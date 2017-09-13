Озил может покинуть «Арсенал» бесплатно

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду следующим летом бесплатно. По данным источника, стороны не ведут переговоры о продлении соглашения с февраля 2017 года, когда не сошлись по поводу зарплаты. «Арсенал» прервал переговоры, а нынешний договор Озила истекает в июне 2018 года.

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