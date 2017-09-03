Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниОтбор ЧМ-2018. Европа

Вилья получил растяжение

03 сентября 2017, 18:37

Нападающий сборной Испании Давид Вилья получил травму, о чем стало известно после матча отбора ЧМ-2018 с Италией (3:0). У 35-летнего форварда выявлено растяжение мышц бедра. При этом он останется в расположении сборной, но рискует не сыграть с Лихтенштейном, если не успеет восстановиться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бонавентура вернулся в строй
02 сентября 2017
Себальос, получивший травму в матче сборных, выписан из больницы
02 сентября 2017
Ван Перси получил травму колена
01 сентября 2017
Кьеллини рискует пропустить до трёх недель из-за травмы
01 сентября 2017
Хедира получил травму колена
30 августа 2017
«Интер» может потерять Канселу на два месяца
30 августа 2017
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
03 сентября 2017 в 22:29
Здоровья Давиду!
Миша Вилков
Миша Вилков
03 сентября 2017 в 20:38
Здоровья!
sir_Alex
sir_Alex
03 сентября 2017 в 20:29
Старость ‑ не радость.
Colchoneros
Colchoneros
03 сентября 2017 в 19:41
Здоровья!
EAGinLE
EAGinLE
03 сентября 2017 в 19:21
здоровья
Colchoneros
Colchoneros
03 сентября 2017 в 19:17
Подремонтируют быстро!
Apsny
Apsny
03 сентября 2017 в 19:16
Здоровья Эль-Гуахе.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
03 сентября 2017 в 19:11
Здоровья великому бомбардиру Ла Рохи
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера
03 сентября 2017 в 19:10
Жалко Вилью.Надеюсь,Давид,ты вернёшься ещё сильнее!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ drug01 (раскрыть)
03 сентября 2017 в 19:04
повезло что шею не сломал
drug01
drug01
03 сентября 2017 в 18:55
Не повезло
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 