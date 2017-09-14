Клопп: «„Ливерпуль“ доминировал и заслуживал лучшего результата»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча с «Севильей» (2:2) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«85-86 минут мы играли на победу, „Ливерпуль“ очень хорошо сыграл против сильного соперника. У нас были ответы на всё, если не считать пропущенные голы. Мне нужно будет пересмотреть их. Наша команда показала впечатляющую игру, все видели наше желание и страсть, но результат – 1 очко.

Понимаем, что надо прибавлять, но у команды есть огромный потенциал, и у нас есть с чем работать. Эта ничья – не лучший результат, но мне понравились многие моменты в нашей игре.

Нужно принять этот результат, нет смысла расстраиваться. Да, мы хотели победить и заслуживали большего. У „Севильи“ была пара моментов, не больше. Мы доминировали в матче и хорошо защищались.

„Ливерпуль“ мог забить и больше голов, но если мы продолжим играть подобным образом, то будем набирать очки. На данный момент не всё идеально».

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