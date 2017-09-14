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Матчи ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов посмотрели 1,274 млн телезрителей

вчера, 21:12

Два матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с участием ЦСКА и «Спартака» посмотрели 1,274 млн телезрителей на канале «Матч ТВ». Напомним, что ЦСКА обыграл на выезде «Бенфику» со счетом 2:1, а «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» (1:1) в Словении.

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Все комментарии
Smixik90
сегодня в 00:29
Вот что значит армия фанатов Спартака , в коем веке мы вышли в групповой этап ЛЧ сразу и просмотры пошли .
RIR68
вчера в 22:51
и все 1,274 млн телезрителей получили удовольствие!!!
Jum13 ответил spartach n1
вчера в 22:49
spartach n1:
Первый матч смотрели из-за Бенфики,второй из-за Спартака !
    Goger90 ответил d_fincher
    вчера в 22:46
    d_fincher:
    "1,270 млн. посмотрели, как ЦСКА бьётся с командой из топ-10. 4 тыс. посмотрели на Марибор в матче со спартаком". Ты лучше подумай как ЦСКА в домашней игре будет смотреться - при полупустых-то трибунах)
    Ага, а Спартак - при пустых.
    Алексей Буренин
    вчера в 22:45
    интересно как онм это считают
    Serge Boykov
    вчера в 22:38
    Это очень мало для нашей страны,а трансляция была ещё на много стран...
    ermak6848
    вчера в 22:27
    Значит в России не безразлично отношение к футболу.
    Will Grigg's on fire
    вчера в 22:27
    Интернет, в котором большинство людей смотрит футбол, естественно не учли))
    d_fincher
    вчера в 22:14
    "1,270 млн. посмотрели, как ЦСКА бьётся с командой из топ-10.
    4 тыс. посмотрели на Марибор в матче со спартаком".

    Ты лучше подумай как ЦСКА в домашней игре будет смотреться - при полупустых-то трибунах)
    Exodus
    вчера в 22:05
      starche
      вчера в 21:59
      Им можно только посочувствовать.
      spartach n1
      вчера в 21:54
      Первый матч смотрели из-за Бенфики,второй из-за Спартака !
      sir-5 ответил Colonist
      вчера в 21:53
      Colonist:
      Я лошадок не смотрел! А вот Спартак да!
      Имел болшой наслаждений???
      sir-5 ответил eaguar
      вчера в 21:53
      eaguar:
      Матчи Спартака всегда лидируют в запросах поисковиков .
        Colonist
        вчера в 21:52
        Я лошадок не смотрел! А вот Спартак да!
        fcspartak
        вчера в 21:47
        Тююю) с участием цска смоьрели только изза рекордсмена)
        Koenig Moryak.
        вчера в 21:44
        Так Спартак же играл! Народная команда как никак.
        Вот Спартак и смотрели.
        eaguar ответил minai
        вчера в 21:41
        Согласен , матчи Спартака обычно больше ищут и смотят в инете .
        eaguar
        вчера в 21:37
        Матчи Спартака всегда лидируют в запросах поисковиков .
        sihafazatron ответил Викос
        вчера в 21:35
        Викос:
        Я не на Матч тв смотрел.
        тебя и не посчитали)
        Groove000
        вчера в 21:29
        на Барсу с Ливером смотрел
        Викос
        вчера в 21:26
        Я не на Матч тв смотрел.
        RussianHorse
        вчера в 21:25
        1,270 млн. посмотрели, как ЦСКА бьётся с командой из топ-10.
        4 тыс. посмотрели на Марибор в матче со спартаком.
        Филипповых
        вчера в 21:23
        Как мне их жалко! (Телезрителей)
        Wolf77785
        вчера в 21:17
        Один Зенит больше соберет))
        minai
        вчера в 21:16
        Но это совсем немного.
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