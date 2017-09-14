Жардим: «Состав „Монако“ сильно изменился, нам нужно время»

Наставник «Монако» Леонарду Жардим подвёл итоги матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1):

«Мы выбрали такой состав, поскольку встречались с крайне агрессивной командой – и это неплохо сработало.

Каждый сезон – это новая история, нельзя сравнивать его с предыдущими сезонами. „Лейпциг“ отлично провёл прошлый сезон, и им удалось сохранить свою команду. В нашем же составе произошло много изменений, и нам нужно время».

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