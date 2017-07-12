Налоговая служба проверяет все сделки Жорже Мендеша за последние 3 года

Налоговые органы Португалии проверяют все сделки известного спортивного агента Жорже Мендеша за последние три года. Напомним, Мендеш подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Под подозрение попали все сделки Мендеша, включая переходы Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Диего Косты и других футолистов.