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Налоговая служба проверяет все сделки Жорже Мендеша за последние 3 года
Сегодня, 23:32 | Источник: observador.pt | Редакция: Максим Коджеспиров
Налоговые органы Португалии проверяют все сделки известного спортивного агента Жорже Мендеша за последние три года. Напомним, Мендеш подозревается в уклонении от уплаты налогов.
Под подозрение попали все сделки Мендеша, включая переходы Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Диего Косты и других футолистов.
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