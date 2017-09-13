Озил может покинуть «Арсенал» бесплатно

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть команду следующим летом бесплатно. По данным источника, стороны не ведут переговоры о продлении соглашения с февраля 2017 года, когда не сошлись по поводу зарплаты. «Арсенал» прервал переговоры, а нынешний договор Озила истекает в июне 2018 года.
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так что чот твой высер мимо)
так что чот твой высер мимо)
Остается только искать страну, где он будет доигрывать за деньги.
Остается только искать страну, где он будет доигрывать за деньги.
мб гамбург возьмет хех.
хотя БД щас любит брать шлак.
а так он никому ненужен.
надеюсь и из сборной его выкинит Лев.
мб гамбург возьмет хех.
хотя БД щас любит брать шлак.
а так он никому ненужен.
надеюсь и из сборной его выкинит Лев.