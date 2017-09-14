Бош: «„Боруссия“ контролировала игру, но в итоге потерпела неудачу»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (1:3) в матче группового раунда Лиги чемпионов:

«В решающие моменты мы не сыграли так, как было нужно. В первом тайме это произошло дважды. Мы контролировали матч, много владели мячом, но в итоге потерпели неудачу. Два раза мы провалились в защите, а такого быть не должно.

„Тоттенхэм“ тоже играл в атакующий футбол, но сегодня Дортмунд был силён. В первом тайме они смогли реализовать два из двух, может, трёх моментов. Сегодня мы сыграли хорошо. Но в следующем матче нужно лучше играть в обороне. Однако сегодня мы продемонстрировали хороший футбол».

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