Бериссо: «В концовке игры „Севилья“ могла забить и победить „Ливерпуль“»

Наставник «Севильи» Эдуардо Бериссо подвёл итоги матча с «Ливерпулем» в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов (2:2):

«Нам было трудно сдержать натиск соперника. „Ливерпуль“ доставил нам много проблем, но их промах с пенальти вернул нас в игру. Во второй половине встречи мы были более организованными. Выход Сарабии уравновесил наши силы. В концовке матча мы могли забить и выиграть эту встречу.

Мы оправились после плохого первого тайма, так как знали, что можем перевернуть ход игры в нашу пользу. Эта ничья оставляет положительные чувства».

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