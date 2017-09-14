Хазенхюттль: «Игроки „Лейпцига“ слегка нервничали в своём дебютном матче в ЛЧ»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль подвёл итоги матча с «Монако» (1:1) в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Мы контролировали ситуацию, сдерживая атаки соперника, и сами создавали много голевых моментов. Но это был наш дебют в Лиге чемпионов, и в этом контексте было понятно, что мы слегка нервничали и недостаточно обостряли игру в атаке. Я не стал выпускать ещё одного форварда, так как хотел избежать риска – соперник был крайне опасен, мы могли пропустить гол и уступить в этой встрече. Однако мы довольствуемся ничьей.

Считаю, что у нас были шансы забить второй гол, поскольку „Монако“ оставлял позади большое пространство. Мы должны были лучше использовать подобные возможности. В этом матче многое решала „физика“, и мне кажется, мы выглядели достойно».

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