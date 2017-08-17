«Краснодар» забил «Црвене Звезде» три мяча, пропустив дважды

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17 августа 2017, 21:52

В первом матче квалификационного плей-офф Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» победа осталась за хозяевами. Отметим, что еще один гол «быков», забитый по правилам, арбитр не засчитал.

Краснодар, стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» – «Црвена Звезда» – 3:2 (1:0)

Голы: Игнатьев 20, Классон 46, Петров 66 — Срнич 57, Пешич 71.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Мамаев (Жигулев 70), Газинский, Классон (Сулейманов 78), Ристич, Вандерсон, Игнатьев (Смолов 66).

Главный тренер: Игорь Шалимов.

«Црвена Звезда»: Борян, Бабич (Пешич 70), Анджелкович (Гобелич 78), Стойкович, Савич, Срнич, Доналд, Канга, Радонич (Милич 66), Боаки, Ле Таллек.

Главный тренер: Владан Милойевич.

Предупреждения: Рамирес 29, Ле Таллек 55, Савич 77, Смолов 77, Ристич 88, Сулейманов 90+2.

Судья: Гедиминас Мажейка.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.