Зидан: «„Роналду“ – лучший в мире, сегодня он мог забить и 4 мяча»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над АПОЭЛ (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов высказался об игре Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Португальский форвард «сливочных» отличился дублем в ворота кипрского клуба.

«Роналду – лучший в мире. Он всегда находится там, где он нужен, и всегда забивает. Если бы сегодня ему чуть больше повезло, он мог забивать и четыре мяча. Роналду является ключевым игроком для нас, я надеюсь, он будет продолжать в том же духе.

Бэйл способен играть на нескольких позициях. Он продемонстрировал свою универсальность. Сегодняшний матч Роналду и Бэйл начали впереди, затем Гарет ушёл на другую позицию. В целом я доволен своей командой, прежде всего тем, как мы провели второй тайм».

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