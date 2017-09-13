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«Марибор» - «Спартак»: стартовые составы

вчера, 20:47
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Марибора» и «Спартака» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Марибор»: Ханданович, Шулер, Врховец, Ахмеди, Кабха, Таварес, Байде, Милец, Райчевич, Вилер, Бохар.
Запас: Обрадович, Пихлер, Хотич, Дервишевич, Мешанович, Палчич, Крамарич.

«Спартак»: Ребров, Глушаков, Промес, Фернандо, Адриано, Джикия, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Пашалич.
Запас: Селихов, Петкович, Самедов, Щербаков, Мельгарехо, Попов, Педро Роша.

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Все комментарии
Faustello
вчера в 22:54
Арбузу надо было нырять )))
Faustello
вчера в 22:37
Товареш свинье не товарищ!
richi
вчера в 22:36
Хрюндели, выпустите Ананидзе - у него единственного удар поставлен, он хоть в ворота попадет.
Алексей Буренин
вчера в 21:52
Вперед Спартак!!!!
Павел Амурский
вчера в 21:45
Трудно с таким составом спартаку выиграть, хотя другого все равно нет.
Salihamidjic
вчера в 21:40
Успехов Карерре!
viking88
вчера в 21:39
Победу Спартаку!!! Думаю после матча всякие лыжницы и писерманы будут молчать в тряпочку!!!
Eddyson ответил D.vil
вчера в 21:32
D.vil:
Смущает Кутепов... Но обнадеживает Промес)))
Окромя Кутепова в центре еще Сальва и Джикия. Авось прорвемся!
Zak11
вчера в 21:32
Ждём только победы от своей любимой команды! Вперёд СПАРТАК!
Maeak
вчера в 21:28
0:0 . будет трудно.
eaguar
вчера в 21:28
Победы Спартаку .
Вперед за Россию !
yeychanin23
вчера в 21:28
Удачи, "Спартак"! Ты сильнее, ты сможешь победить!
Николай Еремеев
вчера в 21:27
Удачи Спартаку !
Кошк 47
вчера в 21:24
Победу Марибору!
D.vil
вчера в 21:24
Смущает Кутепов... Но обнадеживает Промес)))
Байкал Иркутск ответил НЕ президент рфс
вчера в 21:23
НЕ президент рфс:
Что такая маленькая география? А Поволжье , Урал , Сибирь , Алтай , Дальний Восток?
Он этим подчеркнул как мало где болеют за антинародный клуб!
Aman-Visar Azadi-Masyr
вчера в 21:21
добрый вечер нам и нашим Родным. Удачи Спартаку давайте ребята не подведите Марибор не такой и сильный команды и не Реал можно победит только в случае полного отдачи всех игроков . Удачи и только победы. Вперед за великую Страну.
Серхио но не Рамос ответил cska.78
вчера в 21:19
cska.78:
Победы Марибору!
Повторяешся
VIPded
вчера в 21:19
Ждём победы Спартака!!! Вперёд, Россия!!!
смещной
вчера в 21:18
Давайте ребята! Только победа!
Продолжим позитивный почин наших клубов!
Faustello
вчера в 21:18
    grafff
    вчера в 21:16
    Вперёд Спартак!!!!!!
    makkie
    вчера в 21:16
    Оптимальный состав, ждем хорошей игры.
    Вперед Спартак!
    Petergoff
    вчера в 21:16
    Удачи,и только победы словакам. С детства за Марибор))))))
    Sem25 ответил KRIMINAL89
    вчера в 21:15
    KRIMINAL89:
    Ещенко, Комбаров в полузащите! Спец ты не важный!
    Это не имеет особого значения. Может быть 3-5-2, а может: 5-3-2. От ситуации на поле зависит. Но соглашусь, против такого соперника они должны быть полузащитниками.
    Koenig Moryak. ответил кот сибиряк
    вчера в 21:13
    кот сибиряк:
    Завтра будет обычная игра Зенита,а шоу сегодня вновь покажет Спартачок после 5-ти летнего отсутствия в ЛЧ.
    Я даже спать не пойду, хочу глянуть как Вардар продолжит свою беспроигрышную серию))
    time out ответил кот сибиряк
    вчера в 21:13
    кот сибиряк:
    Так Ребров,Глушаков,Комбаров,Ещёнко и Кутепов в основе теперь я уверен что СПАМшоу нам обеспечено. КХЕ-КХЕ-КХЕ
    Побереги силы на завтрашнее Зенит-шоу, а то ты слишком размяукался.
    НЕ президент рфс ответил Серхио но не Рамос
    вчера в 21:13
    Серхио но не Рамос:
    Ждем победы,будем болеть,от Москвы до Бреста нет такого места где бы не болели за С партак
    Что такая маленькая география? А Поволжье , Урал , Сибирь , Алтай , Дальний Восток?
    Sem25
    вчера в 21:11
    Спартак обязан выигрывать у такого соперника, чего ему и желаю, как и всем российским клубам - побед в еврокубках. 6 команд(3ЛЧ+3ЛЕ) - нормальный для нас расклад со следующего сезона, за него и боремся.
    кот сибиряк ответил Koenig Moryak.
    вчера в 21:11
    Koenig Moryak.:
    Шоу завтра будет)))
    Завтра будет обычная игра Зенита,а шоу сегодня вновь покажет Спартачок после 5-ти летнего отсутствия в ЛЧ.
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