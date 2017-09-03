Вилья получил растяжение

Нападающий сборной Испании Давид Вилья получил травму, о чем стало известно после матча отбора ЧМ-2018 с Италией (3:0). У 35-летнего форварда выявлено растяжение мышц бедра. При этом он останется в расположении сборной, но рискует не сыграть с Лихтенштейном, если не успеет восстановиться.
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