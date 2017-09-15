Бартомеу: «Месси уже играет под новым контрактом, с Иньестой подпишем бессрочный договор»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как обстоят дела с контрактами Лионеля Месси и Андреса Иньесты.

«Мы сделаем фотографию с подписью Месси в контракте примерно к концу года, но договор подписан отцом Лео, который владеет всеми его имиджевыми правами. Соглашение рассчитано до 2021 года, Месси уже играет под ним.

Что касается Иньесты, то контракт с ним будет особенным. Иньеста является примером для молодых футболистов, он имеет право играть здесь столько, сколько сам посчитает нужным. Контракт Андреса будет бессрочным, он сам решит, когда закончить».

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