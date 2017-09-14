Фил Невилл: «Рано или поздно Кейн захочет уйти в топ-клуб»

Известный в прошлом футболист Фил Невилл считает, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в будущем должен сменить клубную прописку, если он хочет побороться за «Золотой мяч».

«Кейн может покинуть „шпор“, чтобы стать настоящим топ-футболистом, игроком мирового класса вроде Левандовски или Суареса, потому что если „Тоттенхэм“ останется на своем уровне, этого будет недостаточно для Харри.

Думаю, он хочет побороться за „Золотой мяч“ и победу в Лиге чемпионов. Если „шпоры“ всегда будут командой, которая лишь близка к лучшим, то Кейн рано или поздно захочет уйти в „Барселону“ или „Реал“.

Кейн прибавляет в каждой игре. У него есть инстинкт убийцы как у ван Нистелроя, это самый полноценный центрфорвард, которого я видел за долгое время».

Накануне Кейн отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1).

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