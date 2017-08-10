Белоус: «Вчера два очка потерял „Урал“, а не „Зенит“»

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал итоги матча 5-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит» (1:1).
«На мой взгляд, два очка потерял „Урал“, а не „Зенит“. Питерцам повезло сыграть вничью, потому что гол Кокорина – это следствие ошибки Годзюра. Вратарь выручал хозяев во многих моментах, должен был выручать и в этом.
Я думаю, что со стороны „Зенита“ была недооценка соперника. Плюс Тарханов очень грамотно построил игру „Урала“: екатеринбуржцы действовали активно и на встречном движении. Но всё равно „Зенит“ со своим составом однозначно должен был действовать значительно лучше и „Урал“ обыгрывать. Питерцы немножко разочаровали».
06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак
02.10.2016 Зенит 5:2 Спартак
16.04.2016 Зенит 4:2 Спартак
28.09.2013 Зенит 4:2 Спартак
11.08.2012 Зенит 5:0 Спартак
06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак
02.10.2016 Зенит 5:2 Спартак
16.04.2016 Зенит 4:2 Спартак
28.09.2013 Зенит 4:2 Спартак
11.08.2012 Зенит 5:0 Спартак
Как можно быть функционером не разбираясь в футболе ВООБЩЕ ? ладно там тарасовские фаны, они такие, им можно, им бы потроллить да в грязи поваляться, но человек тесно связанный с футболом, зарабатывающий на нем деньги и такое писать ?????
Без спорно, первый тайм провели можно сказать и ровно, у Зенита не получалось, Урал не мог, за частую, но второй тайм, за редкими выпадами Урал выносил мяч из штрафной куда не попади либо воротчик спасал...
Даааа... не всех дураков война забрала.
Как можно быть функционером не разбираясь в футболе ВООБЩЕ ? ладно там тарасовские фаны, они такие, им можно, им бы потроллить да в грязи поваляться, но человек тесно связанный с футболом, зарабатывающий на нем деньги и такое писать ?????
Без спорно, первый тайм провели можно сказать и ровно, у Зенита не получалось, Урал не мог, за частую, но второй тайм, за редкими выпадами Урал выносил мяч из штрафной куда не попади либо воротчик спасал...
Даааа... не всех дураков война забрала.
Спартаковские фанаты круче даже Белоуса. Назвать футбольный счет 5:1 случайным...
Спартаковские фанаты круче даже Белоуса. Назвать футбольный счет 5:1 случайным...
Постыдился бы такое говорить.
Постыдился бы такое говорить.
А по игре конечно Зенит был сильнее, совсем другой уровень игроков. Но это футбол, за что его и любим, в том числе.
А по игре конечно Зенит был сильнее, совсем другой уровень игроков. Но это футбол, за что его и любим, в том числе.
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