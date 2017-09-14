Каземиро: «Говорить о Роналду проще простого. Мы знаем, что он лучший в мире»

Полузащитник «Реала» Каземиро после победы над АПОЭЛ (3:0) в матче группового раунда Лиги чемпионов высказался о своих одноклубниках и атмосфере в команде:

«Говорить о Криштиану проще простого. Мы знаем, что он лучший в мире. Мы счастливы, что он вернулся и рады тому, что он выглядел мощно. Учитывая его способности, мы всегда хотим, чтобы он мог выходить на поле.

Бэйл? Вы видите, что он старается, он хочет забивать голы и сражается на поле, чтобы помочь своей команде.

В раздевалке нет никакого беспокойства. Мы два раза сыграли вничью (Прим. - в чемпионате Испании), но мы спокойны и продолжаем работать. Это футбол. Бывают такие дни, когда ты играешь вничью, и не всё идёт так, как надо. Но мы взяли три важных очка в матче с АПОЭЛ. Это поможет нам быть более уверенными в себе перед игрой с „Реалом Сосьедад“».

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