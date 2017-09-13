Пеллегрини: «Жаль, что мне в „Реале“ не дали больше времени»

Мануэль Пеллегрини в очередной раз вспомнил о том, как безуспешно возглавлял «Реал» в сезоне-2009/10.

«Команда не была полной. Она формировалась, имела очевидные проблемы. Я ушел с горьким привкусом, поскольку не завоевал титулов, хотя мы набрали рекордные очки в лиге. Пришло много звезд, но было слишком много нападающих и полузащитников. А игроки, которых я хотел сохранить, были проданы. Жаль, что у меня не было больше времени на работу».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте