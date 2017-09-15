Венгер: «„Арсенал“ хочет преуспеть во всех лучших турнирах»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Кёльном» (3:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы:

«Мы медленно начали этот матч и пропустили случайный гол. После этого важно было не запаниковать и начать вкладывать больше сил в игру. Нам это удалось: мы контролировали матч и убедительно провели концовку.

„Арсенал“ хочет преуспеть во всех лучших турнирах. Хоть я и сделал 9 изменений в составе, сегодня на поле была опытная команда. Все они являются высококлассными футболистами. В нашей команде нет иерархии».

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