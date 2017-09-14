Консейсау: «Беру на себя ответственность за поражение от „Бешикташа“»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Бешикташа» (1:3) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов:

«Если кто-то и виноват в исходе этого поединка, то это я. Выбранная стратегия была неправильной, и я беру эту ответственность на себя.

Мы играли против опытного соперника с индивидуально сильными исполнителями, но „Порту“ тоже является умелой командой. Мы вошли в игру так, как и планировались, но затем всё усложнилось, и винить в этом нужно меня.

Ко второму тайму мы кое-что поменяли и создали „Бешикташу“ проблемы, но затем мы пропустили ещё один гол. Но мы должны продолжать двигаться дальше. Постараемся победить в других поединках».

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