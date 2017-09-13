«Спартак» не удержал преимущество над «Марибором»

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Марибором».

Марибор, стадион «Людский врт»

«Марибор» (Словения) – «Спартак» (Россия) – 1:1 (0:0)

Гол: Бохар 85 - Самедов 59.

«Марибор»: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Байде (Крамарич 69), Каба, Врховец (Пихлер 79), Ахмеди (Мешанович 69), Бохар, Маркос Таварес.

Главный тренер: Дарко Миланич.

«Спартак»: Ребров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Ещенко, Фернандо, Глушаков (Самедов 29), Пашалич, Комбаров (Мельгарехо 90), Промес (Попов 86), Адриано.

Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждение: Джикия 36.

Судья: Айтекин (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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