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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей, Манчини - на 50 тысяч

вчера, 16:47
ДинамоДинамо0 : 0ЗенитЗенитМатч завершен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о сумме штрафов, которые придется оплатить «Зениту» и главному тренеру команды Роберто Манчини по итогам матча 9-го тура РФПЛ с «Динамо» (0:0):

«Главный тренер „Зенита“ Манчини оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на обязательное предматчевое интервью».

Также «сине-бело-голубые» оштрафованы на 40 тысяч рублей за опоздание - клубный автобус прибыл на игру 65 минут до начала матча, на 10 минут позже положенного. Еще на 60 тысяч рублей в сумме клуб с берегов Невы оштрафован за использование фанатами файеров и за нецензурную брань болельщиков.

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Все комментарии
Адвокат 76
вчера в 22:14
Для Зенита и Манчини это сущие копейки.
nikolah ответил sir_Alex
вчера в 21:06
sir_Alex:
Просто вы - первые в этом))
пруф?
sir_Alex ответил nikolah
вчера в 20:30
nikolah:
уверен что мы ?) спартачи тоже не святые и были замечены в этом не один раз
Просто вы - первые в этом))
kastites
вчера в 20:26
Поборы
Морозовский
вчера в 20:22
Григорьянц - "мастер" !
Doping87
вчера в 20:11
Зенит оштрафован потому что пробки в Москве!

Москва включила админресурс на полую)))
МКС
вчера в 19:32
Роберто в гневе оштрафовали на минуту работы в клубе
nikolah ответил sir_Alex
вчера в 19:24
sir_Alex:
Речь про файеры, а в этом вопросе вы - изобретатели нового способа проноса оных на стадион, хе-хе!
уверен что мы ?)
спартачи тоже не святые и были замечены в этом не один раз
romanDonskoy
вчера в 19:20
Динамовцы не ругаются типа?ахах К Факелу приезжали в том году, фанаты -одни идиоты)
КОНЦЕНТРАТ ЛАЗУРНОГО
вчера в 19:04
Штрафуют мужланы за то что Манчини красивейший мужчина! И наши мальчики самые красивые в РФПЛ!
sir_Alex ответил nikolah
вчера в 19:02
nikolah:
так же как у спартака,человек инвалидом может остаться на всю жизнь,спасибо огромное фратрии )) работа с болельщиками,ведется как говорится https://www.youtube.com/watch?v=Xgt5rmUxTS4
Речь про файеры, а в этом вопросе вы - изобретатели нового способа проноса оных на стадион, хе-хе!
Cvetkov
вчера в 18:48
Вернули Москве и с лихвой,деньги,выплаченные Зениту, за московских вандалов !
P./S. Опоздание ведь серьезней чем вандализм !!!
eaguar
вчера в 18:48
мелкий штраф
cska1948
вчера в 18:46
С таким составом Зенит нужно было оштрафовать и за ничью с ДМ.
Faustello
вчера в 18:28
Такая у нас страна, даже бомжей штрафуют
serjinhо
вчера в 17:44
    nikolah ответил sir_Alex
    вчера в 17:39
    sir_Alex:
    Дело файероносцев живёт и ширится))
    так же как у спартака,человек инвалидом может остаться на всю жизнь,спасибо огромное фратрии ))
    работа с болельщиками,ведется как говорится
    Санчо Панса
    вчера в 17:38
    Для питерского Зенита это мелочь! Но лучше подобного впредь не повторять, иначе санкции могут быть более жесткими.
    obana777 ответил time out
    вчера в 17:34
    time out:
    Люди из культурной столицы прикатили. Культура прет из всех щелей, вот они и толкают ее в массы.
      time out
      вчера в 17:29
      Люди из культурной столицы прикатили. Культура прет из всех щелей, вот они и толкают ее в массы.
      MALOVAR
      вчера в 17:27
      Выдворить из страны на поля Аргентины
      severnyj84
      вчера в 17:23
      Опоздал автобус, это для Москвы обычное явление, переносите матчи в другие города.
      Koenig Moryak.
      вчера в 17:22
        Дудец скелет
        вчера в 17:21
        на лечение Симоняну пойдут
        номер 12
        вчера в 17:16
        Тогда уж надо штрафовать не Зенит, а пробку, из-за которой автобус встрял на 65 минут
        Александр Северный
        вчера в 17:15
        Опять ни за что.
        sir_Alex
        вчера в 17:12
        Дело файероносцев живёт и ширится))
        Питерский Пивасик
        вчера в 17:10
        молодцы накидали шуниной петарД гы-гы!
        Dinamo
        вчера в 17:03
          ren888888
          вчера в 17:02
          Отличная новость!
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