Рамос: «„Реалу“ действительно не хватало Роналду»

Защитник «Реала» Серхио Рамос после победы над АПОЭЛ в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0) подтвердил, что команда испытывала сложности в атаке в поединках чемпионата Испании, в которых из-за дисквалификации отсутствовал Криштиану Роналду. Португальский форвард во встрече с кипрским клубом отметился дублем.

«Это правда, что мы испытывали недостаток в голах. Но не ведь не каждый матч может закончиться победой.

Криштиану действительно много забивает и имеет фундаментальное значение для команды. Его уровень мастерства не подлежит обсуждению».

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