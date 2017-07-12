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Налоговая служба проверяет все сделки Жорже Мендеша за последние 3 года

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Скандалы
Сегодня, 23:32 | Источник: observador.pt | Редакция: Максим Коджеспиров

Налоговые органы Португалии проверяют все сделки известного спортивного агента Жорже Мендеша за последние три года. Напомним, Мендеш подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Под подозрение попали все сделки Мендеша, включая переходы Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Диего Косты и других футолистов.

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