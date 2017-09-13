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«Спартак» не удержал преимущество над «Марибором»

вчера, 23:38
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Марибором».

Марибор, стадион «Людский врт»

«Марибор» (Словения) – «Спартак» (Россия) – 1:1 (0:0)
Гол: Бохар 85 - Самедов 59.

«Марибор»: Ханданович, Милец, Райчевич, Шулер, Вилер, Байде (Крамарич 69), Каба, Врховец (Пихлер 79), Ахмеди (Мешанович 69), Бохар, Маркос Таварес.
Главный тренер: Дарко Миланич.

«Спартак»: Ребров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Ещенко, Фернандо, Глушаков (Самедов 29), Пашалич, Комбаров (Мельгарехо 90), Промес (Попов 86), Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждение: Джикия 36. 

Судья: Айтекин (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Томик ответил RussianHorse
сегодня в 02:03
RussianHorse:
Надеюсь спартаку впояют технарь или матчи без зрителей, нельзя так себя вести!
Что за бред? Что "Спартак" не так сделал для получения "технаря"?
Багров-брат
сегодня в 01:57
С очковым почином в группе ЛЧ!...))) Дома Марибор нужно разбирать на запчасти, да и с Севильей и Ливером поогрызаться...))) Смелым везёт...))) Удачи в ЛЧ в следующих матчах...)))
Баба Яга против
сегодня в 01:51
    никита001 ответил SPARTAK_SPARTAK
    сегодня в 01:41
    SPARTAK_SPARTAK:
    Амкар - это сарказм! Это про исполнительность, реализация на уровне дворовой команды. Массимо должен что то с этим делать, так больше нельзя!!!
    Естественно.
    papic337 ответил Akatsuki72
    сегодня в 01:38
    Akatsuki72:
    Вопрос к Федуну один: "Почему команда так ничтожна была на трансферном рынке?". И спохватились в самый последний момент. Спартак стал чемпионом, ибо стал лучшим из худших. ЦСКА был бледен, Зенит весной вообще никакой и лишь благодаря чуду в еврокубки попал, у Ростова не было ресурсов для игры на два фронта и в приоритете для них были еврокубки... у Краснодара тренер - Шалимов. Было очевидно, что нужно усиливать состав, если в новом сезоне Спартак хочет на что-то рассчитывать. Так почему же была тишина? Вообще мне лично это непонятно.
    Мне тоже не понятно. Но Федун только даёт деньги, а трансферами занимается селекционная служба во главе с Родионовым. Это они так сработали. Федун дал на трансферы 30 млн. евро. Больше не мог из-за финансового фэйрплэй.
    Смитерс
    сегодня в 01:35
    Прогресс налицо. Совсем недавно баклановая недосборная уехала из Марибора смотреть чемп по телевизору. Спартак как минимум выступил не хуже, уехал с выездной ничейкой. Впереди ещё игры, есть шансы наконец-то выйти из группы. пы.сы. лазуриты конечно сильно подорвали конкурентоспособность российского футбола. в первую очередь тем, что огромными деньгами просто закормили насмерть отечественных футболистов, и федуны-гинеры просто не тянут такую дикую планку.
    Дракон1988 ответил Dinamikk
    сегодня в 01:27
    Dinamikk:
    посмотрим как ты завтра игру с вардаром разберешь товарищь бубнов
    Тут вроде новость об игре Спартака?Я не тролилл даже и не издевался над Спартаком,а ты мне про Зенит))Ну наверняка будут так же мучиться,завтра и посмотрим что да как,а то ты мне как в ответ,что я тебя чем то задел,вроде всё по делу написал.
    Dinamikk ответил Дракон1988
    сегодня в 01:24
    Дракон1988:
    Статистика матча: Удары 20-15 Удары в створ 6-4 Владение мячом 47-53 Угловые 7 - 1 Нарушения 6 - 14 Жёлтые карточки 0 - 1 Это так,к сведению,кто пишет,что Марибор мёртвый и вообще никакая команда и отскочил в этой игре.Статистика это явно опровергает. Что будет в играх с Ливерпулем и Севильей?Ничего хорошего для Спартака.
    посмотрим как ты завтра игру с вардаром разберешь товарищь бубнов
    starche
    сегодня в 01:23
    Да, мясным повезло. Фрагментами они смотрелись неплохо, но только фрагментами.
    SPARTAK_SPARTAK ответил никита001
    сегодня в 01:23
    никита001:
    Да я понял, что про реализацию. Конечно, забивать надо - абсолютно солидарен. А про Амкар - это так. Ну не забьет Амкар так (и столько), как это делает Спартак, даже с учетом того, что транжирит Спартак моменты просто безбожно.
    Амкар - это сарказм! Это про исполнительность, реализация на уровне дворовой команды. Массимо должен что то с этим делать, так больше нельзя!!!
    Дракон1988
    сегодня в 01:21
    Статистика матча:

    Удары

    20-15

    Удары в створ

    6-4

    Владение мячом

    47-53

    Угловые

    7 - 1

    Нарушения

    6 - 14

    Жёлтые карточки

    0 - 1

    Это так,к сведению,кто пишет,что Марибор мёртвый и вообще никакая команда и отскочил в этой игре.Статистика это явно опровергает.
    Что будет в играх с Ливерпулем и Севильей?Ничего хорошего для Спартака.
    Doping87
    сегодня в 01:21
    Осталось немного и домой...
    никита001 ответил SPARTAK_SPARTAK
    сегодня в 01:20
    SPARTAK_SPARTAK:
    Я про реализацию моментов а не возможность создавать. Создать можно и 100 за игру, и так игра за игрой, и оказаться в самом конце турнирной таблицы! Забивать надо, зарплату они получают для того чтобы забивать а не просто создавать моменты.
    Да я понял, что про реализацию. Конечно, забивать надо - абсолютно солидарен.
    А про Амкар - это так. Ну не забьет Амкар так (и столько), как это делает Спартак, даже с учетом того, что транжирит Спартак моменты просто безбожно.
    Zubo
    сегодня в 01:19
    Да фигня, ничего страшного, главное как Спартак сыграет с Ливерпулем и Севильей, потому что три очка с Морибором не помогли бы если бы с фаворитами поражения...
    Пифия
    сегодня в 01:18
    Считаю непрофессиональным подход к делу руководство Спартака . Либо тем самым какие то свои задачи решают , но управлять успешно ф.к. это не их конек .
    kingoffam
    сегодня в 01:18
    Завтра глянем,как газклуб разнесёт Вардар.
    Mityanik ответил VIC2
    сегодня в 01:17
    VIC2:
    Я был взбешён ничейкой, а потом остыл чуток и понял, что Каррера просто не может выжать из этих футболёров большего - Спартак это уровень Морибора, но с пртензией на большее и Каррера это, кажется, стал понимать, но его характер не может с этим согласится Честь ему и хвала, что он вытащил этого бегемота из 16-летнего болота. Пусть его совесть будет чиста! Даже моя жена говорит что на него стало больно смотреть, сколько он себя потратил на этих бездарей, она имеет ввиду клуб... И как мне не бльно, но я с ней вынужден согласится... Как говорил Горбатый:"Женщина сердцем видит" Всё: "Finita la comedia"
    Простите, а Каррера кто? Величайший тренер? Это про «что Каррера просто не может выжать из этих футболёров большего». Что от него ожидали? От человека который ни одной команды еще не выводил на поле в ЛЧ самостоятельно.
    SPARTAK_SPARTAK ответил Mr_Tim
    сегодня в 01:17
    Mr_Tim:
    Для спартака это тоже результат) первое очко в группе
    За это большое спасибо!!! Надеюсь сделают выводы и все таки игра наладится!)!)
    KRIMINAL89
    сегодня в 01:16
    Назад Аленичева!!! В помощники Тихонов - Титов. И не трогать их года 3 при любых раскладах. Жаль, но Каррера действительно кроме, как эмоции, настрой, мотивация привить не может! А ведь очень важны и другие аспекты. Промеса, для начала, никогда нельзя ставить на острие, об этом я ору уже сколько! Он теряет свои лучшие качества на этой позиции, благо во втором тайме оттянулся и игра даже немного пошла. Не нап он!!! Лучше бы в одного Адриано играли на острие! А Промес на своем любимом месте слева. Писать про замену его на Попова можно не писать тут, все прих........!!! Педро надо было выпускать! Мельгарехо.........пожалуйста, избавьтесь от этой тухлой ноши!!! Таким шансом не воспользоваться при ничьей Севильи и Ливера. Кутепов сыграл не плохо! Надеюсь на зимнее трансферное окно!!!
    Mr_Tim
    сегодня в 01:15
    Для спартака это тоже результат) первое очко в группе
    VIC2 ответил 178
    сегодня в 01:12
    178:
    Что вы ноете еще 5-ть матчей . Все еще может поменяться .
    Слышь, парень, болей за свой Гаспром!
    Если слабо понимаешь не лезь со своим мнением.......пожалуйста
    Eezila
    сегодня в 01:09
    Вспоминаю 1998-й...Первый матч в ЛЧ после довольно успешного похода в Кубок УЕФА для Спартака и сразу на групповом этапе. Я тогда ещё не видел, чтобы отечественная команда стояла на поле и звучал знаменитый гимн Лиги Чемпионов. Это было волшебно. Мы верили, что наш чемпион сильнее австрийского, тогда с очень неплохим подбором игроков Штурма из Граца. И спартаковцы показали это на деле, без особой суеты чётко и размеренно "обстреливали" вратаря соперников, и на классе забили два безответных гола в гостях. Там просто каждый показал, что умеет, Цымбаларь точность и технику, Типов позиционный выучку и головой чутье. Чемпионский характер, чемпионское мышление, полноценные на мастерство.
    А здесь... Начинают выдумывать, суетятся, на острие толком никого.. И ужаснейший позиционный провал в случае с ответным голом словенского клуба, причём с того фланга о того игрока, откуда и от которого весь второй тайм и сходила опасность. Это даже на неопытность не с пишешь, просто безолаберность
    SPARTAK_SPARTAK ответил никита001
    сегодня в 01:08
    никита001:
    Амкар может и забил бы. Но Амкар и близко к этому моментов не создаст, чтобы забить.
    Я про реализацию моментов а не возможность создавать. Создать можно и 100 за игру, и так игра за игрой, и оказаться в самом конце турнирной таблицы! Забивать надо, зарплату они получают для того чтобы забивать а не просто создавать моменты.
    178 ответил Гавриил
    сегодня в 01:07
    Гавриил:
    Эх, жалко, что судья сегодня не так сильно старался помочь российской команде, как вчера:(
    Да ладно кони честно выиграли.
    Гавриил
    сегодня в 01:06
    Эх, жалко, что судья сегодня не так сильно старался помочь российской команде, как вчера:(
    178 ответил VIC2
    сегодня в 01:05
    VIC2:
    Я был взбешён ничейкой, а потом остыл чуток и понял, что Каррера просто не может выжать из этих футболёров большего - Спартак это уровень Морибора, но с пртензией на большее и Каррера это, кажется, стал понимать, но его характер не может с этим согласится Честь ему и хвала, что он вытащил этого бегемота из 16-летнего болота. Пусть его совесть будет чиста! Даже моя жена говорит что на него стало больно смотреть, сколько он себя потратил на этих бездарей, она имеет ввиду клуб... И как мне не бльно, но я с ней вынужден согласится... Как говорил Горбатый:"Женщина сердцем видит" Всё: "Finita la comedia"
    Что вы ноете еще 5-ть матчей .
    Все еще может поменяться .
    никита001 ответил SPARTAK_SPARTAK
    сегодня в 01:04
    SPARTAK_SPARTAK:
    Сравнивать можно сколько угодно - есть факт, количество голевых моментов, которые просто позорно упустили!!! Это не невезение, это просто халатность. Как можно так по воробьям лупить - весь первый тайм. Правильно писали Амкар забил бы. Мне не приятно, но, это факт!
    Амкар может и забил бы. Но Амкар и близко к этому моментов не создаст, чтобы забить.
    kingoffam ответил VIC2
    сегодня в 01:04
    VIC2:
    Я был взбешён ничейкой, а потом остыл чуток и понял, что Каррера просто не может выжать из этих футболёров большего - Спартак это уровень Морибора, но с пртензией на большее и Каррера это, кажется, стал понимать, но его характер не может с этим согласится Честь ему и хвала, что он вытащил этого бегемота из 16-летнего болота. Пусть его совесть будет чиста! Даже моя жена говорит что на него стало больно смотреть, сколько он себя потратил на этих бездарей, она имеет ввиду клуб... И как мне не бльно, но я с ней вынужден согласится... Как говорил Горбатый:"Женщина сердцем видит" Всё: "Finita la comedia"
    Минимум трое из основы никуда не годятся.
    никита001 ответил nikolah
    сегодня в 01:02
    nikolah:
    не знаю где ты увидел неплохую игру )) абсолютно бездарная игра в исполнении кб,Фернандо лучший игрок,к нему нет вопросов
    Неплохую игру в исполнении Спартака я увидел по МатчТВ. Репортаж из Словении.
    Фернандо - лучший? За что? За то, что по воротам ударил, и после этого забил Самедов?Или лучший - это тот, кто через раз (во втором тайме лучше, спору нет) пасы в никуда отдавал? Атаку тормозил? Снова со своей пяткой вылез, когда не надо? Классно сыграл с Адриано в "стенку" - красавец! Тоже бесспорно. А забить? Момент-то убойный.
    kingoffam
    сегодня в 01:02
    Пусть не выиграли,зато честно сыграли вничью.Судья нам не помогал,в отличие от.
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