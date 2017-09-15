Хацкевич: «Вам лучше не знать, что я сказал игрокам киевского „Динамо“ в перерыве»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подвел итоги матча Лиги Европы против албанского «Скендербеу» (3:1). Киевляне уступали по итогам первого тайма 0:1, но затем сумели переломить ход игры.

«Буквально три дня назад у нас таймы тоже отличались в плане агрессивной игры в атаке. В чем причина? В том, что два центральных защитника, от которых требуется быстрое начало атак, смена направления, очень много играли поперек и назад.

Это неправильно. У нас не было игрока между линиями, который вел бы игру и обострял ее. Во втором тайме было мощное начало, очень здорово вошел в игру Мораес.

После второго мяча мы уже контролировали ход игры. Главное, что мы добились победы в первой игре. Но вам лучше не знать, что я сказал футболистам в перерыве».

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