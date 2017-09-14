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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
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Зидан: «„Роналду“ – лучший в мире, сегодня он мог забить и 4 мяча»

сегодня, 06:24
РеалРеал3 : 0АПОЭЛАПОЭЛМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над АПОЭЛ (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов высказался об игре Криштиану Роналду и Гарета Бэйла. Португальский форвард «сливочных» отличился дублем в ворота кипрского клуба.

«Роналду – лучший в мире. Он всегда находится там, где он нужен, и всегда забивает. Если бы сегодня ему чуть больше повезло, он мог забивать и четыре мяча. Роналду является ключевым игроком для нас, я надеюсь, он будет продолжать в том же духе.

Бэйл способен играть на нескольких позициях. Он продемонстрировал свою универсальность. Сегодняшний матч Роналду и Бэйл начали впереди, затем Гарет ушёл на другую позицию. В целом я доволен своей командой, прежде всего тем, как мы провели второй тайм».

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Все комментарии
Шишанутый
сегодня в 11:58
Роналду забивает всегда и на груповой этапе и плей офф и финале а гном после групового этапа пропадает. Рон лучший и потверждает это!
Cektor
сегодня в 11:25
если бы поставили 4 пенальти ))
Тага Дага
сегодня в 11:22
Чтобы у перхоти не было истерики,он это повторяет всегда, это политика клуба, ему говорят скажи так...и он это повторяет всегда, хотя внутри понимает что лукавит,зная кто лучший в мире.
Старлей84 ответил starche
сегодня в 11:22
starche:
Насчёт "несёт" - изучай матчасть, да повнимательнее.
О Боже)))) Мальчик, что ты несешь?
Ruslan3132
сегодня в 10:57
Слова игроков и тренеров Реала о величии Роналду подтверждаются кубками и личными наградами, здесь и сейчас. В отличии от пустых выкриков про инопланетянина )))
Feoktist
сегодня в 10:42
С большим уважением отношусь к Зидану, но в последнее время он теряет свой авторитет, свой имидж. Скромность всегда украшала его, но что с ним происходит? Постоянно говорить, что Роналду лучший в мире, повторяя раз за разом, смотришь он и сам в это поверит.
По одной игре, тем более с АПОЕЛом, у которой защитники играли, мягко говоря бездарно, хуже Спартаковских, он восторгается Роналду, который показал хорошую , посредственную игру. Похоже, Зидан просто обрадовался с возвращением Роналду, которого действительно не хватало команде. Реал без Роналду выглядела бледной, растерянной и не стабильной командой.
Я не советчик, но хочу, чтобы Зидан оставался Зиданом!
starche ответил Старлей84
сегодня в 10:41
Старлей84:
По моему тренер так и должен себя вести. Болелы всегда хотят большего, и независимо от того, как сыграли тренер или хвалит команду или берет все на себя, другого не дано. Ну разве что Луческу официально разрешено ныть в сторону судейства)) А на счет Рони, так он не нахваливает, а лишь констатирует факт, что Роналду лучший в мире. Кто с этим может поспорить если это так и есть? Вот наши ракеты "калибр" самые точные в мире. И когда министр обороны об этом говорит, он же не хвалит их? Он всего-лишь констатирует установленный факт. При чем тут девочка или мальчик? Что-то тебя не в ту сторону несет друг.
Насчёт "несёт" - изучай матчасть, да повнимательнее.
ritar ответил starche
сегодня в 10:36
starche:
Стыдно, что он нахваливает Роню почти каждый день, ведь он не девочка!? Или это не так!? А насчёт сексуальных меньшинств, так это совсем наоборот - они в восторге.
хорош уже глупости писать! А то ишь - все утро на арене (
Старлей84 ответил starche
сегодня в 10:36
starche:
Стыдно, что он нахваливает Роню почти каждый день, ведь он не девочка!? Или это не так!? А насчёт сексуальных меньшинств, так это совсем наоборот - они в восторге.
По моему тренер так и должен себя вести. Болелы всегда хотят большего, и независимо от того, как сыграли тренер или хвалит команду или берет все на себя, другого не дано. Ну разве что Луческу официально разрешено ныть в сторону судейства)) А на счет Рони, так он не нахваливает, а лишь констатирует факт, что Роналду лучший в мире. Кто с этим может поспорить если это так и есть? Вот наши ракеты "калибр" самые точные в мире. И когда министр обороны об этом говорит, он же не хвалит их? Он всего-лишь констатирует установленный факт. При чем тут девочка или мальчик? Что-то тебя не в ту сторону несет друг.
Алексей Буренин
сегодня в 10:34
Роналдо многое конечно значит для Реала
starche ответил Старлей84
сегодня в 10:30
Старлей84:
А чего тебе стыдно то? Что он должен говорить по твоему, что соперник ущербное дно, а мои футболисты даже не вспотели как следует? Все он верно говорит, а что Роналду лучший в мире- так это официально обозначенный статус ФИФА, которая признала его лучшим футболистом мира по итогам прошлого сезона. И даже если с этим кто-то из сексуальных меньшинств не согласен, изменить это не возможно.
Стыдно, что он нахваливает Роню почти каждый день, ведь он не девочка!? Или это не так!? А насчёт сексуальных меньшинств, так это совсем наоборот - они в восторге.
Старлей84 ответил starche
сегодня в 10:26
starche:
Опять.............."Кукушка хвалит."...............и далее по тексту...........За Зину даже стыдно.
А чего тебе стыдно то? Что он должен говорить по твоему, что соперник ущербное дно, а мои футболисты даже не вспотели как следует? Все он верно говорит, а что Роналду лучший в мире- так это официально обозначенный статус ФИФА, которая признала его лучшим футболистом мира по итогам прошлого сезона. И даже если с этим кто-то из сексуальных меньшинств не согласен, изменить это не возможно.
starche
сегодня в 10:15
Опять.............."Кукушка хвалит."...............и далее по тексту...........За Зину даже стыдно.
Duda Gigolaev Osetin ответил DEIVID
сегодня в 10:07
DEIVID:
Видимо, поэтому поставили липовый пенальти.
Сразу после липового пенальти был уже 100% пенальти на том же Роналду. Если матч смотрел, то видел, раз 5 повторили. Но судья его уже не дал, так как прошла минута-другая всего. Так что разговор ни о чем.
aod33
сегодня в 10:00
да он только и умеет, что забивать клубам такого плана как АПОЭЛ, дно..
drug01
сегодня в 09:33
Этот игрок заслуживает похвалы!
DEIVID ответил Zidane.5
сегодня в 09:25
Zidane.5:
Судья делал все возможное чтобы епд Криштиану был меньше.
Видимо, поэтому поставили липовый пенальти.
MaX10 ответил MSN-thebest
сегодня в 09:14
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать (Кличко)
MSN-thebest
сегодня в 09:01
"Роналду мог забить 4 мяча, но не забил. Поэтому он лучший в мире" (З. Зидан)
Джеk Воробей
сегодня в 08:24
    alex lebedev
    сегодня в 07:58
    конечно, мог. просто пеналей липовых мало оказалось, да и голы с оффсайдов не засчитывали.
    гжегож
    сегодня в 07:57
    Лучший в мире замыкатель,это да,как же Зидан деградировал..ужас
    Джеk Воробей
    сегодня в 07:56
      renegade1976
      сегодня в 07:55
      даааа, дааа, все ж знают, что АПОЭЛ - мировой гранд, у которого вся команда стоит дешевле, чем распиаренный бох геля и шампуня...
      sparxx2
      сегодня в 07:40
      Зин не ной, а посмотри на записи 2-ой тайм матча Тотнем - Боруссия. Там за 45 мин. один только Харри Кейн мог забить 5 как минимум.
      Inside91 ответил Andrejka
      сегодня в 07:36
      Andrejka:
      это да, когда по ту сторону АПОЭЛ стоит, позор тому кто этим хвастается даж.
      Не фанат Реала , но 2 выигранные подряд чашки ЛЧ как бэ отмывают любой позор)
      Zidane.5
      сегодня в 07:33
      Судья делал все возможное чтобы епд Криштиану был меньше.
      Майкл59ru
      сегодня в 07:24
      Вообще не удивительное высказывание Зидана. Ведь пока он хвалит свою главную звёздочку,он сидит в кресле главного тренера. Роналда может даже самому себе забить три гола и всё равно для Зизу он будет "намбер ван")
      kokshareal ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 07:15
      ALBA BARCELONA 21:
      Для Зидана кроме Рона нет никого в Мадриде. Псж на много больше забил команде сильнее,чем Апоэл на чужом поле но Эмери молчит про Неймара.
      ну пусть молчит, дальше то что? может он и давал интервью, но его не афишировали?!
      Andrejka
      сегодня в 06:51
      это да, когда по ту сторону АПОЭЛ стоит, позор тому кто этим хвастается даж.
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