Себальос: «Переходя в „Реал“ понимал, что буду играть не всегда»

Новичок «Реала» Дани Себальос, вышедший на 20 минут во вчерашнем матче ЛЧ с АПОЭЛом, рассказал о своей адаптации в команде.

«Я понимал всю ситуацию, когда переходил в „Реал“. Я много работаю, чтобы получить игровое время, надеюсь, что буду продолжать выходить на поле. Знаю, что здесь жестокая конкуренция, но ведь я пришел в лучший клуб мира.

Меня хорошо встретили в клубе. С такими товарищами по команде адаптация проходит гораздо проще».

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