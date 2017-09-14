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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Бериссо: «В концовке игры „Севилья“ могла забить и победить „Ливерпуль“»

сегодня, 07:42
ЛиверпульЛиверпуль2 : 2СевильяСевильяМатч завершен

Наставник «Севильи» Эдуардо Бериссо подвёл итоги матча с «Ливерпулем» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов (2:2):

«Нам было трудно сдержать натиск соперника. „Ливерпуль“ доставил нам много проблем, но их промах с пенальти вернул нас в игру. Во второй половине встречи мы были более организованными. Выход Сарабии уравновесил наши силы. В концовке матча мы могли забить и выиграть эту встречу.

Мы оправились после плохого первого тайма, так как знали, что можем перевернуть ход игры в нашу пользу. Эта ничья оставляет положительные чувства».

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Все комментарии
IKER-RAUL
сегодня в 13:33
радуйся, что с реализацией у красных были проблемы, иначе был бы разгром! а сам бериссо повел себя подловато, правильно его удалили!
Шишанутый
сегодня в 12:00
Это вам за Истанбул аукнулось. Тот штанга мог выбросить вас из ЛЧ. Повезло.
Капитан Смoллетт
сегодня в 11:55
тренеру севильи надо успокоится, они и ничью то вырвали благодаря кривым ногам ловрена)))
sir_Alex
сегодня в 11:54
В целом, игра была равна.
ДСА
сегодня в 09:02
Севилья - фаворит группы.
kastites
сегодня в 08:27
Могла,да не смогла
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