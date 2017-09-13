«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей, Манчини - на 50 тысяч

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о сумме штрафов, которые придется оплатить «Зениту» и главному тренеру команды Роберто Манчини по итогам матча 9-го тура РФПЛ с «Динамо» (0:0):

«Главный тренер „Зенита“ Манчини оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на обязательное предматчевое интервью».

Также «сине-бело-голубые» оштрафованы на 40 тысяч рублей за опоздание - клубный автобус прибыл на игру 65 минут до начала матча, на 10 минут позже положенного. Еще на 60 тысяч рублей в сумме клуб с берегов Невы оштрафован за использование фанатами файеров и за нецензурную брань болельщиков.

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