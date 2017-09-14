Мане: «Думал, мне дадут желтую карточку за столкновение с Эдерсоном»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане вспомнил о своем столкновении с вратарем «Манчестер Сити» Эдерсоном Мораесом, за которое форвард был удостоен трехматчевой дисквалификации.

«Когда я увидел перед собой красную карточку, то был удивлен, потому что рассчитывал получить „горчичник“. Но я принимаю это и постараюсь забыть. Я боролся за мяч и у меня не было никакого намерения нанести Эдерсону травму, я не такой футболист. Желаю ему скорейшего выздоровления.

Дисквалификация? Мне это трудно принять, потому что я люблю играть в футбол и помогать своей команде добиваться результата».

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