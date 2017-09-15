Наставник «Вардара»: «У нас не было решения против превосходных Кокорина и Дзюбы»

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски прокомментировал поражение от «Зенита» в матче группового этапа Лиги Европы (0:5):

«Когда пропускаешь гол на шестой минуте матча от такой команды как „Зенит“, вернуться в игру очень сложно. Это был не наш день, нам не удалось показать наш футбол. К тому же мы быстро пропустили второй мяч. У нас не было решения против превосходных Кокорина и Дзюбы.

Думаю, что лучшую игру мы показали в первые 15 минут второго тайма, но опять же допустили ошибку. Это был поединок, в котором победила лучшая команда, но я надеюсь, что это поражение послужит нам уроком, и мы будем играть лучше в последующих матчах. У нас впереди ещё пять встреч, в которых мы должны более организованно сыграть и в атаке, и в защите».

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