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Строительство нового стадиона «Атлетико» стоило 310 млн евро

вчера, 18:03

Строительство нового стадиона «Атлетико» «Ванда Метрополитано» стоило 310 млн евро. По данным источника, сам клуб вложил в стройку только 170 млн. Оставшаяся часть – компенсация за землю, на которой стоял прежний стадион «Атлетико» «Висенте Кальдерон». Новая арена вмещает 68 тысяч зрителей.

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Все комментарии
Игорь Волков
вчера в 20:32
Куда уж ему до Крестовского))
ROMA DROGBA
вчера в 20:00
    n272nm ответил Forever Atletico de Madrid
    вчера в 19:51
    Forever Atletico de Madrid:
    По данным источника, сам клуб вложил в стройку только 170 млн. И какой получился шикарный стадион! Спасибо всем кто принимал участие в строительстве арена!
    Шикарный стадион?! Да вы, батенька, знаете толк в извращениях!
    n272nm
    вчера в 19:50
    Убогий стадион. Даже на фотках видно, что отстой.
    lemon_kg
    вчера в 19:45
    Крестовский в ШОКЕЕЕ! как это возможнооо!!!!
    Санчо Панса
    вчера в 19:24
    Довольно - таки дешево по современным меркам! Считаю, что новая арена матрасников в скором будущем себя окупит.
    Fuad Samedzadeh
    вчера в 19:17
    За такие деньги строят в каждом дворе по стадиончику.Крестовский как Неймар никто не перебьет цену.
    ДАША Д
    вчера в 18:56
    Дешевый стадион
    Vane4ek ответил 3ton
    вчера в 18:50
    3ton:
    Когда уже сыграют ? хочу глянуть стадион В последнее время в Испании новые стадионы строят , может ЧЕ или ЧМ проведут))
    в этом туре с Малагой!)
    Forever Atletico de Madrid ответил 3ton
    вчера в 18:49
    3ton:
    Когда уже сыграют ? хочу глянуть стадион В последнее время в Испании новые стадионы строят , может ЧЕ или ЧМ проведут))
    16 сентября с Малагой!
    Смитерс
    вчера в 18:43
    Хороший грим. Долго делали? Не, пять минут. Всему отряду. (с)
    3ton
    вчера в 18:37
    Когда уже сыграют ?
    хочу глянуть стадион

    В последнее время в Испании новые стадионы строят , может ЧЕ или ЧМ проведут))
    Dominators
    вчера в 18:35
    У Атлетико 140 лямов компенсация за землю , на которой стоял Висенте Кальдерон .. У нас в России хрен с редькой . Динамо вообще без ничего оставили .
    Аргeнтинeц
    вчера в 18:32
    Гена Орлов смеётся вам в лицо
    Forever Atletico de Madrid ответил Sumdex
    вчера в 18:31
    Sumdex:
    У них команда дешевле стадиона)
    У кого у них?
    Sumdex
    вчера в 18:28
    У них команда дешевле стадиона)
    Forever Atletico de Madrid ответил Vane4ek
    вчера в 18:21
    Vane4ek:
    Сказка, а не арена!)) И цена смешная!) Кое-кому стоит поучиться...
    Да, хорошая арена!
    Forever Atletico de Madrid
    вчера в 18:19
    По данным источника, сам клуб вложил в стройку только 170 млн. И какой получился шикарный стадион! Спасибо всем кто принимал участие в строительстве арена!
    sir-5
    вчера в 18:16
    ...21 миллиард рублей,по сегодняшнему курсу.У "Зенита" всего 43 млрд.(по мнению Албина).Так это вполне соизмеримо! У них ничего не закрывается,и не выдвигается,и бакланов нет.
    Vane4ek
    вчера в 18:09
    Сказка, а не арена!)) И цена смешная!) Кое-кому стоит поучиться...
    cska plus
    вчера в 18:04
    Всего???
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