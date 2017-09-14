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Верратти: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов»

вчера, 16:56
СелтикСелтик0 : 5Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. В первом туре парижане на выезде разгромили «Селтик» (5:0).

«Это был прекрасный вечер. Было важно выиграть первый выездной матч, мы забили много мячей. 

Мы знаем, что нацелены на победу в ЛЧ, так что можем далеко продвинуться по турниру. ПСЖ должен быть силен, прежде всего, коллективом, и тогда каждому будет нелегко справиться с нами.

Нам повезло, что в команде есть такие нападающие, как Неймар, Мбаппе и Кавани. У ПСЖ одна из лучших атакующих линий в Европе, против „Селтика“ она оказалась смертоносной. 

Большое значение в нашем походе будут иметь детали. Пока слишком рано говорить, сможет ли наша команда выиграть, нужно идти шаг за шагом и просто попытаться дойти как можно дальше. Но да, я думаю, у нас есть возможность победить в Лиге чемпионов».

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Все комментарии
ЮЗИК
вчера в 22:37
Они не одни в своем желании
Funny_Smailik
вчера в 19:48
Может. Но не обязан :)
BagioR
вчера в 19:43
Когда арабам надоест в Европе перейдут вместе с клубом вас в азиаьскую лигу тогда ииожет и выиграете ЛЧ Азии. На тот момент там Интер будет играть
ritar
вчера в 19:33
в ближайшие лет 10 не выиграют
BESTjuventus10
вчера в 19:27
если в ближайшие пару лет не выиграют с такими вложениями это будет для них крахом.
Санчо Панса
вчера в 19:25
Конечно может! Правда, если каждый футболист ПСЖ будет об этом говорить, то ничем хорошим это не закончится для парижан. Свои планы не нужно разглашать)
No problem
вчера в 19:23
Возможность не всегда совпадает с желанием.
Победа в турнире,звисит от многих факторов,и "фактор Айтекина и ко"никто не отменял,раз они еще вПределах.
До полуфинала может и дойдете,а там все как по сценарию, толстолобы будут биться меж собой.
Вам там будет тесно.
ron 80
вчера в 18:51
Верратти: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов.....................Лет через ......... надцать.Бабло арабов - это ещё не значит победа.....
konst19
вчера в 18:43
Игроки хорошие. Тренер слабоват
вячеслав остапенко
вчера в 18:30
По одной игре не возможно определить кто будет чемпионом время покажет
Ищущий и Понимающий
вчера в 18:27
Как говориться человек предпологает, а Бог распологает! Кому суждено тот и выиграет независимо топ команда или топ игроки в них есть!
dimagas1
вчера в 18:23
Будет видно.Но лично для меня ПСЖ не фаворит.
Алексей Буренин
вчера в 17:57
все в их руках
Адвокат 76
вчера в 17:51
В этом сезоне шансы есть, всё от Вас самих зависит! Старайтесь!!!
Maks 9
вчера в 17:47
Вератти нужно с Иско ещё раз в полузащите повстречаться
eaguar
вчера в 17:41
все возможно
Forever Atletico de Madrid
вчера в 17:40
Не сможет!
Василий 50
вчера в 17:36
Делать это лучше молча.
Чем больше разговоров, тем меньше шансов.
moskwa 09
вчера в 17:29
не выиграет никогда псж лч
Faustello ответил cska plus
вчера в 17:20
cska plus:
Поспешишь - курей насмешишь.
А вот я наверное поставлю как раз на ПСЖ
DEIVID ответил bo-le-la
вчера в 17:09
bo-le-la:
Смешно слушать Верратти после победы над одной из слабейших команд в нынешней ЛЧ.Посмотрим на его уверенность после матчей с Баварией.
Баварию в нынешнем состоянии Париж должен обыгрывать. Единственное, что может помешать это Эмери.
bo-le-la
вчера в 17:03
Смешно слушать Верратти после победы над одной из слабейших команд в нынешней ЛЧ.Посмотрим на его уверенность после матчей с Баварией.
cska plus
вчера в 17:03
Поспешишь - курей насмешишь.
старина
вчера в 17:02
Не все время будете рвать Селтик
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