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«Краснодар» забил «Црвене Звезде» три мяча, пропустив дважды

17 августа 2017, 21:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 2Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

В первом матче квалификационного плей-офф Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» победа осталась за хозяевами. Отметим, что еще один гол «быков», забитый по правилам, арбитр не засчитал.

Краснодар, стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» – «Црвена Звезда» – 3:2 (1:0)
Голы: Игнатьев 20, Классон 46, Петров 66 — Срнич 57, Пешич 71.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Мамаев (Жигулев 70), Газинский, Классон (Сулейманов 78), Ристич, Вандерсон, Игнатьев (Смолов 66).
Главный тренер: Игорь Шалимов.

«Црвена Звезда»: Борян, Бабич (Пешич 70), Анджелкович (Гобелич 78), Стойкович, Савич, Срнич, Доналд, Канга, Радонич (Милич 66), Боаки, Ле Таллек.
Главный тренер: Владан Милойевич.

Предупреждения: Рамирес 29, Ле Таллек 55, Савич 77, Смолов 77, Ристич 88, Сулейманов 90+2.

Судья: Гедиминас Мажейка.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Источник: soccer.ru
Фанаты «Спартака» болеют за «Црвену Звезду» на матче в Краснодаре
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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
18 августа 2017 в 13:11
С победой
Vadik
Vadik
18 августа 2017 в 11:18
с победой, Краснодар! Не довелось посмотреть матч, к сожалению! Желаю "Быкам" удачно выступить в ответке и пройти в групповой раунд. Только вперед, Краснодар!
Правдин Семён
Правдин Семён ответ NAZAR 007 (раскрыть)
18 августа 2017 в 10:46
Добрый день Вам,Назар!Вчера из-за бана не мог вступить в диалог.Во-первых,хочу извиниться.Пока искал как выкупить бан,обнаружил,что отправлял жалобы вместо лайков на некоторые Ваши комментарии.Виной тому то,что я сижу здесь с телефона и порой могу промахнуться.Я не сторонник жалоб на любые комменты.Во-вторых,хотел Вам сказать,что южный менталитет,на мой взгляд,не причём.Ведь почти половина фанов Спартака,топивших в Краснодаре за ЦЗ,-местные.Тут дело больше в воспитании и отношении.Поэтому такие,как я,отделяют себя от Фратрии и прочих ультрасов.
Правдин Семён
Правдин Семён ответ Absinthe2 (раскрыть)
18 августа 2017 в 10:38
Добрый день.Вчера меня забанили и я так и не нашёл как выкупить аккаунт из бана,а он у меня один.Отвечаю на вопрос.Фратрия-фанатское объединение клуба Спартак.Но я говорю,что это не Спартак,потому что во Фратрии не состоит и 1/20 болельщиков клуба.Там реальные фанатики,ультрасы,нацики и прочие.Есть и адекваты,но мало.Они громят стадионы,жгут файеры,устраивают драки.Так называемые "шарфопады"-тоже их рук дело.Из позитивного отмечу их активную выездную и домапшнюю поддержку клубу и красивые домашние баннеры.И такие ультрасы есть у всех,просто у Спартака их больше.Но они-это не мы.Обычным болельщикам с ними не по пути.
radist_21
radist_21 ответ zenit advokaat (комментарий удален) (раскрыть)
18 августа 2017 в 08:58
После этого хряки потеряли как минимум половину футбольной аудитории,которая могла бы за них болеть в еврокубках.
ОлегV
ОлегV
18 августа 2017 в 08:36
С победой !!!!
....но, тревожно что то за ответку
starche
starche
18 августа 2017 в 07:38
С победой, но на выезде будет трудновато.
64русс
64русс ответ zenit advokaat (комментарий удален) (раскрыть)
18 августа 2017 в 06:26
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 августа 2017 в 05:41
    Быков с победой! Ждем прохода дальше
    самуил кац
    самуил кац
    18 августа 2017 в 05:38
    Игра была равна ...
    Lexx123
    Lexx123
    18 августа 2017 в 03:38
    Матч не смотрел,так получилось,С победой нас жаль что у нас первый матч был, надо было послать этих сербов куда подальше и играть у них,пусть стадион строят и так и за за них Российкая Империя развалилась,братья блин сраные, а судья гад поганый литовец,че сталин их не выслал всех в магадан и не ликвидировал их сср!Тепарь получаем от всех бывших союзных респулик,надо былоих вообще не создовать и не развалилась бы Россия,не было б никокого ссср была б великая Россия!Ленина 75 нужно было повесить,тварь такую!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 августа 2017 в 02:54
    Славу Богу, что Краснодар все - таки победил! Иначе бы в Шалимова полетело еще больше критических стрел. В обороне не все так хорошо у быков...Нужно еще над этим работать! А пока с минимальной и очень непросто победой, черно-зеленые)
    Алексстелс
    Алексстелс
    18 августа 2017 в 01:38
    Пррр Краснодар дальше!!
    Алексстелс
    Алексстелс ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    18 августа 2017 в 01:37
    Надеюсь!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    18 августа 2017 в 01:24
    Фенербахче,Зенит,Аякс,Зрвена Звезда - проиграли.......
    Но наверно пройдут дальше....
    Алексстелс
    Алексстелс ответ NAZAR 007 (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:38
    То работа,то бан,Горина не перевариваю,а за него много дают=)
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответ Алексстелс (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:27
    Саул ! ) Появляйся почаще,а то вижу раз в квартал )
    Алексстелс
    Алексстелс ответ NAZAR 007 (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:25
    Респект и уважуха!)
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответ Алексстелс (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:24
    Блин,Саня ) Да я и не сужу,сколько уже об этом писать можно )
    Если бы судил,наверно не пересекались бы мы порой в Москве
    с болелами твоей команды за одним столом ) За одной поляной )
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответ RDeanW (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:21
    И раз у вас есть такие "традиции" вы предлагаете
    южанам принять эти традиции как свои ? Да это
    просто не реально,во первых по причине,что
    околофутбол у нас не имел такого значения,
    как в центре,во вторых,что ментально разные,
    ну и в третьих, что те же южане априори
    не знаю как написать,добрее что ли может,
    а то что я видел на соккере за больше чем
    7,5 лет по отношению к Ростову,Краснодару,
    Анжи,Тереку,знаете ли,вызывало мало позитива,
    может по причине насмешливо-презрительного
    отношения к регионам,а уж к югу тем более,
    может еще по какой другой причине, ведь стоило
    только южным командам взобраться в РПЛ высоко,
    так на них начинал выливаться шквал зависти и негатива,
    не отрицаю,много было пожеланий удачи и успешности,
    но негатив превалировал вкупе с надменным отношением....
    hansa
    hansa ответ RDeanW (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:17
    плюсанул сперва...апосля гляжу - демагогию разводит - минус вам длииииинный))
    Алексстелс
    Алексстелс
    18 августа 2017 в 00:16, ред.
    Назар,я давно на соккере.Помню и то,как твой тебе стрелу забивал,где-то на площади у Вас.Анжи-пацан,тоже кстати адекват,не поорать заходил.Не сужу я по всем.И ты не суди=)
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответ Алексстелс (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:12
    Да не вопрос,гостям всегда только рад )
    Главное, заранее напиши,когда собираешься,
    чтобы и я мог вырваться домой,потому что
    давно уже как 18 лет работаю и живу не в Махе,
    в принципе как и Жесткий,но домой выбираемся,
    там же родоки,братья сестры,так что пиши обязалово !
    RDeanW
    RDeanW ответ NAZAR 007 (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:12
    ну вот мне просто не понравилось, что южане приходят сюда, к обычным болельщикам спартака, а не на сайт фратрии или их группу вконтакте, и пишут, что "спартачи зашкварились". конкретно здесь спартачи - это мы, обычные люди, болевшие за своих, за краснодар. есть претензии к каким-то фан.объединениям нашего клуба? пишите по адресу! ну а то, что для южан это не воспринимается... россия - страна уникальная, разнообразная) а москва - тем более. у больших клубов с историей и большой армией болельщиков есть свои "традиции". "фанаты" цска болеют за партизан против рубина, "фанаты" спартака болеют за црвену против краснодара. это их дело. мы другие
    Алексстелс
    Алексстелс ответ NAZAR 007 (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:09
    Нет конечно.Приеду,лично тебе отпишу и у тебя гостить буду=)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Nikola45 (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:08
    Быков устроит ничья, а питерских нет. И на каждый пропущенный нужно отвечать на 2 больше...
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответ RDeanW (раскрыть)
    18 августа 2017 в 00:04
    Потому что люди отталкиваются не от фанатства,
    а от своей гражданской позиции,отсюда и вопросы.
    Ну по крайней мере,так думаю,ответ на ваш вопрос.
    И я ведь уже писал, на юге такое не воспринимается,
    фанатство в таком плане не в ходу,а наши в ЕК- это НАШИ.
    RDeanW
    RDeanW ответ NAZAR 007 (раскрыть)
    17 августа 2017 в 23:59
    потому что в комментах видно, что ненавидят. просто для многих "фанатов" сербы - это тоже свои. такие же свои, как русские. среди фанатов не принято делить сербию и россию на разные страны, а сербов и русских - на разные нации. вот из двух своих фратрия выбрала тех, кто им ближе. а для обычных болельщиков это чуждо, мы к сербам относимся хорошо, но не так сильно. просто когда бросаются здесь на фанатов спартака, поддерживающих краснодар, с претензиями, что почему ВЫ поддерживали црвену, встает вопрос "что за дела?"
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответ Алексстелс (раскрыть)
    17 августа 2017 в 23:57
    Жесткий давно не у дел ) Уже как несколько лет. Я 'же писал тебе.
    Блин...опять ты про этот матч вспомнил ) Смею напомнить,
    что в Даге ВОВ - это святое,это был ответ на празднование
    вашими днюхи фюрера,если ты помнишь...Ну да не будем о старом...
    После этого сколько не приезжали, разве были какие-то вопросы ?
    Вроде как не помню,все было чин чинарем,вот Ильнур ( Loop)
    например ездил и в Махач и в Грозный,все было на уровне.....
    RDeanW
    RDeanW ответ RomM84 (раскрыть)
    17 августа 2017 в 23:55, ред.
    "лицо фанатского движения"

    один вопрос: умеете отличать фанатов от болельщиков?
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