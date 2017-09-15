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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Хацкевич: «Вам лучше не знать, что я сказал игрокам киевского „Динамо“ в перерыве»

сегодня, 09:26
ДинамоДинамо3 : 1СкендербеуСкендербеуМатч завершен

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги матча Лиги Европы против албанского «Скендербеу» (3:1). Киевляне уступали по итогам первого тайма 0:1, но затем сумели переломить ход игры.

«Буквально три дня назад у нас таймы тоже отличались в плане агрессивной игры в атаке. В чем причина? В том, что два центральных защитника, от которых требуется быстрое начало атак, смена направления, очень много играли поперек и назад.

Это неправильно. У нас не было игрока между линиями, который вел бы игру и обострял ее. Во втором тайме было мощное начало, очень здорово вошел в игру Мораес.

После второго мяча мы уже контролировали ход игры. Главное, что мы добились победы в первой игре. Но вам лучше не знать, что я сказал футболистам в перерыве».

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:01
Вымученная победа над слабаком. Не знаю, что он там сказал, но по игре- позор. Такое г......о, надо выносить с двухзначным счетом.
Владимир Викторович
сегодня в 14:25
Использовал полную версию русского языка! Иногда это помогает.
firewing
сегодня в 13:15
"... слов немного - всего лишь пяток,
но какие из них комбинации!"
lobsterdam
сегодня в 13:06
пригрозил не выдать пайку сала...
Алексей Буренин
сегодня в 12:49
Наверное хорошую встряску им устроил
KLINSI
сегодня в 11:34
Легко догадаться).
В первом тайме было слышно)).
dimagas1 ответил bosun
сегодня в 11:29
bosun:
В вышиванках играли. Это нормально вообще? А если какой-нибудь Бунедкор в тюбетейках выйдет? Или Селтик в килтах?
а почему вас это волнует?
KINGSof10
сегодня в 11:19
и так понятно, обложил семиэтажным матом
Lazio-Kiev
сегодня в 11:16
А то мы не знаем! Сказал, что позовёт Саа.. ах, какого человека в душевую после игры! ;)
VIPded
сегодня в 11:14
Судя по итогу матчу, словами одними не обошелся... ещё и снайпера, небось, на крышу заслал...)))
Cules2013 ответил bosun
сегодня в 11:12
bosun:
В вышиванках играли. Это нормально вообще? А если какой-нибудь Бунедкор в тюбетейках выйдет? Или Селтик в килтах?
ну и вы и городите, товарисч)
вот ловите, видимо эти люди тоже редиски, по-вашему)


http://img.6/i/article/11/46/1447151146_b_forma-sbornoj.jpg
10 seconds to stars ответил bosun
сегодня в 11:05
bosun:
В вышиванках играли. Это нормально вообще? А если какой-нибудь Бунедкор в тюбетейках выйдет? Или Селтик в килтах?
    Морозовский
    сегодня в 10:37
    Фиолетово.
    cska plus ответил bosun
    сегодня в 10:23
    bosun:
    В вышиванках играли. Это нормально вообще? А если какой-нибудь Бунедкор в тюбетейках выйдет? Или Селтик в килтах?
    Или казаки с саблями и в папахе, обреки с обрезами. У них походу головы простужены.
    bosun
    сегодня в 10:15
    В вышиванках играли. Это нормально вообще? А если какой-нибудь Бунедкор в тюбетейках выйдет? Или Селтик в килтах?
    berda2003
    сегодня в 09:59
    пообещал отправить в АТО?
    cska plus
    сегодня в 09:56
    Слава героям а они в ответ героям слава.
    Василий 50
    сегодня в 09:52
    Он сказал нецензурные слова.
    Их лучше всего понимают и местные и приезжие.
    Efimych
    сегодня в 09:44
      sir-5
      сегодня в 09:30
      Ясно что : "К вам едет Мишико с "Донбассом".
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