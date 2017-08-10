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Белоус: «Вчера два очка потерял „Урал“, а не „Зенит“»

10 августа 2017, 09:31
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал итоги матча 5-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит» (1:1).

«На мой взгляд, два очка потерял „Урал“, а не „Зенит“. Питерцам повезло сыграть вничью, потому что гол Кокорина – это следствие ошибки Годзюра. Вратарь выручал хозяев во многих моментах, должен был выручать и в этом.

Я думаю, что со стороны „Зенита“ была недооценка соперника. Плюс Тарханов очень грамотно построил игру „Урала“: екатеринбуржцы действовали активно и на встречном движении. Но всё равно „Зенит“ со своим составом однозначно должен был действовать значительно лучше и „Урал“ обыгрывать. Питерцы немножко разочаровали».

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Перевод с sport-weekend.com
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Все комментарии
CTAPbIU
CTAPbIU
11 августа 2017 в 07:51
Согласен. Зенит отскочил
papic337
papic337 ответ MIvan (раскрыть)
10 августа 2017 в 23:04
"Вот если бы я был генералом, то я бы тогда..." фильм "Женитьба Бальзаминова.
bosun
bosun ответ FCSM навсегда (комментарий удален) (раскрыть)
10 августа 2017 в 19:55, ред.
Ну да, спартак так проиграл случайно)) У вас уже традиция огребать в Питере по полной программе( случайно)

06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак
02.10.2016 Зенит 5:2 Спартак
16.04.2016 Зенит 4:2 Спартак
28.09.2013 Зенит 4:2 Спартак
11.08.2012 Зенит 5:0 Спартак
MIvan
MIvan ответ papic337 (раскрыть)
10 августа 2017 в 19:41
"... мечты не сбываются. .." ---- Лукой!
MIvan
MIvan ответ korn3512 (комментарий удален) (раскрыть)
10 августа 2017 в 19:40
.... "Урал" возмет 🐖👈
ЮЗИК
ЮЗИК
10 августа 2017 в 19:16
Громко сказанно
papic337
papic337 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 августа 2017 в 18:47
А если бы Урал использовал 1/25 часть своих моментов, счёт был бы 1:50 в пользу Урала.
papic337
papic337
10 августа 2017 в 18:44
Не удалили ни одного игрока Урала. Не поставили ни одного липового пенальти в ворота Урала. Как можно Зениту выиграть в таких условиях? Пора заканчивать этот судейский беспредел.
OLS
OLS
10 августа 2017 в 18:20
Скажи спасибо вратарю!
Олег Овсяников
Олег Овсяников
10 августа 2017 в 18:15
Где таких овощей выращивают ? на тарасовке ?
Как можно быть функционером не разбираясь в футболе ВООБЩЕ ? ладно там тарасовские фаны, они такие, им можно, им бы потроллить да в грязи поваляться, но человек тесно связанный с футболом, зарабатывающий на нем деньги и такое писать ?????
Без спорно, первый тайм провели можно сказать и ровно, у Зенита не получалось, Урал не мог, за частую, но второй тайм, за редкими выпадами Урал выносил мяч из штрафной куда не попади либо воротчик спасал...
Даааа... не всех дураков война забрала.
Санчо Панса
Санчо Панса
10 августа 2017 в 18:04
Ну это как посмотреть! Уралу тоже очень повезло, что Годзюр все тащил, особенно во втором тайме. Сильно сомневаюсь, что Арапов или Заболотный сделали бы тоже самое)
gabba
gabba ответ pomor45 (комментарий удален) (раскрыть)
10 августа 2017 в 16:25
Это тот самый случай когда Белоусу стоит сказать "Молчи дурак - за умного сойдешь"!
Алексей Бадайкин
Алексей Бадайкин ответ FCSM навсегда (комментарий удален) (раскрыть)
10 августа 2017 в 15:55
"Бомжи считают себя великими после случайной победы над Спартаком"
Спартаковские фанаты круче даже Белоуса. Назвать футбольный счет 5:1 случайным...
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Sem25 (раскрыть)
10 августа 2017 в 15:17
Ну можно и так....но глупо говорить, что именно Урал потерял 2 очка....они как раз преобрели 1 очко и должны быть счастливы.
Адвокат 76
Адвокат 76
10 августа 2017 в 14:34
Всё правильно сказал.
Летчик66
Летчик66
10 августа 2017 в 13:23
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 августа 2017 в 12:50
    Выиграть могли и те и другие, но количество моментов у Питера в разы было больше. Но за моменты очки не дают.
    Ironyfan
    Ironyfan
    10 августа 2017 в 11:12
    Это ж каким кадром надо быть) видел я во втором тайме, кто потерял очки - комментатор устал повторять фамилию воротчика Урала.
    Постыдился бы такое говорить.
    Gunslinger
    Gunslinger
    10 августа 2017 в 10:55
    Белоусу "повезло" стать функционером!!! :))
    Sem25
    Sem25 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    10 августа 2017 в 10:51
    Нет, все несколько иначе. До гола Урала был отрезок, когда они сделали в штрафную Зенита передач пять верхом. Это был откровенный навал. А ребята у Урала достаточно крупные. Вот и додавили, что называется. Это случается в футболе, менее классные команды так даже побеждать могут, при удачном раскладе.
    А по игре конечно Зенит был сильнее, совсем другой уровень игроков. Но это футбол, за что его и любим, в том числе.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    10 августа 2017 в 10:48
    Урал крепкий орешек и еще многие играя с ними потеряют очки!
    морозз
    морозз ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
    10 августа 2017 в 10:40
    Спартак может быть на любом месте и всё равно будет для всех раздражителем и это факт! Зря споришь, ты в этом не прав! Посмотри количество болел на гостевых матчах с участием Спартака!
    Foxes
    Foxes
    10 августа 2017 в 10:35
    Хорошо то, что Зенит хоть очко увез.
    ДСА
    ДСА
    10 августа 2017 в 10:34
    Урал четко делит таблицу на 2 части: первые 10 имеют какие-то задачи на сезон, у последних шести задача одна - не вылететь.
    Гуливер
    Гуливер
    10 августа 2017 в 10:34
    отскок Урала
    yk2ru
    yk2ru
    10 августа 2017 в 10:29
    Урал лишили пробития пенальти за снос игрока в штрафной Зеньки, судьи они такие, всё в пользу Зеньки, то видят, то не видят.
    moskwa 09
    moskwa 09 ответ FCSM навсегда (комментарий удален) (раскрыть)
    10 августа 2017 в 10:25
    на твою милость будут первыми
    moskwa 09
    moskwa 09
    10 августа 2017 в 10:24
    он вообще игру смотрел? урал во втором тайме из своей штрафной не вылезал
    пелеvin
    пелеvin ответ FCSM навсегда (комментарий удален) (раскрыть)
    10 августа 2017 в 10:22
    ...понятно, это значит вы случайно на регулярной основе по 5 каждый раз вынимаете ? )))
    Cvetkov
    Cvetkov
    10 августа 2017 в 10:17, ред.
    Такого балабола трудно назвать называть футбольным функционером- это еще к упоминаниям,как много людей,которые крутятся около футбола,выдавая себя за разного рода специалистов. И СМИ,в том числе и SOСCER,подтверждая свой футбольный профес синализм ,следует быть более осмотрительными в выборе авторов .
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