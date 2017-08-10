Белоус: «Вчера два очка потерял „Урал“, а не „Зенит“»

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10 августа 2017, 09:31

Футбольный функционер Юрий Белоус прокомментировал итоги матча 5-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит» (1:1).

«На мой взгляд, два очка потерял „Урал“, а не „Зенит“. Питерцам повезло сыграть вничью, потому что гол Кокорина – это следствие ошибки Годзюра. Вратарь выручал хозяев во многих моментах, должен был выручать и в этом.

Я думаю, что со стороны „Зенита“ была недооценка соперника. Плюс Тарханов очень грамотно построил игру „Урала“: екатеринбуржцы действовали активно и на встречном движении. Но всё равно „Зенит“ со своим составом однозначно должен был действовать значительно лучше и „Урал“ обыгрывать. Питерцы немножко разочаровали».