Строительство нового стадиона «Атлетико» стоило 310 млн евро

Строительство нового стадиона «Атлетико» «Ванда Метрополитано» стоило 310 млн евро. По данным источника, сам клуб вложил в стройку только 170 млн. Оставшаяся часть – компенсация за землю, на которой стоял прежний стадион «Атлетико» «Висенте Кальдерон». Новая арена вмещает 68 тысяч зрителей.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
хочу глянуть стадион
В последнее время в Испании новые стадионы строят , может ЧЕ или ЧМ проведут))
хочу глянуть стадион
В последнее время в Испании новые стадионы строят , может ЧЕ или ЧМ проведут))