас 11 аргентинцев. А за „Спартак“ – 11 бразильцев. И боролись бы они между собой за чемпионство. А россияне собрались бы в командах поскромнее. Но что бы это дало? Мне кажется, ничего хорошего».
такие бездари как ты получали бы копейки. Копеечные умения играть - копеечные зарплаты.
такие бездари как ты получали бы копейки. Копеечные умения играть - копеечные зарплаты.
Илья Жигулев и Шапи Сулейманов, Жигулев вообще
выпускник первого набора академии,Шапи позже,
когда от нас в 2013 с родоками переехал в Краснодар.
Илья Жигулев и Шапи Сулейманов, Жигулев вообще
выпускник первого набора академии,Шапи позже,
когда от нас в 2013 с родоками переехал в Краснодар.
и с финансами порядок,и лимит команде никоим образом не мешает,
а у кого академии не работают толком,зато денег валом,те против лимита....
А у Галицкого - грамотный пример,финансовая составляющая+перспектива.
и с финансами порядок,и лимит команде никоим образом не мешает,
а у кого академии не работают толком,зато денег валом,те против лимита....
А у Галицкого - грамотный пример,финансовая составляющая+перспектива.
теперь твоё место на скамейках других команд
теперь твоё место на скамейках других команд
пройдись по тексту,я об этом уже писал. Одно уточню :
в таком виде,как вы махом сейчас предлагаете такое
сделать у нас,просто не сделают,и не надейтесь,
врагов поставить полный крест на сборной не много.
пройдись по тексту,я об этом уже писал. Одно уточню :
в таком виде,как вы махом сейчас предлагаете такое
сделать у нас,просто не сделают,и не надейтесь,
врагов поставить полный крест на сборной не много.
и почему их пример у нас не уместен,
ниже подробно написал....
и почему их пример у нас не уместен,
ниже подробно написал....
которых наберется не фиг.и под этим соусом вести речь о вреде лимита....
которых наберется не фиг.и под этим соусом вести речь о вреде лимита....