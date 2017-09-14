Мане: «Думал, мне дадут желтую карточку за столкновение с Эдерсоном»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане вспомнил о своем столкновении с вратарем «Манчестер Сити» Эдерсоном Мораесом, за которое форвард был удостоен трехматчевой дисквалификации.
«Когда я увидел перед собой красную карточку, то был удивлен, потому что рассчитывал получить „горчичник“. Но я принимаю это и постараюсь забыть. Я боролся за мяч и у меня не было никакого намерения нанести Эдерсону травму, я не такой футболист. Желаю ему скорейшего выздоровления.
Дисквалификация? Мне это трудно принять, потому что я люблю играть в футбол и помогать своей команде добиваться результата».
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Видимо тут мало кто во дворовый футбол играл, без шлема, наколенников и матушки со слюнявчиком рядом.
Видимо тут мало кто во дворовый футбол играл, без шлема, наколенников и матушки со слюнявчиком рядом.
Контракт на лямы заключал - заключал. В футбол приехал в АПЛ играть (самая жесткая лига) - приехал. Мужской вид спорта - мужской.
И да, Мане пошёл на стык, но посмотри момент, там и вратарь пошёл и движение сделал головой к бутсе.
Контракт на лямы заключал - заключал. В футбол приехал в АПЛ играть (самая жесткая лига) - приехал. Мужской вид спорта - мужской.
И да, Мане пошёл на стык, но посмотри момент, там и вратарь пошёл и движение сделал головой к бутсе.
Ты не проиграешь, если соперник останется в меньшинстве........
Ты не проиграешь, если соперник останется в меньшинстве........