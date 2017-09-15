Наставник «Вардара»: «У нас не было решения против превосходных Кокорина и Дзюбы»

Главный тренер «Вардара» Чедомир Яневски прокомментировал поражение от «Зенита» в матче группового этапа Лиги Европы (0:5):
«Когда пропускаешь гол на шестой минуте матча от такой команды как „Зенит“, вернуться в игру очень сложно. Это был не наш день, нам не удалось показать наш футбол. К тому же мы быстро пропустили второй мяч. У нас не было решения против превосходных Кокорина и Дзюбы.
Думаю, что лучшую игру мы показали в первые 15 минут второго тайма, но опять же допустили ошибку. Это был поединок, в котором победила лучшая команда, но я надеюсь, что это поражение послужит нам уроком, и мы будем играть лучше в последующих матчах. У нас впереди ещё пять встреч, в которых мы должны более организованно сыграть и в атаке, и в защите».
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Первый пошел и залетел в ворота Вардара!
А забил его Артём, после голевой продолжительной ЗАСУХИ!
Поздравляем Артёма!
Дай Бог, НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!!
Деньги, деньгами, но надо забивать и отрабатывать контракт, а то совсем как-то КИСЛО получается!
Без игры и голов!
Но в этой игре Артём забил и открыл свой лицевой счёт голам в этом сезоне.
Если так дело дальше пойдёт, то они, на пару с Александром Кокориным, выполнят план Манчини по голам!
Для начала надо выполнить план Манчини в 34 забитых и СООБРАЗИТЬ эти голы на двоих, третий лишний!
А если, страшно даже подумать, ОНИ перевыполнят план Манчини, то честь им будет и хвала от болельщиков Зенита!
Гроссмейстерский рубеж Манчини, в 34 мяча, выглядит СОЛИДНО, но если забивать, то план можно выполнить, что и подтвердили Кокорин и Дзюба в этой игре с Вардаром!
Молодцы! Могут ведь, когда захотят.
Вот так и надо играть и ЗАБИВАТЬ напару.
Вдвоём ВЕСЕЛЕЕ выполнить план Манчини и для болельщиков приятно, что не зря получают БЕШЕНЫЕ деньги в клубе.
ВПЕРЁД Артём!
ВПЕРЁД Александр!!!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Будем всегда РАДЫ вашим и Зенита УСПЕХАМ в чемпионате и в Европе!!! Ура!
Первый пошел и залетел в ворота Вардара!
А забил его Артём, после голевой продолжительной ЗАСУХИ!
Поздравляем Артёма!
Дай Бог, НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!!
Деньги, деньгами, но надо забивать и отрабатывать контракт, а то совсем как-то КИСЛО получается!
Без игры и голов!
Но в этой игре Артём забил и открыл свой лицевой счёт голам в этом сезоне.
Если так дело дальше пойдёт, то они, на пару с Александром Кокориным, выполнят план Манчини по голам!
Для начала надо выполнить план Манчини в 34 забитых и СООБРАЗИТЬ эти голы на двоих, третий лишний!
А если, страшно даже подумать, ОНИ перевыполнят план Манчини, то честь им будет и хвала от болельщиков Зенита!
Гроссмейстерский рубеж Манчини, в 34 мяча, выглядит СОЛИДНО, но если забивать, то план можно выполнить, что и подтвердили Кокорин и Дзюба в этой игре с Вардаром!
Молодцы! Могут ведь, когда захотят.
Вот так и надо играть и ЗАБИВАТЬ напару.
Вдвоём ВЕСЕЛЕЕ выполнить план Манчини и для болельщиков приятно, что не зря получают БЕШЕНЫЕ деньги в клубе.
ВПЕРЁД Артём!
ВПЕРЁД Александр!!!
Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Будем всегда РАДЫ вашим и Зенита УСПЕХАМ в чемпионате и в Европе!!! Ура!
Делай выводы и отбери очки у остальных в группе...
Делай выводы и отбери очки у остальных в группе...
Как же это звучит))))
Как же это звучит))))