Гвардиола: «Если мы хотим идти вперёд, то должны успешно играть и дома, и на выезде»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гостевую победу над «Фейеноордом» (4:0) в матче групповой стадии Лиги чемпионов:

«В прошлом сезоне мы не могли выиграть ни одного матча в Лиге чемпионов на выезде, и мы об этом уже говорили. Если мы хотим сделать шаг вперёд, то должны хорошо играть и дома, и на выезде.

Сегодня мы провели хороший матч, гол на первых минутах был очень важен. Команда показала характер и хорошо действовала в атаке. Есть много вещей, которые нам ещё нужно сделать, но стартовать в Лиге чемпионов с победы тоже важно».

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