Фонсека: «„Наполи“ – команда высочайшего уровня, но „Шахтёр“ выиграл по делу»

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды над «Наполи» в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1):

«Мы прекрасно понимали, что у нас будет соперник высочайшего уровня. Думаю, мы сегодня не можем не выделить наших игроков, которые провели хорошую игру, в самом её начале много рисковали, чтобы затем развивать свои атаки. Был гол, затем было ещё несколько голевых моментов. Мы также хорошо показывали себя в сдерживании соперника, лишая его возможности играть через центр, где он был необычайно силён.

Во втором тайме „Наполи“ создавал больше опасностей нам. Наши линия обороны села, и гости получили больше возможностей для развития своих атак. Не буду скрывать, что у „Наполи“ было несколько моментов, но мы затем смогли забить. В заключении скажу, что мы выиграли заслуженно и по делу».

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