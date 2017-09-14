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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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Фил Невилл: «Рано или поздно Кейн захочет уйти в топ-клуб»

сегодня, 10:09

Известный в прошлом футболист Фил Невилл считает, что нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в будущем должен сменить клубную прописку, если он хочет побороться за «Золотой мяч».

«Кейн может покинуть „шпор“, чтобы стать настоящим топ-футболистом, игроком мирового класса вроде Левандовски или Суареса, потому что если „Тоттенхэм“ останется на своем уровне, этого будет недостаточно для Харри.

Думаю, он хочет побороться за „Золотой мяч“ и победу в Лиге чемпионов. Если „шпоры“ всегда будут командой, которая лишь близка к лучшим, то Кейн рано или поздно захочет уйти в „Барселону“ или „Реал“.

Кейн прибавляет в каждой игре. У него есть инстинкт убийцы как у ван Нистелроя, это самый полноценный центрфорвард, которого я видел за долгое время».

Накануне Кейн отметился дублем в ворота дортмундской «Боруссии» (3:1).

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Все комментарии
AshleyRose
сегодня в 14:32
За 150 лямов Реал купит в следующем сезоне
DXTK ответил Глор ПСЖ
сегодня в 14:21
Глор ПСЖ:
Я понимаю, болеть за свой клуб нужно до конца. Но топ-клуб отличают такие вещи как: борьба за самые высокие места и кубки, наличие их в клубном музее, наличие топ-футболистов в составе, большая масса поклонников по миру и т.п. Нет ни одной объективной причины считать Тоттенхэм топ-клубом.
А ПСЖ давно в Топы европы попал? или после того как катарские шейхи высадились в Париже? Да и конкуренции в лиге у ПСЖ нету, видимо на столько испугались Монако в прошлом году, что даже Мбаппе себе забрали в аренду и купили Неймара. Даже наличие такого состава как сейчас не гарантирует победу ПСЖ в ЛЧ.

PS Для примера Ширер не играл за Топ клубы в АПЛ, но это ему не помешало стать лучшим бомбардиром лиги и до сих пор его никто не догнал, даже Руни, когда за МЮ выступал.
ROMA DROGBA
сегодня в 13:20
В Арсенал пусть переходит! Хе-хе
ROMA DROGBA
сегодня в 13:16
Пусть только в Испанию не идет. А то кончит как Оуэн
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 12:58
    sir_Alex
    сегодня в 12:38
    Скорее, рано.
    dimagas1 ответил Tоttеnhаm Hоtspur
    сегодня в 10:53
    Tоttеnhаm Hоtspur:
    Тоттенхэм и сам есть, топ клуб!
    Ну так что ТТХ брал за последних лет 20?По моему даже кубок Англии у них не получалось.
    Zidane.5
    сегодня в 10:51
    В Реале бы не затерялся.
    Глор ПСЖ ответил Tоttеnhаm Hоtspur
    сегодня в 10:44
    Tоttеnhаm Hоtspur:
    Тоттенхэм и сам есть, топ клуб!
    Я понимаю, болеть за свой клуб нужно до конца. Но топ-клуб отличают такие вещи как: борьба за самые высокие места и кубки, наличие их в клубном музее, наличие топ-футболистов в составе, большая масса поклонников по миру и т.п. Нет ни одной объективной причины считать Тоттенхэм топ-клубом.
    kokshareal
    сегодня в 10:37
    Пробовать его надо вместо Бенземы.
    Tоttеnhаm Hоtspur
    сегодня в 10:29
    Тоттенхэм и сам есть, топ клуб!
    starche
    сегодня в 10:25
    До "Золотого мяча" ему, как до Луны.
    cannongun
    сегодня в 10:11
    этот недофил опять забубнил? без комментариев.
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