Строительство нового стадиона «Атлетико» стоило 310 млн евро

Строительство нового стадиона «Атлетико» «Ванда Метрополитано» стоило 310 млн евро. По данным источника, сам клуб вложил в стройку только 170 млн. Оставшаяся часть – компенсация за землю, на которой стоял прежний стадион «Атлетико» «Висенте Кальдерон». Новая арена вмещает 68 тысяч зрителей.

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