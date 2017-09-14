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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Себальос: «Переходя в „Реал“ понимал, что буду играть не всегда»

сегодня, 08:37
РеалРеал3 : 0АПОЭЛАПОЭЛМатч завершен

Новичок «Реала» Дани Себальос, вышедший на 20 минут во вчерашнем матче ЛЧ с АПОЭЛом, рассказал о своей адаптации в команде.

«Я понимал всю ситуацию, когда переходил в „Реал“. Я много работаю, чтобы получить игровое время, надеюсь, что буду продолжать выходить на поле. Знаю, что здесь жестокая конкуренция, но ведь я пришел в лучший клуб мира. 

Меня хорошо встретили в клубе. С такими товарищами по команде адаптация проходит гораздо проще».

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Все комментарии
JamesR
сегодня в 12:10
Вчера неплохо сыграл
Шишанутый
сегодня в 12:04
Быть частью Реала это уже большая честь и грех жаловаться.
Faustello
сегодня в 11:54
Скамейка газпрома дружно ржёт )))
realdogge the gunner
сегодня в 11:08
себальос из бетиса и доволен :))
Ruslan3132
сегодня в 10:55
Ниче страшного..время еще есть...вон Туран и Алькасер уже состоявшимися мастерами сели на скамейку Барсы плотно, потеряли вид футболистов и практически завершили карьеру )))
Zidane.5
сегодня в 10:46
Молодой еще, время свое получит по любому.
Mitsubanchik
сегодня в 10:33
Пора уже себальос из клуба, в аренду куда-нить.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:17
Ничем особо не запомнился.
sir_Alex
сегодня в 10:00
Терпение и труд всё перетрут. ©
ДАША Д
сегодня в 09:04
Вот только с АПОЭЛом да по 20 минут и будет играть, а с Барселоной или Атлетико будет в глухом запасе.
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