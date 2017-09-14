Льоренте: «„Челси“ долго мной интересовался, но в последний момент позвонил Почеттино»

Новичок «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте признался, что присоединился к лондонскому клубу по приглашению главного тренера команды Маурисио Почеттино.

«Я очень счастлив, что всё так идеально получилось. „Тоттенхэм“ - замечательный клуб, и я думаю, что хорошо в него впишусь. Хочу внести свой вклад, поэтому надеюсь забить много голов и помочь клубу в достижении целей.

Действительно, „Челси“ долго вёл меня, но в самый последний момент позвонил Почеттино и убедил меня перейти в „Тоттенхэм“.

Понятно, что Маурисио сыграл большую роль в моем решении, ведь я знаю его с тех пор, как он играл в Испании. Я же дебютировал за „Атлетик“ матчем против его „Эспаньола“. Затем он стал тренером каталонцев, и мы пересекались еще несколько раз. Теперь я играю под его руководством в „Тоттенхэме“ и приложу все усилия».

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