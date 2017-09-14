Верратти: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти рассказал о задачах команды в Лиге чемпионов. В первом туре парижане на выезде разгромили «Селтик» (5:0).

«Это был прекрасный вечер. Было важно выиграть первый выездной матч, мы забили много мячей.

Мы знаем, что нацелены на победу в ЛЧ, так что можем далеко продвинуться по турниру. ПСЖ должен быть силен, прежде всего, коллективом, и тогда каждому будет нелегко справиться с нами.

Нам повезло, что в команде есть такие нападающие, как Неймар, Мбаппе и Кавани. У ПСЖ одна из лучших атакующих линий в Европе, против „Селтика“ она оказалась смертоносной.

Большое значение в нашем походе будут иметь детали. Пока слишком рано говорить, сможет ли наша команда выиграть, нужно идти шаг за шагом и просто попытаться дойти как можно дальше. Но да, я думаю, у нас есть возможность победить в Лиге чемпионов».

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