«Краснодар» забил «Црвене Звезде» три мяча, пропустив дважды

В первом матче квалификационного плей-офф Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» победа осталась за хозяевами. Отметим, что еще один гол «быков», забитый по правилам, арбитр не засчитал.
Краснодар, стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» – «Црвена Звезда» – 3:2 (1:0)
Голы: Игнатьев 20, Классон 46, Петров 66 — Срнич 57, Пешич 71.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Мамаев (Жигулев 70), Газинский, Классон (Сулейманов 78), Ристич, Вандерсон, Игнатьев (Смолов 66).
Главный тренер: Игорь Шалимов.
«Црвена Звезда»: Борян, Бабич (Пешич 70), Анджелкович (Гобелич 78), Стойкович, Савич, Срнич, Доналд, Канга, Радонич (Милич 66), Боаки, Ле Таллек.
Главный тренер: Владан Милойевич.
Предупреждения: Рамирес 29, Ле Таллек 55, Савич 77, Смолов 77, Ристич 88, Сулейманов 90+2.
Судья: Гедиминас Мажейка.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
....но, тревожно что то за ответку
....но, тревожно что то за ответку
Но наверно пройдут дальше....
Но наверно пройдут дальше....
Если бы судил,наверно не пересекались бы мы порой в Москве
с болелами твоей команды за одним столом ) За одной поляной )
Если бы судил,наверно не пересекались бы мы порой в Москве
с болелами твоей команды за одним столом ) За одной поляной )
южанам принять эти традиции как свои ? Да это
просто не реально,во первых по причине,что
околофутбол у нас не имел такого значения,
как в центре,во вторых,что ментально разные,
ну и в третьих, что те же южане априори
не знаю как написать,добрее что ли может,
а то что я видел на соккере за больше чем
7,5 лет по отношению к Ростову,Краснодару,
Анжи,Тереку,знаете ли,вызывало мало позитива,
может по причине насмешливо-презрительного
отношения к регионам,а уж к югу тем более,
может еще по какой другой причине, ведь стоило
только южным командам взобраться в РПЛ высоко,
так на них начинал выливаться шквал зависти и негатива,
не отрицаю,много было пожеланий удачи и успешности,
но негатив превалировал вкупе с надменным отношением....
южанам принять эти традиции как свои ? Да это
просто не реально,во первых по причине,что
околофутбол у нас не имел такого значения,
как в центре,во вторых,что ментально разные,
ну и в третьих, что те же южане априори
не знаю как написать,добрее что ли может,
а то что я видел на соккере за больше чем
7,5 лет по отношению к Ростову,Краснодару,
Анжи,Тереку,знаете ли,вызывало мало позитива,
может по причине насмешливо-презрительного
отношения к регионам,а уж к югу тем более,
может еще по какой другой причине, ведь стоило
только южным командам взобраться в РПЛ высоко,
так на них начинал выливаться шквал зависти и негатива,
не отрицаю,много было пожеланий удачи и успешности,
но негатив превалировал вкупе с надменным отношением....
Главное, заранее напиши,когда собираешься,
чтобы и я мог вырваться домой,потому что
давно уже как 18 лет работаю и живу не в Махе,
в принципе как и Жесткий,но домой выбираемся,
там же родоки,братья сестры,так что пиши обязалово !
Главное, заранее напиши,когда собираешься,
чтобы и я мог вырваться домой,потому что
давно уже как 18 лет работаю и живу не в Махе,
в принципе как и Жесткий,но домой выбираемся,
там же родоки,братья сестры,так что пиши обязалово !
а от своей гражданской позиции,отсюда и вопросы.
Ну по крайней мере,так думаю,ответ на ваш вопрос.
И я ведь уже писал, на юге такое не воспринимается,
фанатство в таком плане не в ходу,а наши в ЕК- это НАШИ.
а от своей гражданской позиции,отсюда и вопросы.
Ну по крайней мере,так думаю,ответ на ваш вопрос.
И я ведь уже писал, на юге такое не воспринимается,
фанатство в таком плане не в ходу,а наши в ЕК- это НАШИ.
Блин...опять ты про этот матч вспомнил ) Смею напомнить,
что в Даге ВОВ - это святое,это был ответ на празднование
вашими днюхи фюрера,если ты помнишь...Ну да не будем о старом...
После этого сколько не приезжали, разве были какие-то вопросы ?
Вроде как не помню,все было чин чинарем,вот Ильнур ( Loop)
например ездил и в Махач и в Грозный,все было на уровне.....
Блин...опять ты про этот матч вспомнил ) Смею напомнить,
что в Даге ВОВ - это святое,это был ответ на празднование
вашими днюхи фюрера,если ты помнишь...Ну да не будем о старом...
После этого сколько не приезжали, разве были какие-то вопросы ?
Вроде как не помню,все было чин чинарем,вот Ильнур ( Loop)
например ездил и в Махач и в Грозный,все было на уровне.....
один вопрос: умеете отличать фанатов от болельщиков?
один вопрос: умеете отличать фанатов от болельщиков?