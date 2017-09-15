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19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Бартомеу: «Месси уже играет под новым контрактом, с Иньестой подпишем бессрочный договор»

сегодня, 08:30

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как обстоят дела с контрактами Лионеля Месси и Андреса Иньесты.

«Мы сделаем фотографию с подписью Месси в контракте примерно к концу года, но договор подписан отцом Лео, который владеет всеми его имиджевыми правами. Соглашение рассчитано до 2021 года, Месси уже играет под ним.

Что касается Иньесты, то контракт с ним будет особенным. Иньеста является примером для молодых футболистов, он имеет право играть здесь столько, сколько сам посчитает нужным. Контракт Андреса будет бессрочным, он сам решит, когда закончить».

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Serge Boykov
сегодня в 08:44
Мы то знаем как отцы великих игроков подписывают контракты,пока Месси не поставит подпись....А то вдруг зимой в АПЛ окажется)))
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