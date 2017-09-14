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20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
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Миланич: «„Марибор“ очень хорошо отреагировал на пропущенный мяч»

сегодня, 01:52
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич похвалил свою команду за то, как она провела второй тайм в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1):

«Это был великолепный матч, просто потрясающий. Я очень доволен. У нас было много моментов. Мы проявили характер и смогли сравнять счёт.

Мы провели отличный матч. Наши болельщики могли насладиться этой игрой. „Марибор“ тактически очень хорошо выглядел после пропущенного мяча. Мы знали, как нужно себя преподнести. Во втором тайме мы сыграли превосходно. Конечно, всегда хочется достичь большего, но мы действительно удовлетворены этим результатом».

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