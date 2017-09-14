Стоунз: «Сегодня я забил дважды. Прекрасное чувство»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз, отправивший два мяча в сетку ворот «Фейеноорда», поделился впечатлениями от матча групповой стадии Лиги чемпионов (4:0):

«Я забил два мяча, и мы сохранили ворота в неприкосновенности. Это отличный момент для меня. Сделав сегодня дубль, я испытал замечательные чувства. Я всегда стараюсь забивать, надеюсь, голы будут приходить и в дальнейшем.

Мы очень сильны глубиной состава. Футболисты подвергаются ротации, так как играется много матчей. Здорово иметь такую возможность, мы боремся за свои места в команде.

Сегодня было много позитива, и мы можем перенести это на следующую игру. Мы будем идти постепенно, шаг за шагом, но отличное начало уже положено».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте