Матчи ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов посмотрели 1,274 млн телезрителей

Два матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с участием ЦСКА и «Спартака» посмотрели 1,274 млн телезрителей на канале «Матч ТВ». Напомним, что ЦСКА обыграл на выезде «Бенфику» со счетом 2:1, а «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1) в Словении.

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