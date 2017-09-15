Член МОК: «Спортивное движение в Сирии остается живым»

Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Сирии Самих Мудаллал рассказал, как обстоит дело со спортом в стране, которая охвачена боевыми действиями.

«Спорт в стране находится на хорошем уровне, наши спортсмены участвуют во всех международных турнирах. На прошлой неделе прошел матч в рамках квалификации к чемпионату мира по футболу в России. В целом, спортивное движение в Сирии остается живым, несмотря на вооруженный конфликт. Спортивные объекты, стадионы и залы находятся в хорошем состоянии, они позволяют проводить ежедневные тренировки.

Если наша сборная попадет на чемпионат мира по футболу, это будет большой праздник».

Сборная Сирии встретится с командой Австралии за право продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира 2018 года в России. Встреча пройдет 5 октября в малазийском городе Мелакка. Ответная игра состоится 10 октября в Сиднее.

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