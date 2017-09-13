«Марибор» - «Спартак»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Марибора» и «Спартака» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Марибор»: Ханданович, Шулер, Врховец, Ахмеди, Кабха, Таварес, Байде, Милец, Райчевич, Вилер, Бохар.
Запас: Обрадович, Пихлер, Хотич, Дервишевич, Мешанович, Палчич, Крамарич.
«Спартак»: Ребров, Глушаков, Промес, Фернандо, Адриано, Джикия, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Пашалич.
Запас: Селихов, Петкович, Самедов, Щербаков, Мельгарехо, Попов, Педро Роша.
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Вчера Цска пожелал и они победили.
Вперед Спартак, только победа!
Вчера Цска пожелал и они победили.
Вперед Спартак, только победа!
Вперёд Спартак! К Победе!
Вперёд Спартак! К Победе!